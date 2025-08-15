ETV Bharat / bharat

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్ - MODI SPEECH RECORD

79వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు- ఏకధాటిగా 103 నిమిషాల పాటు ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ

Modi Speech Record
Modi Speech Record (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 10:43 AM IST

Modi Speech Record : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరో రికార్డు సాధించారు. 79వ స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో ఏకధాటిగా 103 నిమిషాల (గంట 43 నిమిషాలు) పాటు ప్రసంగించారు. శుక్రవారం ఉదయం 7.34 గంటలకు తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన, 9.17 గంటలకు ముగించారు. గత ఏడాది 98 నిమిషాల (1 గంట 38 నిమిషాలు)పాటు మాట్లాడిన మోదీ, ఇప్పుడు తన రికార్డును తానే అధిగమించారు.

ఈసారి 103 నిమిషాల పాటు మాట్లాడగా, ఇప్పటి వరకు స్వాతంత్య్ర భారత చరిత్రలో ఏ ప్రధాని కూడా ఇంత సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించకపోవడం గమనార్హం. 1947లో మాజీ ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ (1 గంట 12 నిమిషాలు) 72 నిమిషాల పాటు ప్రసంగం చేశారు. ఆ తర్వాత దాన్ని మోదీ 2015లో 88 నిమిషాల (1 గంట 28 నిమిషాలు) ప్రసంగంతో బద్దలు కొట్టారు. 2016లో 96 నిమిషాలు ప్రసంగించారు. 2017లో 56 నిమిషాల్లో ముగించారు.

ఇందిర రికార్డు బద్దలు
మరోవైపు, ఇప్పటివరకు ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోట వేదికగా 12 సార్లు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగాలు చేశారు. దీంతో మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ రికార్డును బద్దలుకొట్టారు. మొత్తంగా ఇందిర ప్రధానమంత్రిగా 16 సార్లు ప్రసంగాలు చేశారు. వాటిలో 11 సార్లు వరుసగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ రికార్డునే మోదీ 12 ప్రసంగాలతో అధగమించారు. అయితే దేశానికి ఎక్కువ కాలం ప్రధానిగా పనిచేసిన నెహ్రూ ఎర్రకోట నుంచి వరుసగా 17 సార్లు ప్రసంగించారు.

రెండో ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి 1964, 1965ల్లో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాలకు ఎర్రకోట ప్రాకారం నుంచి ప్రసంగించారు. అత్యవసర పరిస్థితి తర్వాత, మొరార్జీ దేశాయ్ ఎర్రకోటలో రెండుసార్లు ప్రధానమంత్రిగా ప్రసంగం చేశారు. చౌదరి చరణ్ సింగ్ 1979లో ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రసంగించారు. ఇందిరా గాంధీ హత్య తర్వాత, రాజీవ్ గాంధీ ఐదుసార్లు ప్రధానమంత్రి ప్రసంగ గౌరవాన్ని అందుకున్నారు.

వీపీ సింగ్ 1990లో ఒక్కసారి, తెలుగు బిడ్డ పీవీ నరసింహారావు ఎర్రకోట నుంచి వరుసగా నాలుగు సంవత్సరాలు (1991 నుంచి 1995 వరకు) దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. హెచ్‌డీ దేవెగౌడ, ఇందర్ కుమార్ గుజ్రాలో వరుసగా 1996, 1997లో ఒకసారి చొప్పున మాట్లాడారు.

మార్చి 1998 నుంచి మే 2004 వరకు దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా సేవలందించిన అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయీ ఆరుసార్లు ప్రసంగించారు. 2004 నుంచి 2014 వరకు పదేళ్లపాటు మన్మోహన్ సింగ్ దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. గత సంవత్సరం, ప్రధానమంత్రి మోదీ వరుసగా 11వ సారి జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి మన్మోహన్ సింగ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టారు. ఇప్పుడు 12వసారి త్రివర్ణపతాకాన్ని ఎగురవేశారు.

