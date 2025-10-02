గాంధీ ఆదర్శాలు మానవ చరిత్ర గమనాన్ని మార్చాయి : ప్రధాని మోదీ
రాజ్ఘాట్ వద్ద మహాత్మాగాంధీకి పుష్పాంజలి ఘటించిన రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీ
PM Modi Tribute To Mahatma Gandhi : గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని జాతిపిత మహాత్మాగాంధీకి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నివాళులర్పించారు. గురువారం ఉదయం దిల్లీలోని రాజ్ఘాట్ను సందర్శించిన రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీ గాంధీజీ స్మారకం వద్ద అంజలి ఘటించారు. అలాగే మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి గురువారమే కావాడం వల్ల ముర్ము, ప్రధాని మోదీ విజయ్ ఘాట్ను సందర్శించి నివాళులర్పించారు. గాంధీజీ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా నివాళులర్పించారు.
VIDEO | President Droupadi Murmu pays homage to former PM Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat in New Delhi.— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2025
VIDEO | Delhi: PM Modi (@narendramodi) pays tribute to former PM Lal Bahadur Shastri on his birth anniversary at Vijay Ghat.— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2025
గాంధీజీ ఇచ్చిన శాంతి, సహనం, సత్యం అనే సందేశం మానవాళికి ప్రేరణ ఇస్తుందని అంతకుముందు దౌప్రది ముర్ము అన్నారు. గాంధీ స్ఫూర్తితో సత్యాహింస మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ దేశ సంక్షేమం, పురోగతికి కట్టుబడి ఉందామని పేర్కొన్నారు. పరిశుభ్రమైన, సాధికారత కలిగిన సుసంపన్న భారత్ను నిర్మించుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
On behalf of all citizens, I pay my humble tribute to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi on his 156th birth anniversary. pic.twitter.com/koJDaAbLRe— President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2025
అంతకుముందు మహాత్ముడి సేవలను గుర్తు చేస్తూ ప్రధాని మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'మన ప్రియమైన బాపూ అసాధారణ జీవితం, ఆయన ఆచరణలో చూపిన ఆదర్శాలు మానవ చరిత్ర గమనాన్నే మార్చాయి. ధైర్యం, నిరాడంబరతతో సమాజంలో మార్పు సాధించవచ్చని బాపూజీ నిరూపించారు. ప్రజలకు సేవ చేయడం, ఇతరులపై కరుణ చూపడం మన సాధికారికతకు శక్తిమంతమైన ఆయుధాలని ఆయన విశ్వసించారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణ యాత్రలో బాపూజీ చూపిన మార్గాన్నే అనుసరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నామని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు' అని మోదీ రాసుకొచ్చారు.
Gandhi Jayanti is about paying homage to the extraordinary life of beloved Bapu, whose ideals transformed the course of human history. He demonstrated how courage and simplicity could become instruments of great change. He believed in the power of service and compassion as… pic.twitter.com/LjvtFauWIr— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025
సత్యం, అహింస, సత్యాగ్రహం వంటి అత్యున్నత విలువల ద్వారా యావత్ ప్రపంచానికి మహాత్ముడు శాంతి మార్గాన్ని చూపించారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తెలిపారు. ఆయన ఆదర్శాలు ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
“सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है”— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 2, 2025
~ महात्मा गाँधी
सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सर्वोच्च मूल्यों से सम्पूर्ण विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान सूत्रधार और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के आदर्श हमारे लिए सदैव… pic.twitter.com/AvOqfZ3iPx
సత్యం, అహింస, సామరస్యం అనే సూత్రాల ద్వారా భారత్ దేశాన్ని మహత్మ గాంధీ ఏకం చేశారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. బాపు ఆదర్శాలు, ద్వేషాన్ని ఎదుర్కొంటూ శాంతి, సోదరభావం, సత్యం, మానవత్వం అనే మార్గాన్ని అనుసరించడానికి మనకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటాయని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
सत्य, अहिंसा और सौहार्द के सिद्धांतों से भारत को एकजुट करने वाले बापू के आदर्श हमें नफ़रत के सामने शांति, भाईचारे, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 2, 2025
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। pic.twitter.com/ezSBZAPHqG
అక్టోబర్ 2న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ అహింసా దినంగా జరపుకుంటారు. 2007లో ఐక్యరాజ్య సమితి తీర్మానానికి 140కిపైగా దేశాలు మద్దతులు తెలిపాయి. దేశంలో గాంధీ జయంతి సందర్భంగా రాజ్ఘాట్లో నివాళులు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, విద్యా కార్యక్రమాలు, ప్రజా ప్రచారాలు నిర్వహిస్తారు. ఇవన్నీ గాంధీజీ సిద్ధాంతాల ప్రాముఖ్యతను వెలుగులోకి తెస్తాయి. 1869 అక్టోబర్ 2న జన్మించిన మహాత్మా గాంధీ, భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో అహింసా సిద్ధాంతంతో కీలక నాయకుడిగా నిలిచారు. 1930లో ఉప్పు సత్యాగ్రహం (డాండీ మార్చ్), 1942లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ద్వారా బ్రిటిష్ పాలనకు సవాలు విసిరారు. ఆయనను దేశం జాతిపితగా స్మరించుకుంటుంది.