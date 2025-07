ETV Bharat / bharat

ఇందిర రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన మోదీ- 4,708 రోజులుగా నాన్​స్టాప్ పాలన! - MODI BROKE INDIRA RECORD

Modi Broke India Record ( PTI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 25, 2025 at 7:02 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 7:08 AM IST 2 Min Read

Modi Broke Indira Record : మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ పేరిట ఉన్న రికార్డును ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధిగమించారు! దేశంలో వరుసగా ప్రధాని పదవి చేపట్టి ఎలాంటి విరామం లేకుండా సుదీర్ఘకాలం అధికారంలో ఉన్న రెండో నేతగా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు. 2014 ‌మే 26వ తేదీన తొలిసారి ప్రధాని అయిన మోదీ, శుక్రవారంతో 4,708 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నారు. దివంగత ఇందిరాగాంధీ 24.01.1966 నుంచి 24.3.1977 వరకు 4,077 రోజులు ప్రధానిగా ఉన్నారు. అయితే దేశ మొదటి ప్రధాని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ మొదట ఆ రికార్డు సాధించారు. వరసగా మూడు లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీలకు విజయాన్ని అందించిన ఘనత నెహ్రూ, మోదీలకు దక్కుతుంది. ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధానమంత్రిగా దీర్ఘకాలం కొనసాగిన ఖ్యాతి మోదీకే చెందుతుంది. 2001లో గుజరాత్‌ ముఖ్యమంత్రి అయిన మోదీ, 2014లో ప్రధాని అయ్యేవరకు ఆ పదవిలో కొనసాగుతూ వచ్చారు. అప్పటినుంచి ప్రధానిగా ఉన్నారు.

స్వాతంత్య్రం తర్వాత జన్మించి, దీర్ఘకాలం ప్రధానిగా ఉన్న కాంగ్రెసేతర పార్టీ తొలి నేత కూడా మోదీయే నిలిచారు.

కేంద్రంలో రెండుసార్లు పూర్తి పదవీకాలాన్ని పూర్తిచేసుకున్న కాంగ్రెసేతర పార్టీ నేత కూడా మోదీనే.

దేశంలో ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులందరిలో వరసగా ఆరు ఎన్నికల్లో ఒక పార్టీపక్ష నేతగా ఎన్నికైన ఏకైక నేత నరేంద్ర మోదీగా రికార్డు సృష్టించారు.

1950 సెప్టెంబరు 17న గుజరాత్‌లోని మెహ్సానా జిల్లాలోని వాద్‌నగర్‌లోమధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన మోదీ, రాజనీతి శాస్త్రంలో పోస్టుగ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. విద్యార్థి దశలోనే ఆర్​ఎస్​ఎస్​లో చేరి వాద్ నగర్​లో స్వయం సేవక్​గా శాఖలకు వెళ్లేవారు . 1970లో అహ్మదాబాద్ చేరుకొని ఆర్ఎస్ఎస్​లో చేరిన అతికొద్ది కాలంలోనే కీలకమైన బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1975లో గుజరాత్ లోక్ సంఘర్ష్ సమితికి ఆర్ఎస్ఎస్ నేతృత్వంలో నరేంద్ర మోదీ జనరల్ సెక్రటరీగా నియమితులయ్యారు. ప 1978లో సూరత్, వడోదరా ప్రాంతంలో ఆర్ఎస్ఎస్ సంభాగ్ ప్రచారక్‌గా బాధ్యతలు అందుకున్నారు. 1985లో మోదీ ఆర్ఎస్ఎస్ ద్వారా బీజేపీతో జత కలిశారు. 1987లో అహ్మదాబాద్ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రచారకర్తగా వ్యవహరించారు. ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించింది. 1987లో గుజరాత్​లో బీజేపీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ అయ్యారు. 1995 బీజేపీ నేషనల్ సెక్రటరీగా ఎన్నికై దిల్లీకి మకాం మార్చారు. ఆ తర్వాత హరియాణా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల కాంపైన్‌లో ప్రధాన పాత్ర వహించారు. 1996లో బీజేపీ జనరల్ సెక్రటరీగా పదోన్నతి పొందారు. 2001లో గుజరాత్ ముఖ్యంత్రిగా ఉన్న కేశుభాయ్ పటేల్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుండటంతో బీజేపీ హైకమాండ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎంగా కేశుభాయ్ పటేల్​ను తప్పించి నరేంద్ర మోదీకి సీఎం బాధ్యతలు అప్పగించింది బీజేపీ అధినాయకత్వం. గుజరాత్ సీఎంగా 2001 అక్టోబరు 7న మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసే సమయానికి మోదీ ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు. 2002 ఫిబ్రవరిలో గుజరాత్​లోని రాజ్ కోట్ అసెంబ్లీ స్థానంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో మోదీ పోటీ చేసి గెలుపొందారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యక్ష పోటీకి దిగడం అదే మొదటిసారి. ఆ తర్వాత 2007, 2012లలో గుజరాత్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నెగ్గి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 2014, 2019, 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో నెగ్గి ప్రధాని అయ్యారు.

