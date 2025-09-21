జీఎస్టీ ఉత్సవ్ ప్రారంభం- కొత్త చరిత్ర మొదలవుతుంది: ప్రధాని మోదీ
వన్ నేషన్- వన్ ట్యాక్స్ను సాకారం చేశాం: ప్రధాని మోదీ
Published : September 21, 2025 at 5:31 PM IST
PM Modi to Address Nation : సోమవారం నుంచి జీఎస్టీ ఉత్సవ్ ప్రారంభం కాబోతోందని, కొత్త చరిత్ర మొదలవుతోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. తదుపరి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమల్లోకి వస్తున్నాయని, ఇవి అన్ని రంగాలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి జీఎస్టీలో మార్పులు అమల్లోకి రానున్న నేపథ్యంలో జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
"సోమవారం నుంచి జీఎస్టీ ఉత్సవ్ ప్రారంభం కానుంది. జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల పేదలు, మధ్యతరగతికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ మార్పులు రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయి. ఉత్పత్తిదారులకు, వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు మరింత ఊతమిస్తాయి. సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు ఇది దోహదం చేస్తాయి. దేశమంతా సంతోషపడే జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమల్లోకి వస్తున్నాయి. జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు భారత వృద్ధిరేటుకు మరింత ఊతమిస్తాయి. గతంలో దేశంలో రకరకాల పేర్లతో ఎన్నో పన్నులు ఉండేవి. రకరకాల పన్నులతో ప్రజలు అయోమయానికి గురయ్యేవారు. అన్నిరకాల పన్నులను రద్దు చేసి 2017లో జీఎస్టీ తీసుకువచ్చాం. దేశంలోని అన్ని వర్గాలతోనూ చర్చించి ఈ సంస్కరణలు తెచ్చాం. రేపటి నుంచి కేవలం రెండు శ్లాబులు మాత్రమే ఉంటాయి. తాజా మార్పులతో వస్తు రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ప్రజల పొదుపు పెరుగుతుంది"
నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " from tomorrow in the nation, 'gst bachat utsav' will commence. your savings will increase and you will be able to buy your favourite things...'gst bachat utsav' will benefit all sections of the society..."— ANI (@ANI) September 21, 2025
(source: dd news) pic.twitter.com/iZcBa0bSM4
"ప్రజలను గందరగోళం నుంచి జీఎస్టీ బయటపడేసింది. వన్ నేషన్- వన్ ట్యాక్స్ను సాకారం చేశాం. పన్నుల సంస్కరణలతో వృద్ధిరేటు స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జీఎస్టీ కొత్త సంస్కరణలతో ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత పరుగులు పెడుతుంది. నిత్యావసర వస్తువులపై సున్నా శాతం జీఎస్టీ ఉంటుంది. పేదలు, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఉపయోగించే కొన్ని వస్తువులపై 5 శాతం జీఎస్టీ మాత్రేమే ఉంటుంది. మధ్యతరగతి ప్రజలపై పన్నుల భారం తగ్గించేందుకే రూ.12 లక్షల వరకు ఐటీ మినహాయింపు ఇచ్చాం. హోటల్స్ సేవలపై కూడా జీఎస్టీ తగ్గించాం. కొత్త సంస్కరణలు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ఊతమిస్తాయి. ఎంఎస్ఎంఈలకు అత్యధిక ప్రయోజనం చేకూరేలా మార్పులు చేశాం" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " i also urge all state governments to join this campaign of 'atmanirbhar bharat' and swadeshi and to create an environment for investment by increasing production in their states...when the nation and states work together, the dream of… pic.twitter.com/5rfo7xIzEY— ANI (@ANI) September 21, 2025
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " to reach the goal of a developed india, we must walk on the path of self-reliance, and a very big responsibility to make india self-reliant also lies on our msmes. what is needed by the people of the country, what we can make in our… pic.twitter.com/3GweX4OgXX— ANI (@ANI) September 21, 2025
"దేశ ప్రజలంతా స్వదేశీ మంత్రం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. విదేశీ వస్తువుల వినియోగం తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి పౌరుడు స్వదేశీ ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలి. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ప్రతి ఇంటా ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో నవరాత్రిని ఘనంగా జరుపుకోండి. మధ్య తరగతి ప్రజలకు డబుల్ బొనాంజా ఇచ్చాం. మధ్యతరగతికి రూ.12 లక్షల వరకు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చాం. ఐటీ మినహాయింపు, జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ప్రజలకు రూ.2.5 లక్షల కోట్లు ఆదా అవుతుంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలపై ధరల భారం దించుతూ జీఎస్టీ మండలి ఇటీవల కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు శ్లాబుల బదులు ఇకపై రెండే ఉండనున్నాయి. వాటిలో ఒకటి 5 శాతం కాగా రెండోది 18శాతం. దీని ప్రకారం 12%, 28% పన్ను శ్లాబులు ఇక ఉండవు.