PM Modi on GST Reforms : జీఎస్టీ 2.O దేశాభివృద్ధికి డబుల్ డోస్ అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఈ సంస్కరణలతో మరింత ముందుగానే ఆత్మనిర్భర భారత్ సాకారం అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికైన వారితో సమావేశమైన ప్రధాని మోదీ, టీచర్లు విద్యాబుద్ధులు నేర్పడమే కాకుండా విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు దారి చూపాలని సూచించారు. స్వదేశీ వస్తు వినియోగం, మేడిన్ ఇండియాను విద్యార్థి దశలోనే నేర్పాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు. జీఎస్టీ శ్లాబ్ల హేతుబద్ధీకరణతో వ్యాపార నిర్వహణ సులభతరమై, పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని చెప్పారు. వోకల్ ఫర్ లోకల్ నినాదాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలాని ప్రజలను కోరారు. దేశీయ ఉత్పత్తుల వినియోగంతో దేశ రూపురేఖలు మారిపోతాయని ప్రధాని తెలిపారు. ఒక్కతాటిపై నడిచే సమాఖ్య వ్యవస్థ మరింత బలపడుతుందని, అభివృద్ధి చెందిన దేశం కోసం ఈ సంస్కరణలు ఎంతో కీలకమన్నారు. స్వదేశీ డే, స్వదేశీ వీక్ ను పండుగగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పారు.
"మేడిన్ ఇండియాపై చిన్నాపెద్దా అందరూ ఆలోచించాలి. గాంధీజీ నినాదం స్వదేశీ. దాన్ని అందరం అమలుచేద్దాం. మన దేశంలో పుట్టిన, తయారైన వస్తువు ఏదైనా సరే మన దేశ కార్మికుల శ్రమతో తయారైనది, మన దేశ మట్టిలోని సువాసనతో నిండుకొని ఉన్నది నా దృష్టిలో స్వదేశీ. దేశీయ ఉత్పత్తుల వినియోగంతో దేశ రూపురేఖలు మారిపోతాయి. మేడిన్ ఇండియాపై విద్యార్థి దశ నుంచే అవగాహన కల్పించాలి. స్వదేశీ డే, స్వదేశీ వీక్ను పండుగగా నిర్వహించుకోవాలి. దేశీయ ఉత్పత్తిదారులను మనమే గౌరవించాలి, ఆదరించాలి. ప్రతి వ్యాపారి తన దుకాణం ముందు స్వదేశీ అని బోర్డు పెట్టాలి. దేశభక్తి, ఆత్మగౌరవం, స్వయంసమృద్ధితో దేశాన్ని ముందుకు నడిపిద్దాం. మనదేశంలో తయారైన వస్తువులే వాడుతున్నామని గర్వపడాలి. 'హర్ ఘర్ స్వదేశీ, ఘర్ఘర్ స్వదేశీ' నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. గాంధీజీ ఇచ్చిన 'స్వదేశీ' నినాదం అందరం పాటిద్దాం. 'స్వదేశీ' విధానంతోనే మరింత స్వావలంబన సాధించగలం."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Delhi | Addressing National Awardee Teachers at his residence, PM Narendra Modi says, " sometimes we don't even know how foreign products have entered our house... children should sit and make a list of all the foreign things they use in a day... you can motivate a whole… pic.twitter.com/HAFjWCpYLa— ANI (@ANI) September 4, 2025
ఆ రూ.లక్ష కోట్లు మనవద్దే ఉంటే మంచి బడులు నిర్మించవచ్చు
దీపావళికి ముందే ప్రజలకు ఆనందం వచ్చిందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రజలకు అనుకూలంగా వెళ్లడమే మా ప్రభుత్వ విధానమని, జీఎస్టీ సంస్కరణలతో పౌరుల జీవన నాణ్యత మెరుగుపడుతుందన్నారు. హెయిర్పిన్నులు కూడా విదేశాల నుంచి తెచ్చుకునే విధానం మారాలని చెప్పారు. వంటనూనెల దిగుమతి కోసమే రూ.లక్ష కోట్లు పైగా విదేశీలకు వెళ్తోందని, ఆ రూ.లక్ష కోట్లు మనవద్దే ఉంటే మంచి బడులు నిర్మించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.
#WATCH | Delhi | On Online Gaming Bill, PM Narendra Modi says, " ... big powers never wanted such laws to be made and for gambling to be banned. but our government has the political will and cares about the children in the country. so, without succumbing to anyone's pressure or… pic.twitter.com/o8rbKDqflb— ANI (@ANI) September 4, 2025
'ఆన్లైన్ గేమింగ్లో భారీ ఉద్యోగ అవకాశాలు '
"చంద్రయాన్ విజయంతో సైంటిస్టులు కావాలనే కాంక్ష మన విద్యార్థుల్లో పెరిగింది. చిన్నారుల్లో డిజిటల్ దుష్ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గించే బాధ్యత మనపై ఉంది. గ్యాంబ్లింగ్ విషయంలో ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నది. యువత గ్యాంబ్లింగ్ బారినపడకుండా చర్యలు చేపట్టాం. సరైన పద్ధతిలో వెళ్తే ఆన్లైన్ గేమింగ్లో మనం ఆధిపత్యం చెలాయించగలం. ఆన్లైన్ గేమింగ్లో భారీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి." అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
#WATCH | Delhi | On #GSTReforms, PM Narendra Modi says, " another benefit for the youth is going to be in the fitness sector. tax has been reduced on services like gym, salon, yoga, which means our youth will be fit as well as hit."— ANI (@ANI) September 4, 2025
