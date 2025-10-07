ETV Bharat / bharat

బీజేపీ నేతల దాడిపై రాజకీయ దూమరం- ప్రధాని మోదీ, మమతా బెనర్జీ మధ్య మాటల యుద్ధం

బీజేపీ నేతల దాడి ఘటనపై విమర్శలు, ప్రతివిమర్శలకు దిగిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు

PM Modi Vs Mamata Banerjee
PM Modi, WB CM Mamata Banerjee (PTI, IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 7:08 AM IST

PM Modi Vs Mamata Banerjee : బంగాల్​లో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల కోసం వచ్చిన బిజేపీ నేతలపై స్థానికులు దాడి చేయడం తీవ్ర రాజకీయ దూమరం రేగింది. ఈ ఘటనపై కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలకు దిగాయి. బంగాల్​లో శాంతి భద్రతల అంశంపై అధికార తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విమర్శలు చేయగా, ప్రకృతి వైపరీత్యాలను మోదీ రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆ రాష్ట్ర సీఎం మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. ఘటనను ఖండించిన ప్రధాని సహాయక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలపై దాడికి పాల్పడడం దారుణమని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. క్లిష్టపరిస్థితుల్లో హింసకు పాల్పడడం కంటే ప్రజలకు సాయంచేయడంపై దృష్టి పెట్టాలని అధికార టీఎంసీకి సూచించారు.

ఈ ఘటన అధికార టీఎంసీ అసమర్థత, క్షీణించిన శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని తెలియజేస్తుందని దుయ్యబట్టారు. బీజేపీ కార్యకర్తలు సహాయ కార్యక్రమాల్లో కొనసాగాలని పిలుపునిచ్చారు. అటు మోదీ వ్యాఖ్యలను సీఎం దీదీ తప్పుబట్టారు. ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా తమ ప్రభుత్వంపై ప్రధాని నిందలు వేయడం సరికాదని మమతా అన్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని ప్రధాని రాజకీయంచేయడం దురదృష్టకరం,తీవ్రఆందోళనకరమని పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రధాని కార్యాలయ గౌరవాన్ని తగ్గించే చర్య అని మండిపడ్డారు. ఇది రాజకీయాలు చేసే సమయం కాదని ఐక్యతతో సాయం చేసే సమయమని మమతా హితవుపలికారు.

