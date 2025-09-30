గాజాపై ట్రంప్ 21 సూత్రాల ప్రణాళిక- స్వాగతించిన ప్రధాని మోదీ
ట్రంప్ 21 సూత్రాల ప్రణాళికపై స్పందించి ప్రధాని మోదీ- ఎక్స్లో పోస్ట్
Published : September 30, 2025 at 9:53 AM IST
PM Modi On Trump Peace Plan : గాజా వివాదం ముగింపునకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రణాళికను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాగతించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకే కాకుండా మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికే దీర్ఘకాలిక శాంతి, భద్రత, అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఉపయోగిపడుతుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఈ ప్రయత్నానికి అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. గాజా వివాదాన్ని ముగించి శాంతి తీసుకురావడానికి మద్దతు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
We welcome President Donald J. Trump’s announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We…— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025
ఇక ఇప్పటికే ఈ ప్రతిపాదనను ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించింది. ఇజ్రాయెల్లో పాటు ఖతార్ , జోర్డాన్ , యూఏఈ, ఇండోనేసియా, పాకిస్థాన్ , తుర్కియే, సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్టు, కెనడా దేశాలు స్వాగతించాయి. ఇప్పటి వరకు హమాస్ ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. హమాస్ అంగీకరిస్తే వెంటనే యుద్ధం ముగుస్తుందని ట్రంప్ తెలిపారు.
ట్రంప ప్రణాళికలోని 21 అంశాలివే :
- గాజాను అతివాద రహితం చేయాలి. ఉగ్రవాద రహిత ప్రాంతంగా మార్చి పొరుగు దేశాలకు ముప్పు లేకుండా చూడాలి.
- ప్రజలకు మేలు కలిగేలా గాజాను పునరభివృద్ధి చేయాలి.
- ఈ ఫార్ములాకు ఇజ్రాయెల్, హమాస్ అంగీకరిస్తే యుద్ధాన్ని వెంటనే ఆపాలి. ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం (ఐడీఎఫ్) అన్ని ఆపరేషన్లను నిలిపేయాలి. గాజా నుంచి బలగాలను ఉపసంహరించాలి.
- ఒప్పందానికి ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించిన 48 గంటల్లో బతికున్న బందీలను అప్పగించాలి. మరణించిన వారి మృతదేహాలను ఇవ్వాలి.
- బందీలు ఇజ్రాయెల్ చేరుకున్న వెంటనే వందల మంది ఖైదీలను విడుదల చేయాలి. ఇందులో జీవిత ఖైదీలు కూడా ఉండాలి. యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత నిర్బంధించిన 1,000 మందిని విడుదల చేయాలి. దీంతోపాటు వందల మంది మృతదేహాలను అప్పగించాలి.
- బందీలు వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత, శాంతికి సహకరిస్తామన్న హమాస్ నేతలకు క్షమాభిక్ష ఇవ్వాలి. గాజాను వీడతామన్న హమాస్ సభ్యులకు మార్గం సుగమం చేయాలి.
- ఒప్పందం కుదిరాక గాజాకు మానవతా సాయం పెంచాలి. 2025 జనవరిలో నిర్ణయించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఇది ఉండాలి. రోజుకు 600 ట్రక్కుల్లో సాయం పంపాలి. కీలక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి సామగ్రి, శిథిలాలను తొలగించే యంత్రాలను పంపాలి.
- ఇజ్రాయెల్, హమాస్ ప్రమేయం లేకుండా మానవతా సాయాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి, రెడ్ క్రెసెంట్ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేయాలి. ఈ రెండు దేశాలకు సంబంధం లేని ఇతర అంతర్జాతీయ సంస్థలను భాగస్వాములను చేయాలి.
- గాజాలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. పాలస్తీనియన్ టెక్నోక్రాట్ల ఆధ్వర్యంలో రోజువారీ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించే వ్యవస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించాలి. అరబ్, ఐరోపా దేశాలతో సంప్రదించి అమెరికా ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది
- పశ్చిమాసియా నగరాలను అధ్యయనం చేసి గాజా పునర్నిర్మాణానికి ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించాలి. నగర నిర్మాణం ద్వారా పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఉపాధి కల్పనకు తోడ్పాటు అందించాలి.
- ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలిని ఏర్పాటు చేసి రాయితీలు ఇవ్వాలి.
- గాజా నుంచి బలవంతంగా ఎవరినీ తరలించకూడదు. ఇష్టంగా వెళ్లేవారిని అడ్డుకోకూడదు. ప్రజలు గాజాలో ఉండేందుకు ప్రోత్సహించి భవిష్యత్తును నిర్మించుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలి.
- గాజా పరిపాలనలో హమాస్కు ప్రాతినిధ్యం ఉండకూడదు. సొరంగాలను ధ్వంసం చేయాలి. మళ్లీ యుద్ధ నిర్మాణాలను చేపట్టకూడదు.
- ప్రాంతీయ భాగస్వాములు సెక్యూరిటీ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి. హమాస్, ఇతర మిలిటెంట్ గ్రూపులు మాటకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఇజ్రాయెల్కుగానీ, సొంత ప్రజలకుగానీ ఎటువంటి హాని తలపెట్టకూడదు.
- అరబ్, ఇతర దేశాలతో సంప్రదించి అమెరికా ఏర్పాటు చేసే అంతర్జాతీయ సుస్థిర బలగాలను వెంటనే గాజాలో మోహరించాలి. ఈ బలగాలు పాలస్తీనా పోలీసులకు శిక్షణ ఇవ్వాలి.
- ఇజ్రాయెల్ గాజానుగానీ, ఇతర ప్రాంతాలనుగానీ ఆక్రమించకూడదు. ప్రస్తుతం ఆక్రమించిన ప్రాంతాలను ఐడీఎఫ్ క్రమంగా అప్పగించాలి.
- హమాస్ ఈ ప్రతిపాదనలకు అంగీకరించకపోతే, ఉగ్రవాద రహిత ప్రాంతాలను అంతర్జాతీయ సుస్థిర బలగాలకు గాజాను ఐడీఎఫ్ అప్పగించాలి.
- భవిష్యత్తులో ఖతార్పై దాడులు చేయబోమని ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించాలి.
- ఇజ్రాయెల్, గాజా ప్రజల్లో మార్పు తేవాలి. వారిలో యుద్ధ కాంక్షను రూపుమాపాలి.
- గాజా పునరాభివృద్ధి ముందుకు సాగే క్రమంలో పాలస్తీనాను దేశంగా గుర్తించే ప్రక్రియ ప్రారంభించాలి.
- రాజకీయంగా శాంతియుత సహజీవనం సాధించేందుకు ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనాల మధ్య చర్చలకు అమెరికా సహకరించాలి.