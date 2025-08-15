ETV Bharat / bharat

పాకిస్థాన్ న్యూక్లియర్ బెదిరింపులకు భయపడేది లేదు: ఎర్రకోట వేదికపై ప్రధాని మోదీ - MODI ON OPERATION SINDOOR

సాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు- మోదీ ప్రసంగం

Modi On Operation Sindoor
Modi On Operation Sindoor (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 7:58 AM IST

Modi On Operation Sindoor : సాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతకాన్ని ఎగురవేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అనంతరం జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆ సమయంలో పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారం చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించిన వీర జవాన్లకు సెల్యూట్‌ చేశారు. వీరజవాన్లకు జవాన్లకు సెల్యూట్‌ చేసే అవకాశం తనకు దక్కిందని తెలిపారు. అణు బెదిరింపులకు భారత్ భయపడదని తేల్చి చెప్పారు.

త్రివిధ దళాలకు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛనిచ్చాం!
"మన సైనికులు శత్రువులను ఊహకందనంత దారుణంగా దెబ్బతీశారు. పహల్గాంలో మతంపేరుతో దాడి చేసిన ఉగ్రవాదులకు గట్టి గుణపాఠం చెప్పాం. పహల్గాం ఉగ్రదాడులకు ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌తో సమాధానం. ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో త్రివిధ దళాలకు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛనిచ్చాం. లక్ష్యం, సమయం ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ త్రివిధ దళాలకే ఇచ్చాం" అని వెల్లడించారు.

పాకిస్థాన్​కు ఇంకా నిద్రపట్టడం లేదు
"ఏప్రిల్‌ 22న పహల్గాంలో సరిహద్దు దాటి వచ్చిన ఉగ్రవాదులు మారణహోమానికి పాల్పడ్డారు. మతాన్ని అడిగి మరీ ప్రజలను చంపారు. భార్యల ముందే భర్తలను తుపాకీతో కాల్చారు. పిల్లల ముందే వారి తండ్రులను చంపేశారు. ఈ ఉగ్రదాడితో దేశం మొత్తం కోపంతో రగిలిపోయింది. ఆ ఆక్రోషం నుంచి వచ్చిందే ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌. ఏప్రిల్‌ 22 తర్వాత భారత సైన్యానికి పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇచ్చాం. కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి ఎప్పుడూ జరగనిది మన సైన్యం చేసి చూపించింది. శత్రు భూభాగంలోకి వందల కిలోమీటర్లు దూసుకెళ్లి ఉగ్రస్థావరాలను మట్టిలో కలిపేసింది. పాకిస్థాన్​కు ఇంకా నిద్రపట్టడం లేదు. పాక్​లో ఎంత భారీ నష్టం జరిగిందంటే రోజుకో కొత్త సమాచారం బయటపడుతోంది" అని మోదీ తెలిపారు.

న్యూక్లియర్‌ బెదిరింపులకు భారత్‌ భయపడదు
ఉగ్రవాదం, ఉగ్రవాదాన్ని సమర్థించే వారిని వేర్వేరుగా చూడబోమని ప్రధాని మోదీ పునరాద్ఘటించారు. ఉగ్రవాదం మానవాళి మనుగడకే ముప్పు లేదని, ఎలాంటి ఉగ్రవాదాన్ని సహించేది లేదని స్పష్టంచేశారు. న్యూక్లియర్‌ బెదిరింపులకు భారత్‌ భయపడదనే విషయం తేల్చి చెప్పామని, శత్రుమూకలను ఎప్పుడు ఎలా మట్టుబెట్టాలో సైన్యం నిర్ణయిస్తుందని అన్నారు. లక్ష్యాన్ని చేరే సమయాన్ని కూడా సైన్యమే నిర్దేశిస్తోందని చెప్పారు.

