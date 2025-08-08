Modi Putin Phone Call : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్పై భారీగా సుంకాలు మోపిన వేళ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. తాజా పరిణామాలపై ఇరువురు నాయకులు చర్చించారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధంపై తాజా పరిణామాలను పుతిన్ వివరించగా, శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలని ప్రధాని సూచించారు. భారత్ శాంతివైపు ఉందన్న వైఖరిని మోదీ పునరుద్ఘాటించారు. ఇదే సమయంలో రష్యాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రష్యా అధ్యకుడు పుతిన్తో ఫలప్రదమైన సంభాషణ జరిగిందని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో పురోగతిపై సమీక్ష జరిపామని తెలిపారు. ఈ ఏడాది చివర్లో పుతిన్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు ఎదురు చూస్తున్నానని రాసుకొచ్చారు. ఇప్పటికే బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూలా డా సిల్వా, ప్రధాని మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు. ఇరుదేశాలపై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించటంతో ఇరు దేశాధినేతలు ఏం మాట్లాడుకున్నారన్న దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
పుతిన్కు ప్రధాని మోదీ ఫోన్- అమెరికా సుంకాల వేళ కీలక చర్చలు - MODI PUTIN PHONE CALL
తాజా పరిణామాలపై ఇరువురు నాయకులు చర్చ
Published : August 8, 2025 at 7:23 PM IST
