మోదీ బర్త్​ డేను ఏటా ధూమ్ ధామ్​గా చేస్తున్న ఛాయ్​ వాలా- ఎందుకో తెలుసా?

2014ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఘనంగా పుట్టిన రోజు వేడుకలు చేస్తున్న ఛాయ్​ వాలా- ఎందుకంటే?

PM Modi fan Akshay Jay Singh
PM Modi fan Akshay Jay Singh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 7:35 PM IST

PM Modi Fan Akshay Jay Singh : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టిన రోజును ఓ ఛాయ్​ వాలా ఏటా ఘనంగా జరుపుతున్నాడు. మోదీ పుట్టిన రోజున తన దుకాణానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచితంగా టీ, స్వీట్లు, పండ్లు పంచుతూ తన అభిమాన నేతపై ఉన్న మమకారాన్ని చూపెడుతున్నాడు. అతనే ఒడిశాలోని పూరీకి చెందిన అక్షయ్ జై సింగ్​.

'ఒకప్పుడు నరేంద్ర మోదీ కుటుంబం చాలా పేదరికంలో ఉండేది. దీనితో మోదీ చిన్నప్పుడు ఛాయ్ అమ్ముతూ, ఆ వచ్చే డబ్బును ఇంట్లో ఇచ్చేవారు. ఈ విధంగా మోదీ తన కుటుంబానికి ఆర్థికంగా చేదోడువాదోడుగా ఉండేవారు. అయితే 2014 ఎన్నికల సమయంలో ఒక టీ అమ్మే వ్యక్తి దేశానికి ప్రధాని కాగలడా? అని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. ఈ విమర్శలే కాంగ్రెస్​ను దెబ్బతీశాయి. 2014 ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ కూటమి గెలిచి, మోదీ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. దీనితో మోదీకి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యాను' అని ఛాయ్ వాలా అక్షయ్ జై సింగ్ చెప్పారు. తన లాంటి ఓ టీ అమ్మే వ్యక్తి భారతదేశానికే ప్రధాని కావడం తనను ఎంతగానే ఇన్​స్పైర్ చేసిందని అతను చెబుతున్నాడు.

PM Modi Fan Akshay Jay Singh
టీ దుకాణం నడుపుతున్న అక్షయ్ జై సింగ్​ (ETV Bharat)

ధూమ్ ధామ్​గా
2014 నుంచి ఏటా మోదీ పుట్టిన రోజును ధూమ్​ ధామ్​గా నిర్వహిస్తున్నాడు అక్షయ్ జై సింగ్​. మోదీ బర్త్​ డే నాడు తన దుకాణానికి వచ్చిన వారందరికీ ఉచితంగా టీ, రాస్​బెర్రీలు (కోరింద పండ్లు) అందిస్తున్నాడు. ఇందుకు ఏటా అతను రూ.20,000 వరకు ఖర్చు చేస్తున్నాడు. అదంతా అతని కష్టార్జితం కావడం గమనార్హం.

ఇప్పటిలానే ఈ ఏడాది కూడా అక్షయ్​ జై సింగ్ మోదీ 75వ పుట్టిన రోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాడు. తన దుకాణం మొత్తాన్ని రంగు రంగుల బెలూన్లతో అలంకరించాడు. బెలూన్​ గేటును ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రధాని మోదీ ఫొటోలు, ఫ్లెక్సీలతో పాటు పువ్వులతో అలంకరణ చేశాడు. అంతేకాదు 2వేల రసగుల్లాలు, 20 కిలోల ఖీర్​ (పాయసం), టీ ఇచ్చారు. దీనింతటికీ ఈ ఏడాది ఏకంగా రూ.25వేల ఖర్చు చేశాడు. ప్రధాని మోదీ దీర్ఘాయుష్షు పొంది దేశానికి ఇదే విధంగా సేవ చేస్తూ ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపాడు.

PM Modi Fan Akshay Jay Singh
మోదీ అభిమాని అక్షయ్ జై సింగ్ (ETV Bharat)

ఎంపీ కూడా వచ్చారు!
అక్షయ్ జై సింగ్ చేసిన ఈ పుట్టిన రోజు వేడుకలకు పూరి ఎంపీ సంవిత్ పంగే కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్షయ్​ను ఆయన అభినందించారు.

PM Modi Fan Akshay Jay Singh with MP
పూరి ఎంపీ సంవిత్ పంగేతో అక్షయ్ జై సింగ్ (ETV Bharat)

అలా అనడం చాలా బాధించింది!
పూరి టౌన్​హాల్​ స్ట్రీట్ సమీపంలోని జిల్లా హెడ్ పోస్టాఫిస్​ ముందు అక్షయ్ జై సింగ్ టీ కొట్టు ఉండేది. కానీ అతని కుటుంబ ఆర్థిక స్థితి దెబ్బతినడంతో 2000 సంవత్సరంలో పూరికి 20కి.మీ దూరంలోని అలందా గ్రామానికి వచ్చి అక్కడ ఓ టీ దుకాణం పెట్టుకున్నాడు. తరువాత తన మంచితనంతో, పనితో తక్కువ సమయంలోనే అందరి మన్ననలను పొందాడు.

