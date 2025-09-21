ETV Bharat / bharat

జీఎస్టీ ఉత్సవ్‌ ప్రారంభం- కొత్త చరిత్ర మొదలవుతుంది: ప్రధాని మోదీ

వన్ నేషన్‌- వన్‌ ట్యాక్స్‌ను సాకారం చేశాం: ప్రధాని మోదీ

PM Modi to Address Nation
PM Modi to Address Nation (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi to Address Nation : సోమవారం నుంచి జీఎస్టీ ఉత్సవ్‌ ప్రారంభం కాబోతోందని, కొత్త చరిత్ర మొదలవుతోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. తదుపరి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమల్లోకి వస్తున్నాయని, ఇవి అన్ని రంగాలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమని తెలిపారు. సెప్టెంబర్‌ 22 నుంచి జీఎస్టీలో మార్పులు అమల్లోకి రానున్న నేపథ్యంలో జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

"సోమవారం నుంచి జీఎస్టీ ఉత్సవ్‌ ప్రారంభం కానుంది. జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల పేదలు, మధ్యతరగతికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ మార్పులు రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయి. ఉత్పత్తిదారులకు, వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌కు మరింత ఊతమిస్తాయి. సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు ఇది దోహదం చేస్తాయి. దేశమంతా సంతోషపడే జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమల్లోకి వస్తున్నాయి. జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు భారత వృద్ధిరేటుకు మరింత ఊతమిస్తాయి. గతంలో దేశంలో రకరకాల పేర్లతో ఎన్నో పన్నులు ఉండేవి. రకరకాల పన్నులతో ప్రజలు అయోమయానికి గురయ్యేవారు. అన్నిరకాల పన్నులను రద్దు చేసి 2017లో జీఎస్టీ తీసుకువచ్చాం. దేశంలోని అన్ని వర్గాలతోనూ చర్చించి ఈ సంస్కరణలు తెచ్చాం. రేపటి నుంచి కేవలం రెండు శ్లాబులు మాత్రమే ఉంటాయి. తాజా మార్పులతో వస్తు రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ప్రజల పొదుపు పెరుగుతుంది"

నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

"ప్రజలను గందరగోళం నుంచి జీఎస్టీ బయటపడేసింది. వన్ నేషన్‌- వన్‌ ట్యాక్స్‌ను సాకారం చేశాం. పన్నుల సంస్కరణలతో వృద్ధిరేటు స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జీఎస్టీ కొత్త సంస్కరణలతో ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత పరుగులు పెడుతుంది. నిత్యావసర వస్తువులపై సున్నా శాతం జీఎస్టీ ఉంటుంది. పేదలు, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఉపయోగించే కొన్ని వస్తువులపై 5 శాతం జీఎస్టీ మాత్రేమే ఉంటుంది. మధ్యతరగతి ప్రజలపై పన్నుల భారం తగ్గించేందుకే రూ.12 లక్షల వరకు ఐటీ మినహాయింపు ఇచ్చాం. హోటల్స్‌ సేవలపై కూడా జీఎస్టీ తగ్గించాం. కొత్త సంస్కరణలు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ఊతమిస్తాయి. ఎంఎస్‌ఎంఈలకు అత్యధిక ప్రయోజనం చేకూరేలా మార్పులు చేశాం" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

"దేశ ప్రజలంతా స్వదేశీ మంత్రం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. విదేశీ వస్తువుల వినియోగం తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి పౌరుడు స్వదేశీ ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలి. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ప్రతి ఇంటా ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో నవరాత్రిని ఘనంగా జరుపుకోండి. మధ్య తరగతి ప్రజలకు డబుల్‌ బొనాంజా ఇచ్చాం. మధ్యతరగతికి రూ.12 లక్షల వరకు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చాం. ఐటీ మినహాయింపు, జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ప్రజలకు రూ.2.5 లక్షల కోట్లు ఆదా అవుతుంది."

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలపై ధరల భారం దించుతూ జీఎస్టీ మండలి ఇటీవల కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు శ్లాబుల బదులు ఇకపై రెండే ఉండనున్నాయి. వాటిలో ఒకటి 5 శాతం కాగా రెండోది 18శాతం. దీని ప్రకారం 12%, 28% పన్ను శ్లాబులు ఇక ఉండవు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI TO ADDRESS NATIONNARENDRA MODI GST SPEECHGST REFORMS 2025MODI TO ADDRESS NATION AT 5PMPM MODI TO ADDRESS NATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.