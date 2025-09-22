"స్వదేశీ ఉత్పత్తులే కొనండి- అమ్మండి- వినియోగించండి" - ప్రధాని మోదీ పిలుపు
జీఎస్టీ వల్ల సేవింగ్స్ పెరుగుతాయ్- అందువల్ల సమాజంలోని ప్రతి వర్గం ప్రయోజనం పొందుతుంది: ప్రధాని మోదీ
Published : September 22, 2025 at 6:25 PM IST
PM Modi About GST Reforms : దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ ఆదా ఉత్సవం ప్రారంభమైన వేళ తర్వాతి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలు వాటి ఉనికి చాటుకుంటున్నాయని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ వెల్లడించారు. కొత్త సంస్కరణలు వ్యవస్థలను సరళీకృతం చేసి మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తాయని దేశ ప్రజలందరికీ ఆయన బహిరంగలేఖను రాశారు. వీటితో ప్రజలు నగదు ఆదా చేసుకోవడమే కాకుండా సమాజంలోని ప్రతి వ్యవస్థ ప్రత్యక్షంగా లబ్దిపొందుతుందని తెలిపారు. వృద్ధి పెరగడం సహా పెట్టుబడులు ప్రోత్సహిస్తాయన్న మోదీ ప్రతి ప్రాంతం, రాష్ట్రం పురోగతిని వేగవంతం చేస్తాయని లేఖలో పేర్కొన్నారు. స్థానిక తయారీ వ్యవస్థలను బలపేతం చేస్తాయన్నారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు స్వావలంబన తప్పనిసరి అని ప్రధాని పునరుద్ఘాటించారు. స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే విక్రయించాలని వ్యాపారులందరికీ మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు. "కొనుగోలు చేసేది స్వదేశీది, విక్రయించేది స్వదేశీది" అని గర్వంగా చెప్పాలని దేశ ప్రజలకు మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
#WATCH | PM Narendra Modi earlier today interacted with traders and merchants of Arunachal Pradesh— ANI (@ANI) September 22, 2025
PM Modi says, " ...my request to all of you is to buy indigenous products and sell indigenous products. we must make india self-reliant; only then will india become a developed… pic.twitter.com/DcAlJMpFK2
"జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు ప్రజల పొదుపును పెంచుతాయి. వీటితో సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు లబ్ది చేకూరుతుంది. ఇది దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని, పెట్టుబడులను పెంచుతుంది. అయితే రాష్ట్రాలు పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించాలి. 'వికసిత్ భారత్' సాధనకు ఈ జీఎస్టీ సంస్కరణలు దోహదం చేస్తాయి. స్వదేశీ ఉత్పత్తుల తయారీదారులకు ఊతమిస్తాయి. స్వదేశీ ఉత్పత్తులే విక్రయించాలని దుకాణదారులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రజలు కూడా స్వదేశీ ఉత్పత్తులే కొనాలి. వాటినే వినియోగించాలి. ఇది నా విజ్ఞప్తి."
- ప్రధాని మోదీ
As the sun rose today, so did a new chapter in India’s economic journey, with the start of GST Bachat Utsav. And, what better place to be than Arunachal Pradesh, India’s beautiful Land of the Rising Sun.— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025
In Itanagar, I met local traders and retailers who showcased a vibrant… pic.twitter.com/wqFWGPISkr