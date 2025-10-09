గాజా ఒప్పందాన్ని స్వాగతించిన మోదీ- నెతన్యాహు నాయకత్వంపై ప్రశంసలు

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 10:28 AM IST

1 Min Read
PM Modi On Trump Peace Plan : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన మొదటి దశ శాంతి ఒప్పందంపై ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ సంతకం చేయడాన్ని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వాగతించారు. ఈ ఒప్పందం ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు బలమైన నాయకత్వానికి ప్రతిబింబమని కొనియాడారు. ఈ ఒప్పందంతో హమాస్‌ చేతిలో బందీగా ఉన్న వారందరూ త్వరలోనే విడుదలవుతారని ఆశిస్తున్నామన్నారు. అలాగే గాజా ప్రజలకు మెరుగైన మానవతా సహాయం అందుతుందని, శాశ్వత శాంతికి బాటలు పడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్​లో పోస్ట్ పెట్టారు.

