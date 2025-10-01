దేశ నిర్మాణమే RSS ప్రధాన లక్ష్యం- భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారతదేశ ఆత్మ: ప్రధాని మోదీ
ఆర్ఎస్ఎస్ శత వార్షికోత్సవాల్లో పాల్గొన్న మోదీ - ఆర్ఎస్ఎస్ అలుపెరగకుండా దేశానికి సేవలు అందిస్తోందని వ్యాఖ్య
Published : October 1, 2025 at 12:54 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 1:36 PM IST
PM Modi Lauds RSS : రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) మొదటి నుంచి దేశ నిర్మాణమనే ప్రధాన లక్ష్యంతోనే పనిచేస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కొనియాడారు. తన లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా ఆర్ఎస్ఎస్ దీర్ఘకాలంగా నిబద్ధతతో ముందుకు సాగుతుండటం చాలా గొప్ప విషయమన్నారు. గత శతాబ్ద కాలంలో లెక్కలేనంత మంది జీవితాలకు దశను, దిశను చూపించి, వారిని బలోపేతం చేసిన ఘనత ఆర్ఎస్ఎస్దే అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. నదీతీరాల్లో మానవ నాగరికతలు విలసిల్లిన విధంగానే, ఆర్ఎస్ఎస్లో సంగమించి, దాని ప్రవాహ స్రవంతిలో మమేకమై ఎంతో మంది వికసించారని తెలిపారు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో నిర్వహించిన ఆర్ఎస్ఎస్ శత వార్షికోత్సవాల్లో మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయన ఒక పోస్టల్ స్టాంపును, రూ.100 నాణేన్ని విడుదల చేశారు. 1963లో రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు నిర్వహించిన మార్చ్ ఫొటోతో ఆర్ఎస్ఎస్ శత వార్షికోత్సవ స్మారక స్టాంపును రూపొందించడం ఆనందకర అంశమని ప్రధాని తెలిపారు. భారతమాత ఫొటోతో తొలిసారిగా ఒక నాణేన్ని విడుదల చేసినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. వరద్ ముద్రలో సింహంపై కూర్చున్న భారతమాతకు స్వయం సేవకులు శిరస్సు వంచి నమస్సులు చేస్తుండటం రూ.100 కాయిన్పై ప్రింట్ చేశారని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi releases a specially designed commemorative postage stamp and coin highlighting the RSS’ contributions to the nation, on the occassion of the organisation's centenary celebrations.— ANI (@ANI) October 1, 2025
Source: DD pic.twitter.com/8pMYdvMXzK
భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారతదేశ ఆత్మ
భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారతదేశ ఆత్మ అని, ఒకవేళ ఈ మూల సూత్రమే దెబ్బతింటే భారత్ బలహీనపడుతుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని ఆర్ఎస్ఎస్ బలంగా నిలబడిందని, అలుపెరగకుండా దేశానికి సేవలు అందిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశ సేవ, సామాజిక సాధికారత కోసం ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు ఎనలేని త్యాగాలు చేశారని చెప్పారు. సమాజంలోని విభిన్న వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఆర్ఎస్ఎస్ పనిచేస్తోందని, దేశ నిర్మాణం అనే ప్రధాన లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నందు వల్లే ఈ దిశగా పనిచేసే క్రమంలో ఎలాంటి వైరుధ్యాలూ రావడం లేదని ప్రధాని చెప్పారు. ఆర్ఎస్ఎస్ పరిధిలో ఎన్నో అనుబంధ సంస్థలు, సంఘాలు ఉన్నాయని, కేవలం 'నేషన్ ఫస్ట్' లక్ష్యం కోసమే అవన్నీ ఏకమై పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. 'ఒక భారత్, గొప్ప భారత్' అనే అంశాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ నమ్ముతుందని, అయినప్పటికీ దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన తర్వాతి కాలంలో ఈ సంస్థను జాతీయ స్థాయిలో కనిపించకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు చేశారని తెలిపారు.
కేబీ హెడ్గేవార్ పాద పద్మాలకు నా నివాళులు
"సరిగ్గా 100 ఏళ్ల క్రితం విజయదశమి పండుగ రోజునే ఆర్ఎస్ఎస్ ఏర్పాటైంది. రేపు మనమంతా విజయదశమిని జరుపుకోబోతున్నాం. చెడుపై మంచి గెలుపునకు, అన్యాయంపై న్యాయం విజయానికి, చీకట్లను చీల్చే వెలుగు తేజానికి ప్రతీక ఈ పండుగ. ఇలాంటి గొప్ప, సమున్నత లక్ష్యాలతోనే ఆర్ఎస్ఎస్ ఆనాడు ఆవిర్భవించింది. శతాబ్దాల తరబడి బ్రిటీష్ వారి బానిస సంకెళ్లలో దేశం బందీగా ఉన్నందువల్ల భారతీయుల ఆత్మ గౌరవం, ఆత్మ విశ్వాసం తగ్గిపోయాయి. దేశ ప్రజల్లో వీటిని మళ్లీ పెంచేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ చాలా పని చేసింది. భారతీయుల ఆలోచనల నుంచి ఆత్మన్యూనతా భావాన్ని పారదోలేందుకు ఈ సంస్థ ఎంతో కృషి చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థాపకుడు కేబీ హెడ్గేవార్ పాద పద్మాలకు వినమ్రమైన మనస్సుతో నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. ఆయనే మాకు రోల్ మోడల్. స్ఫూర్తి ప్రదాత. కేబీ హెడ్గేవార్ ఆరాధనీయుడు. ఆర్ఎస్ఎస్ 100 ఏళ్ల వేడుకల్లో భాగమయ్యే అవకాశం దక్కడం మా తరం ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ల అదృష్టం. ఈ సందర్భంగా దేశ సేవకు అంకితమైన లక్షలాది ఆర్ఎస్ఎస్ వలంటీర్లకు నా అభినందనలు" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा त्याग, निःस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन की अद्भुत मिसाल है। RSS के शताब्दी समारोह का हिस्सा बनकर अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं।— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2025
https://t.co/S4gxc0X3IE
