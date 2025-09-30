ETV Bharat / bharat

గాజాపై ట్రంప్ 21 సూత్రాల ప్రణాళిక- స్వాగతించిన ప్రధాని మోదీ

ట్రంప్ 21 సూత్రాల ప్రణాళికపై స్పందించి ప్రధాని మోదీ- ఎక్స్​లో పోస్ట్

PM Modi On Trump Peace Plan
PM narendra Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi On Trump Peace Plan : గాజా వివాదం ముగింపునకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రణాళికను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాగతించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకే కాకుండా మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికే దీర్ఘకాలిక శాంతి, భద్రత, అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఉపయోగిపడుతుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఈ ప్రయత్నానికి అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. గాజా వివాదాన్ని ముగించి శాంతి తీసుకురావడానికి మద్దతు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ఇక ఇప్పటికే ఈ ప్రతిపాదనను ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించింది. ఇజ్రాయెల్​లో పాటు ఖతార్ , జోర్డాన్ , యూఏఈ, ఇండోనేసియా, పాకిస్థాన్ , తుర్కియే, సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్టు, కెనడా దేశాలు స్వాగతించాయి. ఇప్పటి వరకు హమాస్ ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. హమాస్ అంగీకరిస్తే వెంటనే యుద్ధం ముగుస్తుందని ట్రంప్ తెలిపారు.

ట్రంప ప్రణాళికలోని 21 అంశాలివే :

  1. గాజాను అతివాద రహితం చేయాలి. ఉగ్రవాద రహిత ప్రాంతంగా మార్చి పొరుగు దేశాలకు ముప్పు లేకుండా చూడాలి.
  2. ప్రజలకు మేలు కలిగేలా గాజాను పునరభివృద్ధి చేయాలి.
  3. ఈ ఫార్ములాకు ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ అంగీకరిస్తే యుద్ధాన్ని వెంటనే ఆపాలి. ఇజ్రాయెల్‌ రక్షణ దళం (ఐడీఎఫ్‌) అన్ని ఆపరేషన్లను నిలిపేయాలి. గాజా నుంచి బలగాలను ఉపసంహరించాలి.
  4. ఒప్పందానికి ఇజ్రాయెల్‌ అంగీకరించిన 48 గంటల్లో బతికున్న బందీలను అప్పగించాలి. మరణించిన వారి మృతదేహాలను ఇవ్వాలి.
  5. బందీలు ఇజ్రాయెల్‌ చేరుకున్న వెంటనే వందల మంది ఖైదీలను విడుదల చేయాలి. ఇందులో జీవిత ఖైదీలు కూడా ఉండాలి. యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత నిర్బంధించిన 1,000 మందిని విడుదల చేయాలి. దీంతోపాటు వందల మంది మృతదేహాలను అప్పగించాలి.
  6. బందీలు వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత, శాంతికి సహకరిస్తామన్న హమాస్‌ నేతలకు క్షమాభిక్ష ఇవ్వాలి. గాజాను వీడతామన్న హమాస్‌ సభ్యులకు మార్గం సుగమం చేయాలి.
  7. ఒప్పందం కుదిరాక గాజాకు మానవతా సాయం పెంచాలి. 2025 జనవరిలో నిర్ణయించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఇది ఉండాలి. రోజుకు 600 ట్రక్కుల్లో సాయం పంపాలి. కీలక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి సామగ్రి, శిథిలాలను తొలగించే యంత్రాలను పంపాలి.
  8. ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ ప్రమేయం లేకుండా మానవతా సాయాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి, రెడ్‌ క్రెసెంట్‌ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేయాలి. ఈ రెండు దేశాలకు సంబంధం లేని ఇతర అంతర్జాతీయ సంస్థలను భాగస్వాములను చేయాలి.
  9. గాజాలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. పాలస్తీనియన్‌ టెక్నోక్రాట్ల ఆధ్వర్యంలో రోజువారీ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించే వ్యవస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించాలి. అరబ్‌, ఐరోపా దేశాలతో సంప్రదించి అమెరికా ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది
  10. పశ్చిమాసియా నగరాలను అధ్యయనం చేసి గాజా పునర్నిర్మాణానికి ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించాలి. నగర నిర్మాణం ద్వారా పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఉపాధి కల్పనకు తోడ్పాటు అందించాలి.
  11. ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలిని ఏర్పాటు చేసి రాయితీలు ఇవ్వాలి.
  12. గాజా నుంచి బలవంతంగా ఎవరినీ తరలించకూడదు. ఇష్టంగా వెళ్లేవారిని అడ్డుకోకూడదు. ప్రజలు గాజాలో ఉండేందుకు ప్రోత్సహించి భవిష్యత్తును నిర్మించుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలి.
  13. గాజా పరిపాలనలో హమాస్‌కు ప్రాతినిధ్యం ఉండకూడదు. సొరంగాలను ధ్వంసం చేయాలి. మళ్లీ యుద్ధ నిర్మాణాలను చేపట్టకూడదు.
  14. ప్రాంతీయ భాగస్వాములు సెక్యూరిటీ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి. హమాస్‌, ఇతర మిలిటెంట్‌ గ్రూపులు మాటకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఇజ్రాయెల్‌కుగానీ, సొంత ప్రజలకుగానీ ఎటువంటి హాని తలపెట్టకూడదు.
  15. అరబ్‌, ఇతర దేశాలతో సంప్రదించి అమెరికా ఏర్పాటు చేసే అంతర్జాతీయ సుస్థిర బలగాలను వెంటనే గాజాలో మోహరించాలి. ఈ బలగాలు పాలస్తీనా పోలీసులకు శిక్షణ ఇవ్వాలి.
  16. ఇజ్రాయెల్‌ గాజానుగానీ, ఇతర ప్రాంతాలనుగానీ ఆక్రమించకూడదు. ప్రస్తుతం ఆక్రమించిన ప్రాంతాలను ఐడీఎఫ్‌ క్రమంగా అప్పగించాలి.
  17. హమాస్‌ ఈ ప్రతిపాదనలకు అంగీకరించకపోతే, ఉగ్రవాద రహిత ప్రాంతాలను అంతర్జాతీయ సుస్థిర బలగాలకు గాజాను ఐడీఎఫ్‌ అప్పగించాలి.
  18. భవిష్యత్తులో ఖతార్‌పై దాడులు చేయబోమని ఇజ్రాయెల్‌ అంగీకరించాలి.
  19. ఇజ్రాయెల్‌, గాజా ప్రజల్లో మార్పు తేవాలి. వారిలో యుద్ధ కాంక్షను రూపుమాపాలి.
  20. గాజా పునరాభివృద్ధి ముందుకు సాగే క్రమంలో పాలస్తీనాను దేశంగా గుర్తించే ప్రక్రియ ప్రారంభించాలి.
  21. రాజకీయంగా శాంతియుత సహజీవనం సాధించేందుకు ఇజ్రాయెల్‌, పాలస్తీనాల మధ్య చర్చలకు అమెరికా సహకరించాలి.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ON TRUMP PEACE PLANISRAEL GAZA WARMODI ON ISRAEL GAZA WARPM MODI ON TRUMP PEACE PLAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.