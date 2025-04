ETV Bharat / bharat

ఎయిర్​పోర్ట్​లో మోదీ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్​- అమిత్​షాకు రాహుల్ ఫోన్ కాల్ - PAHALGAM TERROR ATTACK

Pahalgam Terror Attack Modi Meeting ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 23, 2025 at 8:22 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 8:30 AM IST 2 Min Read

Pahalgam Terror Attack Modi Meeting : జమ్ముకశ్మీర్‌లోని అనంత్‌నాగ్‌ జిల్లాలో పర్యటకులపై భీకర ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు. తన సౌదీ అరేబియా పర్యటనను మధ్యలో విరమించుకున్న ఆయన బుధవారం ఉదయం దిల్లీ చేరుకున్నారు. అనంతరం ఎయిర్‌పోర్టులో అత్యవసరంగా సమావేశమయ్యారు.. అ సమావేశంలో కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌. జైశంకర్‌, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్‌ డోభాల్‌, విదేశాంగశాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్‌ మిస్త్రీతో భేటీ అయ్యి ఘటన గురించి చర్చించారు మోదీ. మంగళవారం జరిగిన దాడి తీరును వారు ప్రధాని మోదీకి వివరించారు. అయితే బుధవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రధాని అధ్యక్షతన భద్రతపై కేబినెట్‌ కమిటీ సమావేశం కానుంది.

అమిత్​షాకు రాహుల్ ఫోన్​

మరోవైపు, ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. ఆ విషయంపై తాను కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో మాట్లాడానని తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం జరగాలని, కష్ట సమయంలో మనం వారికి అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో జమ్ముకశ్మీర్​లో పలు రాజకీయ పార్టీలు, వివిధ సంస్థలు బుధవారం బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. కశ్మీర్‌లో మినీ స్విట్జర్లాండ్‌గా పేరొందిన పహల్గాం సమీప బైసరన్‌ లోయలో ఉగ్రవాదులు మంగళవారం భీకర దాడికి పాల్పడారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో సైనిక దుస్తుల్లో వచ్చిన ముష్కరులు పర్యటకులను చుట్టుముట్టి కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన అనంతరం అడవుల్లోకి పారిపోయిన ఉగ్రవాదుల కోసం భద్రతా బలగాలు ముమ్మర గాలింపుచర్యలు చేపట్టాయి. అయితే వేసవిలో అధిక సంఖ్యలో పర్యటకులు బైసరన్​కు వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడి ఆహ్లాదకరమైన పచ్చిక బయళ్లు, దట్టమైన వృక్ష సంపద మైమరపింపజేస్తాయనడంలో అతిశయోక్తి ఎంతమాత్రం లేదు. పహల్గాం నుంచి సముద్ర మట్టానికి 3వేలకుపైగా అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న టులియన్‌ సరస్సుకు వెళ్లేవారు బైసరన్‌ పచ్చిక బయళ్ల మీదుగా వెళ్లాల్సిందే. టులియన్‌ సరస్సును ట్రెక్కర్ల స్వర్గధామంగా అభివర్ణిస్తూ ఉంటారు. బైసరన్‌ పచ్చిక బయళ్ల చుట్టూ దట్టమైన పైన్‌ అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి. అలాంటి ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉగ్రవాదులు ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు.

Last Updated : April 23, 2025 at 8:30 AM IST