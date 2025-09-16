ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ట్రంప్
ప్రధాని మోదీకి ట్రంప్ ఫోన్ కాల్
Published : September 16, 2025 at 11:56 PM IST
Trump Wishes to PM Modi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ట్ ట్రంప్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 75వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన మిత్రుడు ట్రంప్ ఫోన్ చేశారని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు చేశారు. ట్రంప్ లాగే తానూ భారత్-అమెరికా సమగ్ర భాగస్వామ్యానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ భాగస్వామ్యాన్ని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్-రష్యా వివాద పరిష్కారం కోసం ట్రంప్ చొరవకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు.
PM Modi posts, " thank you, my friend, president trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. like you, i am also fully committed to taking the india-us comprehensive and global partnership to new heights. we support your initiatives towards a peaceful… pic.twitter.com/CQGdwOKiBH— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2025