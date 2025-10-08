దేశంలో 1GB డేటా ఖరీదు ఒక కప్పు ఛాయ్ కంటే తక్కువ: ప్రధాని మోదీ
భారత్లో పెట్టుబడులకు ఇదే మంచి సమయమని పెట్టుబడిదారులకు పిలుపు
Published : October 8, 2025 at 1:19 PM IST
Indian Mobile Congress 2025 : దేశంలో మొబైల్ తయారీ రంగం దశాబ్ద కాలం నుంచి ప్రత్యక్షంగా లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. మొబైల్ ఫోన్ల తయారీలో 28రెట్లు, ఎగుమతుల్లో 127 రెట్లు వృద్ధి నమోదైనట్లు చెప్పారు. దిల్లీలో ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, దేశంలో 1GB వైర్లెస్ డేటా ఖరీదు ఒక కప్పు తేనీరు కంటే తక్కువ అని చెప్పారు. ఎలక్ట్రానిక్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, నవీకరణకు, మేక్ ఇన్ ఇండియాకు ఇదే మంచి తరుణమని ప్రధాని మోదీ పెట్టుబడిదారులకు పిలుపునిచ్చారు. పెట్టుబడులకు అనుకూల దేశమనే పేరు రావటానికి సులభతర వాణిజ్య విధానాలు దోహదం చేశాయని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " ...today, the cost of one gb of wireless data in india is less than the price of a cup of tea. i'm used to using the tea example. but in terms of user data consumption, we are among the leading countries in the world. this… pic.twitter.com/iRUKvo0Fqb— ANI (@ANI) October 8, 2025
"నేను మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్నప్పుడు కొందరు పరిహాసం చేశారు. అనుమానంతో జీవించేవారు కొందరు భారత్ అధునాతన సాంకేతికతను ఎలా తయారు చేస్తుందనేవారు. ఎందుకంటే వారి హయాంలో నూతన సాంకేతికత భారత్కు రావటానికి ఎన్నో దశాబ్దాలు పట్టేది. దేశం వారికి సమాధానం ఇచ్చింది. ఏ దేశమైతే 2జీ కోసం పోరాటం చేసేదో నేడు ఆ దేశంలోనే దాదాపు ప్రతి జిల్లాకు 5జీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మన దేశంలో ఒక జీబీ డేటా ఖరీదు ఒక కప్పు ఛాయ్ కన్నా తక్కువగా ఉంది. డేటా వినియోగంలో కూడా ప్రపంచంలోని పెద్ద దేశాల సరసన నిలిచాం. భారత్లో డిజిటల్ కనెక్టివిటీ అనేది లగ్జరీ వస్తువు, గౌరవం కాదు. ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి జీవతంలో భాగమైపోయింది. దేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తి 2040 అంచనాల ప్రకారం ఆరు రెట్లు పెరిగాయి. మొబైల్ ఫోన్ల తయారీలో 28 రెట్లు, ఎగుమతుల్లో 127 రెట్లు పెరుగుదల నమోదైంది. గత దశాబ్దంలో మొబైల్ ఫోన్ తయారీరంగం ప్రత్యక్షంగా లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పించింది."
- నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి
ప్రపంచంలోని ఐదు దేశాల్లో భారత్ ఒకటి
"ప్రభుత్వ మద్దతుతో భారత్లోని పరిశ్రమలు, స్టార్టప్లు అనేక రంగాల్లో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ప్రతి రంగంలోనూ భారత్ దూసుకుపోతోంది. అభివృద్ధి, ఇన్నోవేషన్కు భారత్ వేదికగా నిలిచింది. భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, నవీకరణకు, మేక్ ఇన్ ఇండియాకు ఇదే మంచి తరుణం. సెమీకండక్టర్ల ఉత్పత్తి, మొబైల్ టెక్నాలజీ, స్టార్టప్ ఇలా ప్రతి రంగంలో భారత్ ముందుకుపోతోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం భారత్లో రూపొందించిన 4జీ టెక్నాలజీని లాంఛ్ చేశాం. ఫలితంగా ఈ సాంకేతికత కలిగిన ప్రపంచంలోని ఐదు దేశాల్లో భారత్ ఒకటిగా నిలిచింది. ఆత్మ నిర్భరత, సాంకేతిక స్వాతంత్ర్యం దిశగా అడుగులు వేశాం. 4జీ, 5జీ సాంకేతికతో దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికి నిరంతరాయ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని అందిస్తాం" అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. కాగా, అక్టోబర్ 8 నుంచి 11 వరకు జరిగే ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్ 9వ ఎడిషన్ను ప్రధాని మోదీ బుధవారం ప్రారంభించారు.
#WATCH | Delhi | After inaugurating the 9th edition of the India Mobile Congress (IMC 2025), Prime Minister Narendra Modi says, " india has launched its made in india 4g stack. this is a major indigenous achievement for the country. with this, india has joined the list of just… pic.twitter.com/K2TQtMSem0— ANI (@ANI) October 8, 2025
