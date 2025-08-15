PM Modi Diwali Gift : వస్తు,సేవల పన్ను (జీఎస్టీ)లో కొత్త తరం సంస్కరణలను దేశంలోని సామాన్య ప్రజలకు ఈసారి దీపావళి కానుకగా ఇవ్వబోతున్నామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. వెలుగుల పండుగ వచ్చేలోగా రాష్ట్రాలతో చర్చించి జీఎస్టీలో కీలకమైన మార్పులు, చేర్పులు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. సామాన్యులపై పన్ను భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గించి, భారీ ఉపశమనాన్ని కలిగించేలా తమ సంస్కరణలు ఉంటాయన్నారు. వీటివల్ల చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపార సంస్థలకు, ఎంఎస్ఎంఈలకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం రోజు భారతదేశ 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా చేసిన ప్రసంగంలో మోదీ ఈవివరాలను వెల్లడించారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల తర్వాత చాలా నిత్యావసరాలు చౌకధరకు లభిస్తాయని, దీనివల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుందని మోదీ తెలిపారు.
మధ్య తరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి వల్లే భారత్ బలోపేతం
అన్ని రంగాల్లోనూ సంస్కరణలు తెస్తున్నామని, ఈవిషయంలో వెనకడుగు వేసేది లేదని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దేశ హితం కోసమేనన్నారు. విధాన, నిర్మాణాత్మక, ఆర్థిక సంస్కరణల విషయంలో వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. మార్పు అవసరమైన ప్రతిచోటా సంస్కరణలకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. వృద్ధి చెందుతున్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అట్టడుగున ఉన్న ప్రతీ మానవునికి సహాయకారి అవుతోందని మోదీ చెప్పారు. నగదు బదిలీ పథకం సామాన్య పేదలకు వరంగా మారిందన్నారు. 25 కోట్ల మంది పేదలను దిగువ మధ్యతరగతి స్థాయికి తీసుకొచ్చిందని తెలిపారు. మధ్య తరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి సంయుక్త బలం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తోందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధితో భారత యువత స్వయం ఉపాధి రంగాల్లో ముందడుగు వేస్తోందని చెప్పారు. భారత్ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఒక పాఠమన్నారు. భారత్లో ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణ, విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ అత్యంత పటిష్ఠంగా ఉందని మోదీ కొనియాడారు.
We have carried out huge reforms in Income Tax laws, some people may have missed it amid din: PM Modi on disruptions in Parliament.— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
Past decade was of reform, perform and transform; now we have to focus on greater goals: PM Modi in his I-Day speech.
నాణ్యత విషయంలో రాజీపడొద్దని వ్యాపారులను అర్థిస్తున్నా
"ఎంతోమంది త్యాగధనుల వల్ల మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం స్వయం సమృద్ధిని సాధించాలి. ఆ దిశగా పట్టుదలతో నడవాలి. స్వయం సమృద్ధి అనే పదాన్ని మన నరనరాల్లో జీర్ణించుకోవాలి. ఓకల్ ఫర్ లోకల్ అనేది మన నిరంతర
నినాదం కావాలి. భారత్లో తయారీ వస్తువుల వినియోగం పెరుగుతూనే ఉండాలి. స్వదేశీ అనే పదం బలహీనత కాదు. అది మన బలంగా చాటిచెప్పాలి. నాణ్యత విషయంలో రాజీపడొద్దని వ్యాపారులను అర్థిస్తున్నా. నాణ్యత అనేది మన దేశ బ్రాండ్ కావాలి’’ అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పిలుపునిచ్చారు.
పాత చట్టాల్లో మార్పులు తేవాలి
"ఆంగ్ల మానసికత నుంచి బయటపడి ఐపీసీ స్థానంలో భారత న్యాయ సంహితను తీసుకొచ్చాం. చిన్న నేరాలకే జైలులో పెట్టే పాత
చట్టాల్లో మార్పులు తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. చట్టాల మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది’’ అని మోదీ వెల్లడించారు.
జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు దిశగా అడుగులు
జీఎస్టీ మండలి తదుపరి సమావేశం సెప్టెంబరు 9న జరగబోతోంది. ప్రస్తుతం మన దేశంలో 0, 5 శాతం, 12 శాతం, 18 శాతం, 28 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లు ఉన్నాయి. దేశ ప్రజల కొనుగోలు శక్తిని పెంచే లక్ష్యంతో తదుపరిగా పలు కేటగిరీలకు చెందిన వస్తువులు, ఉత్పత్తులు, సేవలపై జీఎస్టీని తగ్గించే దిశగా మోదీ సర్కారు అడుగులు వేసే అవకాశం ఉంది.