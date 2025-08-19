ETV Bharat / bharat

చైనా సరిహద్దు వెంబడి శాంతి, ప్రశాంత నెలకొంది: అజిత్‌ డోభాల్‌ - AJIT DOVAL MEETS CHINA FM WANG YI

చైనా విదేశాంగమంత్రి వాంగ్‌ యీతో అజిత్‌ డోభాల్‌ భేటీ- పలు అంశాలపై చర్చలు

Ajit Doval Meets China FM Wang Yi
Ajit Doval Meets China FM Wang Yi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 1:52 PM IST

Ajit Doval Meets China FM Wang Yi : ఆగస్టు చివరలో తియాంజిన్‌ వేదికగా జరగనున్న షాంఘై సహకార సదస్సు (ఎస్​సీఓ)కు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరుకానున్నారని జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్ తెలిపారు. మంగళవారం దిల్లీలో చైనా విదేశాంగమంత్రి వాంగ్​ యీతో భేటీ సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. సరిహద్దు వెంబడి శాంతి, ప్రశాంతత నెలకొందని వెల్లడించారు. అలాగే పలు అంశాలపై చర్చలు జరిపినట్లు తెలిపారు.

'భారత్​-చైనా సంబంధాల్లో కొత్త ఉత్సాహం, శక్తి కనిపిస్తున్నాయి. సరిహద్దుల్లో శాంతి నెలకొంది. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఇప్పుడు మరింత బలోపేతం అయ్యాయి. ఎస్​సీఓ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి మన ప్రధానమంత్రి చైనాను సందర్శించనున్నారు. అందుకే ఈ రోజు చర్చలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి' అని మీడియాకు అజిత్ డోభాల్ తెలిపారు. ఆగస్టు 31, సెప్టెంబర్ 1 రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఎస్​సీఓ సమావేశంలో మోదీ పాల్గొననున్నట్లు తెలిపిన మొదటి అధికారిక ధ్రువీకరణ ఇదే.

అంతకుముందు అజిత్​ డోభాల్ అహ్వానం మేరకు రెండు రోజలు పాటు భారత్​ పర్యటనకు వచ్చినట్లు వాంగ్​ యీ తెలిపారు. భారత్​-చైనా సరిహద్దు వివాదంపై 24వ ప్రత్యేక ప్రతినిధుల చర్చలను జరపడం ఈ పర్యటన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. నియంత్రణ రేఖ వద్ద పరిస్థితులపై చర్చలు జరపుతున్నామని తెలిపారు. 'ఇరు పక్షాల నేతలు వ్యూహాత్మక మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరించాలి. సరిహద్దుల్లోని సమస్యలను పరిష్కరించుకోని రెండు దేశాల మధ్య మెరుగైన సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం, మరింత వృద్దిని సాధించడాని అవసరమైన పరిస్థితులను సృష్టించడానికి చైనా సిద్ధంగా ఉంది' అని వాంగ్​ యీ పేర్కొన్నారు.

ఇక రెండు పర్యటన నిమిత్తం సోమవారం భారత్​కు వచ్చిన వాంగ్​ యీ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​ జైశంకర్​తో ద్వైపాక్షిక సమావేసం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే భారత్‌కు ఎరువులు, బోరింగ్‌ యంత్ర పరికరాలు, రేర్‌ ఎర్త్‌ మినరల్స్‌ సరఫరాపై ఉన్న పరిమితులను ఎత్తివేసేందుకు అంగీకరించారు. 2023లో భారత్‌కు రావాల్సిన యూరియాను చైనాకు చెందిన రెండు బడాసంస్థలు నిలిపివేశాయి. జూన్‌లో నిబంధనలను కొంత మేర సడలించినా, తాజా భేటీతో ఎరువుల సరఫరాకు మార్గం సుగమం అయింది. మంగళవారం సాయంత్రం లోక్‌కల్యాణ్‌ మార్గ్‌లోని ప్రధాని నివాసంలో మోదీని వాంగ్​ యీ కలవనున్నారు. అలాగే ఇరుదేశాల మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందాలు, ఇంతకుముందు జరిపిన చర్చల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో భారత్‌తో కలిసి పనిచేయడమే వాంగ్‌ యీ పర్యటన లక్ష్యమని చైనా ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

