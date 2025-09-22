ETV Bharat / bharat

"స్వదేశీ ఉత్పత్తులే కొనండి- అమ్మండి- వినియోగించండి" - ప్రధాని మోదీ పిలుపు

జీఎస్టీ వల్ల సేవింగ్స్​ పెరుగుతాయ్​- అందువల్ల సమాజంలోని ప్రతి వర్గం ప్రయోజనం పొందుతుంది: ప్రధాని మోదీ

PM Modi About GST Reforms
PM Modi About GST Reforms (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 6:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi About GST Reforms : దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ ఆదా ఉత్సవం ప్రారంభమైన వేళ తర్వాతి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలు వాటి ఉనికి చాటుకుంటున్నాయని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ వెల్లడించారు. కొత్త సంస్కరణలు వ్యవస్థలను సరళీకృతం చేసి మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తాయని దేశ ప్రజలందరికీ ఆయన బహిరంగలేఖను రాశారు. వీటితో ప్రజలు నగదు ఆదా చేసుకోవడమే కాకుండా సమాజంలోని ప్రతి వ్యవస్థ ప్రత్యక్షంగా లబ్దిపొందుతుందని తెలిపారు. వృద్ధి పెరగడం సహా పెట్టుబడులు ప్రోత్సహిస్తాయన్న మోదీ ప్రతి ప్రాంతం, రాష్ట్రం పురోగతిని వేగవంతం చేస్తాయని లేఖలో పేర్కొన్నారు. స్థానిక తయారీ వ్యవస్థలను బలపేతం చేస్తాయన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు స్వావలంబన తప్పనిసరి అని ప్రధాని పున‌రుద్ఘాటించారు. స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే విక్రయించాలని వ్యాపారులందరికీ మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు. "కొనుగోలు చేసేది స్వదేశీది, విక్రయించేది స్వదేశీది" అని గర్వంగా చెప్పాలని దేశ ప్రజలకు మోదీ పిలుపునిచ్చారు.

"జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు ప్రజల పొదుపును పెంచుతాయి. వీటితో సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు లబ్ది చేకూరుతుంది. ఇది దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని, పెట్టుబడులను పెంచుతుంది. అయితే రాష్ట్రాలు పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించాలి. 'వికసిత్ భారత్‌' సాధనకు ఈ జీఎస్టీ సంస్కరణలు దోహదం చేస్తాయి. స్వదేశీ ఉత్పత్తుల తయారీదారులకు ఊతమిస్తాయి. స్వదేశీ ఉత్పత్తులే విక్రయించాలని దుకాణదారులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రజలు కూడా స్వదేశీ ఉత్పత్తులే కొనాలి. వాటినే వినియోగించాలి. ఇది నా విజ్ఞప్తి."
- ప్రధాని మోదీ

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI SAYS BUY SWADESHIMODI SAYS SELL SWADESHIPM MODI GST REFORMSGST REFORMS WILL BOOST SAVINGSPM MODI ABOUT GST REFORMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.