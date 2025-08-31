ETV Bharat / bharat

పాక్​కు సపోర్ట్ చేసిన చైనాతో స్నేహమేంటి?- జిన్​పింగ్​తో మోదీ భేటీపై కాంగ్రెస్​ ఫైర్ - CONGRESS SLAMS MODI JINPING TALKS

భారత్​, చైనా సరిహద్దుల్లో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొందన్న మోదీ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ ఫైర్​- మోదీ ప్రభుత్వం వెన్నుముక లేనట్లు ప్రవర్తించిందని విమర్శ

Published : August 31, 2025 at 3:55 PM IST

Congress Slams Modi Jinping Talks : చైనాలోని తియాంజిన్​లో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్, ప్రధాని మోదీ​ మధ్య జరిగిన ద్వైపాక్షిక చర్చలపై కాంగ్రెస్​ విమర్శలు గుప్పించింది. భారత్​-చైనా సరిహద్దుల్లో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని మోదీ ప్రకటించడాన్ని తప్పుబట్టింది. చైనా బెదిరింపుల వల్ల ఇలా అన్నారని అనుకోవాలా? లేదా మోదీ సర్కార్ వెన్నెముక లేనితనం అని నిర్వచించాలా? అని ప్రశ్నించింది.

"2020 జులైలో గల్వాన్​ లోయలో చైనా దురాక్రమణకు పాల్పడింది. ఆ సమయంలో మన వీర జవాన్లు 20 మంది దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు. దీనిని ఖండించాల్సిన మన ప్రధాని మోదీ, 2020 జూన్​ 19న చైనాకు క్లీన్ చీట్​ ఇచ్చారు. వాస్తవానికి లద్ధాఖ్​లోని మన భూభాగం నుంచి చైనా వెనక్కు వెళ్లాలని మన ఆర్మీ చీఫ్​ డిమాండ్ చేశారు. కానీ దీనిని సాధించడంలో మోదీ సర్కార్​ పూర్తిగా విఫలమైంది. పైగా ఇప్పుడు చైనాతో సయోధ్యకు సిద్ధమైంది. ఈ విధంగా చైనా ప్రాదేశిక దురాక్రమణను చట్టబద్ధం చేసింది."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి ఎక్స్​ పోస్ట్​

పాక్​కు సాయం చేసిన చైనా
"ఆపరేషన్ సిందూర్ తరువాత పాక్ నేరుగా భారత్​పై దాడులకు దిగింది. ధీటుగా స్పందించిన భారత్​, పాక్​ను చావుదెబ్బ కొట్టింది. అయితే ఆ సమయంలో చైనా బహిరంగంగా పాకిస్థాన్​కు మద్దతు నిలిచింది. ఆయుధాలతోపాటు సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించింది. దీనిని జిన్​పింగ్​తో భేటీ సందర్భంగా మోదీ ప్రస్తావించకపోవడాన్ని జైరాం రమేశ్ తప్పుపట్టారు.

"ఆపరేషన్ సిందూర్​ సమయంలో పాకిస్థాన్​కు చైనా ఫుల్​ సపోర్ట్​గా నిలిచింది. ఈ విషయాన్ని 2025 జులై 4న డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్​, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాహుల్ సింగ్​ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ అపవిత్ర కూటమిపై ప్రతిస్పందించడానికి బదులుగా, మోదీ సర్కార్​ నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు చైనా పర్యటనలో ఉన్న మోదీ, కనీసం దానికి గురించి మాట్లాడలేదు. చైనా దుర్మార్గపు చర్యలను ఖండించాల్సిన మోదీ, అలా చేయకుండా, చిరునవ్వుతో జిన్​పింగ్​తో కరచాలనం చేశారు" అని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు.

ఆ చైనా ప్రాజెక్టుతో భారత్​కు ఎంతో నష్టం!
"చైనా యార్లుంగ్ త్సాంగ్పో నదిపై భారీ జలవిద్యుత్​ ప్రాజెక్టు నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీని నిర్మాణం పూర్తయితే భారత ఈశాన్య రాష్ట్రాలపై చాలా దుష్ప్రభావం పడుతుంది. దీనిపై కూడా మోదీ ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. చైనా ఉత్పత్తులు భారత్​లోకి ఎలాంటి నియంత్రణ, అడ్డుంకులు లేకుండా వచ్చి పడుతున్నాయి. దీని వల్ల మన సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు (ఎంఎస్​ఎంఈ) తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయి. వీటిపైనా మోదీ సర్కార్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.​

ఇదేనా దౌత్యం అంటే?- మోదీపై ఆప్​ విమర్శలు
మరోవైపు ప్రధాని మోదీ చైనా పర్యటనపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్​) విమర్శలు గుప్పించింది. చైనా ఆక్రమించిన భూమిని తిరిగి భారత్​కు అప్పగించాలని మోదీ కోరాలని డిమాండ్ చేసింది. "రక్తం, నీరు కలిసి ప్రవహించలేవు అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఆ మాటలను నేను మళ్లీ గుర్తు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. చైనా గల్వాన్​ లోయలో మన సైనికులపై దాడి చేసింది. మన సైనికులను చంపి, మన భూభాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంది. ఆ భూమి ఇప్పటికీ చైనా ఆధీనంలోనే ఉంది. కానీ మోదీ సర్కార్ దీనిని అంగీకరించడం లేదు. మొదట మోదీ, మన భూమిని మనకు అప్పగించమని చైనాను అడగాలి. కానీ మోదీ అలా చేయడం లేదు. అమెరికాతో కలిసి ఉండలేకపోతున్నాం కనుక, చైనాతో కలిసి ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇదేనా అంతర్జాతీయ దౌత్యం అంటే?" అని దిల్లీ ఆప్​ అధ్యక్షుడు​ సౌరభ్​ భరద్వాజ్​ విమర్శించారు.

పాజిటివ్‌ డైరెక్షన్‌లో భారత్​- చైనా సంబంధాలు
ప్రస్తుతం చైనాలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల పునరుద్ధరణపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు. అందుకే 'పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, సున్నితత్వం ఆధారంగా చైనాతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి భారత్​ కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్​కు స్పష్టం చేశారు. సరిహద్దు నిర్వహణపై కూడా భారత్, చైనా ప్రత్యేక ప్రతినిధుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం ఉందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. గతేడాది కజాన్​లో జరిగిన చర్చల తర్వాత భారత్​, చైనా సరిహద్దుల్లో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొంది అని పేర్కొన్నారు. గల్వాన్ ఘర్షణల తరువాత భారత్​-చైనా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను పునరుద్ధరించడానికి ఇరువురు నేతలు విస్తృత చర్చలు జరిపిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తరువాత షాంఘై సహకారం సంస్థ (ఎస్​సీఓ)కు చైనా విజయవంతంగా అధ్యక్షత వహించినందుకు జిన్​పింగ్​కు అభినందనలు తెలిపారు.

