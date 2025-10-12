ETV Bharat / bharat

మహాకవికి గుడి- పద్యాలే మంత్రాలు-  దేశంలోనే ఏకైక ఆలయం

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవుడిగా మహాకవికి పూజలు -ఎక్కడో తెలుసా?

Poet Kalidasa Temple In Odisha
Poet Kalidasa Temple In Odisha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 1:58 PM IST

Poet Kalidasa Temple In Odisha : ఎక్కడైనా దేవుడికి గుడి ఉండడం సాధారణమే. అయితే ఒడిశాలోని కేంద్రపారాలో మహాకవి కాళిదాసుకి ఆలయం ఉంది. అక్కడి ప్రజలు ఈ కవినే దైవంగా భావిస్తారు. ఏదైనా పని తలపెట్టే ముందు కాళిదాసును దర్శించుకుంటారు. అలాగే కవికి చేసే పూజలు కూడా కాస్త భిన్నమే. ఎందుకంటే అక్కడ మంత్రాలు పఠించకుండా, కాళిదాసు రచించిన సంస్కృత పద్యాలను పఠిస్తారు. ఈ క్రమంలో కాళిదాసు ఆలయ చరిత్ర ఏంటి? అక్కడ వేద మంత్రాలకు బదులుగా సంస్కృత పద్యాలను ఎందుకు పఠిస్తారు? ఆలయ విశిష్టత ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

200 ఏళ్ల క్రితం ఆలయం నిర్మాణం
కేంద్రపారా జిల్లాలోని మహాకలపాద బ్లాక్​లోని బాబాకర్‌ పుర్ గ్రామంలో మహాకవి కాళిదాసు ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ గొప్ప సంస్కృత కవి కాళిదాసును దాదాపుగా 200 ఏళ్లుగా పూజిస్తున్నారు. గుడిలో మహాకవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించినప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు ఒక పూజారి అక్కడ పూజలు చేస్తాడు. దేవాలయాలల్లోలాగా పూజా సమయంలో మంత్రాలు, వేదాలను అక్కడ పఠించరు. కాళిదాసు రాసిన సంస్కృత పద్యాలను పఠిస్తారు. ఋతుసామ్రాహం, మేఘదూత్, కుమార సంభవం, మాలవికాగ్నిమిత్రం, అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలోని పద్యాలను ఆలపిస్తారు. ఆలయ పూజారిగా ఉండాలండే సంస్కృత విద్య తప్పనిసరి. కాళిదాసుకి దేశంలో ఉన్న ఏకైన ఆలయం ఇదే. అందుకే దీన్ని పర్యటక ప్రదేశంగా మార్చాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కానీ అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదని ఆరోపిస్తున్నారు.

Poet Kalidasa Temple In Odisha
కాళిదాసు ఆలయం (ETV Bharat)

"భూస్వామి బలరాం భ్రమరావర్​రే తన భూమిని సాగు చేస్తుండగా, ఆయనకు ఒక రాతి విగ్రహం దొరికింది. ఆ రోజు రాత్రి కవి కాళిదాసు బలరాం కలలోకి వచ్చి తన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించమని కోరాడు. మరుసటి రోజు ఉదయమే బలరాం ఒక చెట్టు అడుగున కవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించాడు. అక్కడ 1802 నుంచి కాళిదాసు పూజలు అందుకున్నాడు. అయితే, 1832లో భూస్వామి బలరాం మరణం తర్వాత బాబాకర్​పుర్ గ్రామస్థులు తమ ఊరిలో ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అందులో కవి కాళిదాసు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తున్నారు" అని గ్రామస్థుడు తుషార్ రంజన్ త్రిపాఠి తెలిపారు.

Poet Kalidasa Temple In Odisha
కాళిదాసు విగ్రహం (ETV Bharat)

లైబ్రరీ సైతం ఏర్పాటు
అలాగే కాళిదాసు ఆలయంలో గ్రామస్థులు ఒక పెద్ద గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందులో కాళిదాసు రచనలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు, పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన బుక్స్​ను ఉంచారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వారికోసం ఈ లైబ్రరీని నిర్మించారు. పరీక్షలలో లేదా ఉద్యోగాలలో విజయం సాధించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ గ్రంథాలయానికి పుస్తకాలను విరాళంగా ఇస్తారు. అలాగే అక్కడి ప్రజలు కాళిదాసుపై అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. పరీక్ష లేదా ఏధైనా శుభకార్యానికి ముందు కాళిదాసును దర్శించుకుంటే తాము కోరుకున్న కోరిక నెరవేరుతుందని నమ్ముతారు.

Poet Kalidasa Temple In Odisha
కాళిదాసు ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన లైబ్రరీ (ETV Bharat)

స్థానికులు ఏమంటున్నారంటే?
ప్రతిరోజు సాయంత్రం కాళిదాసు ఆలయానికి వచ్చి తాను కీర్తనలు పాడుతామని స్థానిక మహిళ మల్లిప్రభ మిశ్రా తెలిపింది. కాళిదాసుపై తమకు చాలా నమ్మకం ఉందని చెప్పింది. ఎవరికైనా ఉద్యోగం వచ్చినా, విదేశాలకు వెళ్లాలనుకున్నా ముందుగా గుడిలో కొలువైన మహాకవికే తెలియజేస్తారని వెల్లడించింది. మరోవైపు, తాము ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం కాళిదాసు గుడికి వస్తామని ఏడో తరగతి విద్యార్థిని సుదీప్త మిశ్రా స్పష్టం చేసింది. పరీక్షలకు ముందు ఆలయంలో పెన్ను పెట్టి పూజలు చేస్తామని చెప్పింది.

Poet Kalidasa Temple In Odisha
కాళిదాసు టెంపుల్ (ETV Bharat)

మహాకవి కాళిదాసు గురించి
కాళిదాసు గొప్ప సంస్కృత కవి. హిందూ పురాణాలు, తత్వశాస్త్రంపై సంస్కృతంలో అనేక పద్యాలు రాశారు. అతని ప్రసిద్ధ రచనల్లో ఒకటి అభిజ్ఞాన శాకుంతలం. కాళిదాసు బాల్యంలో మూర్ఖుడిగా ఉండేవారు. తాను కూర్చున్న చెట్టు కొమ్మలను తాను నరికివేసేవాడని చెబుతారు. తరువాత సరస్వతి దేవి దయవల్ల ఆయన గొప్ప పండితుడు అయ్యారు. ఆ తర్వాత సంస్కృతంలో ప్రపంచం మెచ్చిన రచనలు చేశారు.

Poet Kalidasa Temple In Odisha
కేంద్రపారాలో ఉన్న మహాకవి కాళిదాసు ఆలయం (ETV Bharat)

