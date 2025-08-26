PM Modi SCO Summit : తియాంజిన్లో SCO శిఖరాగ్ర సదస్సుకు హాజరయ్యే ప్రధాని మోదీకి చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ స్వయంగా ఆహ్వానం పలకనున్నారు. ట్రంప్ వైఖరితో భారత్-అమెరికా సంబంధాలు దిగజారుతున్న తరుణంలో భారత్-చైనా సంబంధాలు తిరిగి గాడినపడుతున్న నేపథ్యంలోనే SCO సదస్సు జరుగుతోంది. అమెరికా ఆధిపత్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా అంతర్జాతీయ క్రమం ఎలా ఉంటుందో తెలియజేసేలా సదస్సును జిన్పింగ్ ఉపయోగించుకోనున్నట్లు తెలిసింది. అయితే, SCO సందర్భంగా ఇరుదేశాల మధ్య పలు అంశాలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు, ఒప్పందాలు జరుగుతాయని విదేశాంగశాఖ వెల్లడించింది.
మోదీ, పుతిన్ సహా మధ్య, పశ్చిమ, దక్షిణ, ఆగ్నేయాసియా దేశాధినేతలకు SCO సమ్మిట్కు ఆహ్వానం అందింది. చైనాలో మోదీ చివరిసారి 2018లో, జిన్పింగ్ 2019లో భారత్లో పర్యటించారు. 2020లో గల్వాన్ ఘర్షణ తర్వాత ఇరుదేశాల దౌత్య సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిని పర్యటనలు సాధ్యం కాలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే రెండు దేశాల సంబంధాలు తిరిగి గాడిలో పడ్డాయి. విమాన రాకపోకలు, సరిహద్దు వాణిజ్యం ప్రారంభం సహా లద్ధాఖ్లో సైనిక ఉపసంహణ జరగ్గా, LAC వెంట ఇతర ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులు చక్కబడుతున్నాయి. అదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలతో భారత్, చైనాపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ సమయంలో మళ్లీ ఏనుగు-డ్రాగన్లు కలిసి డ్యాన్స్ చేయాలంటూ భారత్కు చైనా స్నేహ సంకేతం పంపింది.
చైనాపై సుంకాలకు ట్రంప్ విరామం ఇచ్చినప్పటికీ భారత్పై సుంకాలను 50శాతానికి పెంచారు. భారత్పై 50శాతం సుంకాలను చైనా ఖండించింది. వాణిజ్య, సుంకాల యుద్ధాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయని తెలిపింది. ఈ వ్యవహారంలో భారత్ వెన్నంటి నిలుస్తామని ప్రకటించింది. మరోవైపు భారత్, చైనా, రష్యాల RICను పునరుద్ధరించాలని రష్యా పిలుపునిస్తోంది. ఎస్సీవో సదస్సు వేళ ఈ ముగ్గురు నేతల మధ్య సమావేశం జరగొచ్చని తెలుస్తోంది. కాగా చైనా, ఇరాన్, రష్యా, తాజాగా భారత్పై అమెరికా తీసుకుంటున్న చర్యలు ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదు. ఈ తరుణంలో అమెరికా ఆధిపత్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా అంతర్జాతీయ క్రమం ఎలా ఉంటుందో తెలిపేందుకు ఈ సదస్సును జిన్పింగ్ ఉపయోగించుకోవాలని అనుకుంటున్నారని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు SCO శిఖరాగ్ర సదస్సు విడుదల చేసే సంయుక్త ప్రకటనలో ఉగ్రవాదం, సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఖండించాలని భారత్ డిమాండ్ చేసింది. టియాంజిన్ డిక్లరేషన్లోని వ్యాక్యాల రూపకల్పన తుదిదశకు చేరుకుందని, ఆ ప్రకటనలో ఉగ్రవాదాన్ని ఖండించేలా సభ్య దేశాలతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. SCOలో పాకిస్థాన్ కూడా సభ్యదేశం ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా సంయుక్త ప్రకటనలో సంతకం చేస్తుందా అన్న అంశానికి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
మోదీ నాలుగు రోజుల పర్యటన
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈనెల 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 1 వరకు విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. నాలుగు రోజులు సాగే పర్యటనలో రెండు రోజులు జపాన్లో, మరో రెండు రోజులు చైనాలో పర్యటిస్తారు. ఈనెల 29, 30 తేదీల్లో జపాన్లో పర్యటించనున్న ప్రధాని, భారత్, జపాన్ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొంటారు. ఇదే సమయంలో పలువురు ఉన్నతస్థాయి వ్యాపారవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులను కలుసుకుంటారు. ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సు కోసం కృషిచేస్తున్న జపాన్లో ప్రధాని పర్యటన ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని విదేశాంగశాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రి చెప్పారు.