ట్రంప్తో మాట్లాడేందుకు నేనూ వెయిట్ చేస్తున్నా- భారత్, అమెరికా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్: మోదీ
ట్రంప్ పోస్ట్పై స్పందించిన మోదీ
Published : September 10, 2025 at 8:09 AM IST
Modi On Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పోస్టుపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. వాణిజ్య అడ్డంకులను పరిష్కరించడానికి తన మిత్రుడైన మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పగా, భారత్- అమెరికా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని మోదీ పోస్ట్ చేశారు. రెండు దేశాలు సహజ భాగస్వాములని తెలిపారు. ఇరుదేశాల వాణిజ్య భాగస్వామ్యంలో లెక్కలేనన్ని అవకాశాలను సృష్టించే ట్రేడ్ డీల్కు చర్చలు బాటలు పరుస్తాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
తమ మధ్య వాణిజ్య అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని, ఇరు దేశాల సంబంధాలు మరింత బలపడతాయని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు మోదీ. సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు అమెరికా, భారత్లోని బృందాలు కృషి చేస్తున్నాయని, నేను కూడా ట్రంప్తో మాట్లాడటానికి ఎదురుచూస్తున్నానని తెలిపారు. రెండు దేశాల భవిష్యత్తు కోసం మేము కలిసి పనిచేస్తామని వెల్లడించారు.
STORY | PM Modi says he looks forward to speaking with Trump— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2025
Prime Minister Narendra Modi on Wednesday reacted warmly to US President Donald Trump's positive assessment of trade talks between the two countries, expressing confidence that the ongoing negotiations will pave the… https://t.co/bKGHEoqhVZ