ఓవైపు నక్సల్ ఆపరేషన్- మరోవైపు విద్యార్థులకు పాఠాలు- నిర్మల్ స్టోరీ ఇదే! - POLICE TEACHING IN NAXAL AREAS

నక్సల్స్ ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతున్న పోలీస్ అధికారి

Police Teaching Children In Naxal Areas
Police Teaching Children In Naxal Areas (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 11:17 AM IST

Police Teaching Children In Naxal Areas : ఓ వైపు నక్సల్స్​ ఆపరేషన్​- మరోవైపు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పిల్లలకు విద్యాబోధన చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఓ పోలీస్ అధికారి. నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతంలో ఇన్​ఛార్జ్​గా విధులు నిర్వహిస్తూనే ఖాళీ సమయాల్లో పాఠశాల విద్యార్థులు పాఠాలు చెబుతున్నారు. స్వయంగా ఓ కోచింగ్ సెంటర్ ప్రారంభించి ఆయన సహచరులతో కలిసి ఇంటర్ విద్యార్థులకు క్లాస్​లు చెబుతున్నారు. ఆయనే ఝార్ఖండ్​లోని మనత్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జ్ నిర్మల్ ఉరావ్.

ఝార్ఖండ్​లోని గుమలా జిల్లాకు చెందిన వారు నిర్మల్ ఉరావ్. 1998లో ఆయన తండ్రి మృతి చెందిన తర్వాత తల్లే కష్టపడి కుటుంబాన్ని పోషించింది. కానీ ఎంత కష్టం పిల్లలను చదువుకు దూరం చేయలేదు. 2001లో జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ ప్రవేశ పరీక్షలో నిర్మల్ అర్హత సాధించారు. అక్కడే ఏడేళ్లు చదువుకున్నారు. 2017లో బీఎడ్ చేస్తున్న సమయంలో తల్లి కూడా మరణించారు. ఆ తరువాత ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా చేరారు. అదే సమయంలో ఫారెస్ట్ గార్డ్ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. ఆ తర్వాత 2018లో పోలీస్ విభాగంలో ఇన్స్పెక్టర్‌గా నియమితులయ్యారు.

కోచింగ్ సెంటర్ ప్రారంభం
అయితే తన చిన్నతనంలో చదువుకోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చిందని, అలాంటి ఇక్కడ పిల్లలు పడకూడదని అనుకున్నారు నిర్మల్. అందుకోసం మనతు ప్రాంతంలో పిల్లలకు చదువు చెప్పడం ప్రారంభించారు. తన ఖాళీ సమయంలో పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతారు. విద్యార్థులకు మ్యాట్రిక్ పరీక్షల కోసం ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధం చేయడంలో కూడా సహాయం చేస్తున్నారు. స్వయంగా 11వ, 12వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం కోచింగ్ సెంటర్ ప్రారంభించారు. సహచరులతో కలిసి విద్యార్థులను బోధిస్తూ, వివిధ విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం తన ఖర్చుతో టేబుల్స్, బెంచీలు ఏర్పాటు చేయించారు.

చిన్నప్పటి అనుభవాల నుంచే ప్రేరణ
తను పడిన కష్టాలు నక్సల్స్​ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పడకూడదని, పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారని నిర్మల్ చెబుతున్నారు. 'చిన్నప్పుడే నా తండ్రి మరణించారు. ఆ తర్వాత గ్రామంలో నక్సల్స్ ఏ విధంగా దౌర్జన్యం చేస్తున్నారో చూశా. చదువుకునే విషయంలో నన్ను అడ్డుకున్నారు. ఆ అనుభవాలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు. పోలీస్ సేవలో చేరి, మనత్ ప్రాంతానికి వచ్చాక, ఇక్కడి పిల్లలు మంచి చదువు నేర్చుకోవాలని అనుకున్నా. అందుకే ఖాళీ సమయంలో వారికి బోధన ప్రారంభించా. ప్రస్తుతం 11వ,12వ తరగతి విద్యార్థులకు కోచింగ్ క్లాసులు కూడా నిర్వహిస్తున్నా. కొన్నిసార్లు పని ఒత్తిడి వల్ల ఓ వారం పాటు పిల్లలకు క్లాస్ తీసుకోలేకపోతాను. ఆ సమయంలో విద్యార్థులే స్వయంగా నన్ను పిలిచి క్లాస్ చెప్పమని అడుగుతారు' అని నిర్మల్ తెలిపారు.

'చాలా విషయాలు చెబుతున్నారు'
నిర్మల్ సర్ మాకు క్లాస్​లు తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని మనత్ హైస్కూల్​కు చెందిన 10వ తరగతి విద్యార్థిని నేహా చెబుతోంది. ఆయన కోచింగ్ కూడా ప్రారంభించారని తెలిపింది. మరో విద్యార్థిని మాట్లాడుతూ, తమకు ప్రయోజనం కలిగేలా జీవితంలో ఉపయోగపడే ఎన్నో విషయాలు చెబుతున్నారని పేర్కొంది.

