ETV Bharat / bharat

ట్రంప్​తో మాట్లాడేందుకు నేనూ వెయిట్ చేస్తున్నా- భారత్, అమెరికా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్: మోదీ

ట్రంప్ పోస్ట్​పై స్పందించిన మోదీ

Modi On Trump
Modi On Trump (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 8:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi On Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ పోస్టుపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. వాణిజ్య అడ్డంకులను పరిష్కరించడానికి తన మిత్రుడైన మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పగా, భారత్‌- అమెరికా క్లోజ్‌ ఫ్రెండ్స్‌ అని మోదీ పోస్ట్ చేశారు. రెండు దేశాలు సహజ భాగస్వాములని తెలిపారు. ఇరుదేశాల వాణిజ్య భాగస్వామ్యంలో లెక్కలేనన్ని అవకాశాలను సృష్టించే ట్రేడ్‌ డీల్‌కు చర్చలు బాటలు పరుస్తాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

తమ మధ్య వాణిజ్య అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని, ఇరు దేశాల సంబంధాలు మరింత బలపడతాయని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు మోదీ. సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు అమెరికా, భారత్‌లోని బృందాలు కృషి చేస్తున్నాయని, నేను కూడా ట్రంప్‌తో మాట్లాడటానికి ఎదురుచూస్తున్నానని తెలిపారు. రెండు దేశాల భవిష్యత్తు కోసం మేము కలిసి పనిచేస్తామని వెల్లడించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI ON TRUMP POSTMODI INDIA RELATIONSINDIA AMERICA RELATIONSMODI ON TRUMP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.