నేపాల్లో శాంతికి భారత్ కట్టుబడి ఉంది: ప్రధాని మోదీ
నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీలా కార్కీ- ప్రధాని మోదీ అభినందనలు
Published : September 13, 2025 at 10:17 AM IST
Modi Wishes To Nepal PM : హింసాత్మక అల్లర్ల తర్వాత నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైన జస్టిస్ సుశీలా కార్కీకి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పొరుగుదేశంలో శాంతి పునరుద్ధరణ, పురోగతితో పాటు నేపాల్ ప్రజల శ్రేయస్సుకు భారత్ కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. ఈ మేరకు శనివారం ఉదయం మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
అయితే సుశీలా కార్కీకి భారత్తో మంచి అనుబంధమే ఉంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్న ఆమె, ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో భారత్తో సంబంధాల గురించి మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో మోదీ ప్రస్తావన రాగా, ఆయనకు ముందుగా నమస్కారం అని చెబుతానని అన్నారు. భారత ప్రధానిపై తనకు చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉందని చెప్పారు.
I extend my best wishes to Right Hon. Mrs. Sushila Karki on assuming office as the Prime Minister of the Interim Government of Nepal. India remains firmly committed to the peace, progress and prosperity of the people of Nepal.— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025
ఇరువురి మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉన్నాయని కార్కీ పేర్కొన్నారు. భారత్- నేపాల్ మధ్య సంబంధాలకు ఒక చరిత్ర ఉందని ఆమె తెలిపారు. భారత్ అన్ని సమయాల్లో నేపాల్కు అండగా ఉందని గుర్తుచేశారు. అయితే, వంటగదిలో గిన్నెలు ఉన్నచోట చప్పుడు సహజమే అన్న సుశీల కార్కీ, ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించారు.
అయితే ఇరు దేశాల ప్రభుత్వాల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు సహజమేనని తెలిపారు. కానీ రెండు దేశాల ప్రజల మధ్య మాత్రం ప్రేమపూర్వక సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. తమ బంధువులు, పరిచయస్థులు ఎంతోమంది ఆ దేశంలో ఉన్నారని కార్కీ వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా బెనారస్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న రోజులను కూడా ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
నేపాల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
అటు నేపాల్లో పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటున్నాయి. రాజధాని కాఠ్మాండూ సహా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో విధించిన కర్ఫ్యూ, ఇతర ఆంక్షలను సైన్యం వెనక్కి తీసుకుంది. రోజువారీ పనులను చేసుకునేందుకు ప్రజలకు అనుమతిస్తున్నారు. కొన్ని రోజులుగా మూతపడి ఉన్న దుకాణాలు, కూరగాయలు మార్కెట్లు, షాపింగ్ మాళ్లు తెరుచుకున్నాయి. రోడ్లపై వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. కాలిపోయిన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. ఆందోళనకారులు పారవేసిన వస్తువుల తొలగింపు కొనసాగుతోంది.
కాగా, విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ సుశీలా కార్కీ శుక్రవారం 9.30 గంటలకు ఆమె ప్రమాణం చేసి, బాధ్యతలు చేపట్టారు. మహిళలెవరూ ఇంతవరకు నేపాల్కు ప్రధానిగా లేరు. ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సేవలందించిన తొలి, ఏకైక మహిళగానూ జస్టిస్ సుశీల నిలిచారు. ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వం ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడాలనే అంశంపై జెన్ జడ్ ఆందోళనకారులు, సైన్యాధిపతి, అధ్యక్షుడు పౌడెల్ మధ్య సుదీర్ఘ చర్చలు సాగాయి. జస్టిస్ సుశీల పేరును ఆందోళనకారులు ప్రతిపాదించారు.
ఆ చర్చల్లో ఒప్పందం మేరకు తొలి క్యాబినెట్ సమావేశంలోనే ఆమె పార్లమెంటు రద్దుకు సిఫార్సు చేయాల్సి ఉంది. దీంతో కొద్దిమంది మంత్రులతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఆమె. ఆ వెంటనే కేబినెట్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఒప్పందం మేరకు పార్లమెంటు రద్దు చేశారు. 2026 మార్చి 21వ తేదీన ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకు గాను ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయి.
సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధంతో మొదలై, అవినీతికి వ్యతిరేక ఉద్యమంగా మారిన నేపాల్ ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. దీంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ సహా పలువురు మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. దీంతో కొత్త సారథిని ఎన్నుకునేందుకు జనరేషన్-జెడ్ ఉద్యమకారులు ప్రయత్నాలు చేశారు. రేసులో మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీల కర్కి సహా కాఠ్మాండూ మేయర్ బాలేంద్ర షా, విద్యుత్తు బోర్డు మాజీ సీఈవో కుల్మన్ ఘీషింగ్ పేర్లను పరిశీలించినప్పటికీ, చివరకు మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ వైపే మొగ్గు చూపారు.