ఇదిలా ఉండగా, '2014 ఎన్నికల సమయంలో ఓ కాంగ్రెస్ నాయకుడు నరేంద్ర మోదీని దారుణంగా విమర్శించాడు. దీనితో నాకు చాలా కోపం, బాధ కలిగాయి. టీ అమ్మే వ్యక్తి ప్రధాని కావడానికి అర్హత లేదా అని బాధపడ్డాను. కానీ ఆ 2014 ఎన్నికల్లో మోదీ గెలిచి, ప్రధాని అయ్యారు. ఇది మాలాంటి టీ దుకాణదారులకు, పేదలకు ఎంతో గర్వకారణంగా నిలిచింది. అందుకే ఏటా ఆయన పుట్టిన రోజును జరుపుతున్నాను' అని అక్షయ్ జై సింగ్ చెప్పారు. అంతేకాదు ప్రధాని మోదీ తల్లి మరణించినప్పుడు అక్షయ్​ బ్రాహ్మణులకు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశాడు. అంతేకాదు తాను బతికున్నంత వరకు మోదీకి పుట్టిన రోజు వేడుకలు చేస్తూనే ఉంటానని అతడు చెప్పాడు.

PM Modi Fan Akshay Jay Singh
మోదీ పుట్టిన రోజు ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అక్షయ్ జై సింగ్​ (ETV Bharat)

మోదీని కలవాలని ఆశ
"మోదీకి దీర్ఘాయుష్షు ఇవ్వాలని పూరి జగన్నాథ స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నా. అక్షయ్ 2014 నుంచి ఏటా మోదీ బర్త్ డే వేడుకలు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం తన సొంత డబ్బును మాత్రమే ఖర్చు చేస్తాడు. మోదీని అతను చాలా అభిమానిస్తుంటాడు. అక్షయ్​కు ప్రధాని మోదీని కలవాలని ఆశ. అది నెరవేరాలని మేము కోరుకుంటున్నాము" అని స్థానిక యువకుడు శివ చెప్పారు.

"అక్షయ్ చాలా పేద వ్యక్తి. అయినా అతని చాలా సామాజిక బాధ్యత, అవగాహన ఉన్నాయి. అది అభినందనీయం. ప్రధాని మోదీ నేరుగా అక్షయ్​ను కలిసి, అతనిని ప్రోత్సహించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము" అని ఆ దుకాణానికి తరచూ వచ్చే శంతను కుమార్ అనే కస్టమర్ చెప్పారు.

Modi with Putin
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (అక్షయ్ జై సింగ్ దుకాణంలోని ఫొటో) (ETV Bharat)
Modi with meloni
ఇటలీ ప్రధానితో నరేంద్ర మోదీ (అక్షయ్ జై సింగ్ దుకాణంలోని ఫొటో) (ETV Bharat)

అఖి బాయ్​
పూరి ఎంపీ ఎంవిత్ మాట్లాడుతూ, "మేము అక్షయ్ జై సింగ్​ను అఖి బాయ్ అని పిలుస్తుంటాం. ఆయన తన వ్యాపారం కోసం రుణం తీసుకున్నారు. అతను చాలా సాధారణ టీ దుకాణదారుడు. కానీ ఆయన వైఖరి మాత్రం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. మోదీ పుట్టిన రోజు జరపమని మా పార్టీ ఎప్పుడూ అతనిని కోరలేదు. ఆయన స్వయంగా మోదీ పుట్టిన రోజు వేడుకలు సొంత ఖర్చుతో చేస్తుంటాడు" అని అన్నారు.

ఎంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినా!
"మోదీ తన తల్లిగారిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు. అందుకే ఎంతటి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినా ప్రతి ఒక్కరూ మోదీలా తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మన దేశంలో ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ప్రధాని లేరు. మోదీ భారతదేశాన్ని శక్తివంతంగా మార్చారు. అమెరికా సుంకాల యుద్ధానికి ఆయన లొంగిపోలేదు. మోదీ చెప్పిందే చేస్తారు. ఆయన పాలన చాలా బాగుంది. అయనను నేను సోదరిడిగా భావిస్తాను. అందుకే మోదీ తల్లిగారి శ్రాద్ధ కర్మ నేను చేశాను. అయితే నాకు ఏ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదు. నేను రాజకీయాల్లోకి వెళ్లను. కేవలం నేను వ్యక్తిగతంగా మోదీని అభిమానిస్తున్నాను. ఆయనను కలవాలనేది నా కోరిక" అని అక్షయ్ జై సింగ్ తెలిపారు.

Modi with his mother
కన్నతల్లితో నరేంద్ర మోదీ (అక్షయ్ జై సింగ్ దుకాణంలోని ఫొటో) (ETV Bharat)

