ఐరాస సమావేశాలకు ప్రధాని మోదీ దూరం- ట్రంప్ టారిఫ్​లే కారణమా!

ఈ నెల చివరిలో అమెరికాలో ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమవేశాలు- ఐక్యరాజ్యసమితిలో విడుదల చేసిన తాత్కాలిక వక్తల జాబితా భారత ప్రధాని మోదీ హాజరు కావడం లేదని సమాచారం!

Modi Not Address UNGA Session
Modi Not Address UNGA Session (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2025 at 10:31 AM IST

UNGA Session 2025 PM Modi : అమెరికాలో జరిగే ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమావేశాలకు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరు కావడం లేదని సమాచారం. ఈ మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితిలో విడుదల చేసిన తాత్కాలిక వక్తల జాబితా ద్వారా తెలుస్తోంది. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటుందని అమెరికా భారత్​పై అదనపు సుంకాలు విధించిన వేళ ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ క్రమంలో భారత్ ఈ​ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా సమాచారం.

యూఎన్​ జనరల్​ అసెంబ్లీ 80వ సెషన్​ సెప్టెంబర్​ 9న ప్రారంభంకానుంది. ఇవి సెప్టెంబర్​ 23 నుంచి 29 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఇందులో సర్వసభ్య దేశాల ప్రతినిధుల అత్యున్నత స్థాయి సమావేశాలు జరుగుతాయి. కాగా ఈ సమావేశాల్లో బ్రెజిల్​ దేశాధినేత ప్రసంగంతో సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచ నాయకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. జనరల్ అసెంబ్లీ 80వ సెషన్ ఉన్నత స్థాయి జనరల్ చర్చకు, వక్తల సవరించిన తాత్కాలిక జాబితాను శుక్రవారం విడుదల చేసింది. దాని ప్రకారం భారతదేశానికి ఒక 'మంత్రి' ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారని ఉంది. దీంతో ప్రధాని మోదీ యూఎన్​ సమావేశాలకు దూరంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

జులైలో విడుదల చేసిన తాత్కాలిక వక్తల జాబితా ప్రకారం, మోదీ సెప్టెంబర్​ 26న జనరల్​ డిబేట్​లో ప్రసంగించాల్సి ఉంది. అయితే సెప్టెంబర్​ 27న మోదీ స్థానంలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​ జైశంకర్​ ప్రసంగించనున్నారని సమాచారం. ఇది తుది షెడ్యూల్​ కానందున యూఎన్​ సమావేశాల ప్రారంభానికి ముందు కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. కాగా ఈ సమావేశాల్లో చైనా, ఇజ్రాయెల్​,పాకిస్థాన్​, బంగ్లాదేశ్​ దేశాధినేతలు సెప్టెంబర్​ 26న ప్రసంగించనున్నారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏటా సెప్టెంబర్​లో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు ప్రారంభమౌతాయి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్​ 22న ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వార్షికోత్సవాన్ని స్మరించుకోవడం అనే సమావేశంతో ఈ సెషన్​ ప్రారంభమౌతుంది. ఇదిలా ఉండగా ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ద్వైపాక్షిక సమావేశం కోసం మోదీ అమెరికాకు వెళ్లారు. వాషింగ్టన్​లోని శ్వేతసౌధంలో డొనాల్డ్​ ట్రంప్​తో మోదీ భేటీ అయ్యారు.

ఎస్​సీఓ సదస్సులో ముగ్గురు దేశాధినేతలు
రష్యా నుంచి భారత్​ అధికంగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోందని ట్రంప్​ భారత్​పై 50శాతం సుంకాలు విధించారు. దీంతో కొద్దికాలంగా ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. తాజాగా షాంఘై శిఖరాగ్ర సదస్సులో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​తో మోదీ భేటీ అయ్యారు. ఎస్​సీఓ సదస్సులో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్​, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్​ పుతిన్​, ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. దీనిపై ట్రంప్​ స్పందించారు. తమ దేశంపై భారత్​ అధిక సుంకాలు విధిస్తోందని ఆరోపించారు.

ఇదిలా ఉండగా రష్యా అధ్యక్షుడు అమెరికా విధిస్తున్న సుంకాల గురించి తాజాగా ప్రస్తావించారు. భారత్​, చైనా వంటి దేశాలపై సుంకాల పేరుతో చర్యలు తీసుకోవడం కాలం చెల్లిన వలసవాద మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని వివర్శించారు. ఆసియాలోని రెండు అతిపెద్ద శక్తులను అణగదొక్కడానికి, ట్రంప్​ సర్కార్ ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించారు. చైనాలో జరిగిన సైనిక కవాతులో పాల్గొన్న పుతిన్​ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు.

