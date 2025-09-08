అమెరికా సుంకాల వేళ మోదీ 'స్వదేశీ మేళా'- ఎన్డీఏ ఎంపీలకు ఆదేశం!
ఎన్డీఏ పార్టీల ఎంపీలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం
Published : September 8, 2025 at 11:23 PM IST
Modi To NDA MPs : భారతీయ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు ఎన్డీఏ ఎంపీలు స్వదేశీ మేళాలను నిర్వహించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాదు, సవాళ్లను అధిగమించి ఎదిగేందుకు దేశం స్వయం సమృద్ధిని సాధించడం కీలకమని తెలిపారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక నేపథ్యంలో దిల్లీలో ఎన్డీఏ పార్టీల ఎంపీలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన మోదీ, పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆత్మనిర్భర్ స్ఫూర్తి కొనసాగించాలి!
అయితే భారత్పై అమెరికా సుంకాల వేసిన మోదీ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. భారత్ బలమైన దేశంగా ఎదుగుతున్న వేళ, కొన్ని సవాళ్లు తప్పవని ఆయన తెలిపారు. అటువంటి సమయాల్లో ఆత్మనిర్భర్ స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించండని కోరారు. పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల్లో ఈ మేరకు కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు.
ప్రజలు గర్వపడాలి!
ఎంపీలు తమ నియోజకవర్గాల్లో మేడ్-ఇన్-ఇండియా ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడానికి ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని, దీని కోసం నాయకత్వ పాత్ర పోషించాలని ఆయన కోరారు. జపాన్ వస్తువుల గురించి ఒకప్పుడు వారు గర్వించినట్లే, మేడ్-ఇన్- ఇండియా ఉత్పత్తులను కలిగి ఉన్నందుకు ప్రజలు గర్వపడాలని ఆయన అన్నారు. హాజరయ్యే ప్రతి కార్యక్రమంలో "స్వదేశీ" భాగం కావాలని మోదీ తెలిపారు.
అదేవిధంగా జీఎస్టీ సంస్కరణలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని, వ్యాపారులతో సమావేశాలు నిర్వహించండని ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ సూచించినట్లు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వెల్లడించారు. తుఫాను వీచినా, తమ వాహనం టైర్లలో గాలిని నింపాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధానమంత్రి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పారు. అదే విధంగా, అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ సందేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి పని చేయాలని సూచించారు.
అయితే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక నేపథ్యంలో సరిగ్గా ఓటు వేసేలా ఎంపీలంతా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ సూచించారు. పార్లమెంటు సభ్యులే తప్పు చేస్తే, అది కచ్చితంగా ప్రజల్లోకి తప్పుడు సందేశం వెళ్తుందని దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సి.పి. రాధాకృష్ణన్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సంఖ్యలు ఆయనకు అనుకూలంగా ఉండటంతో ఆయన విజయం దాదాపుగా ఖాయమైంది
బీజీపీ మిత్రపక్షాలతో పాటు కార్యక్రమానికి హాజరైన జేడీ(ఎస్) నాయకుడు, మాజీ ప్రధాన మంత్రి హెచ్డీ దేవెగౌడను మోదీ అభినందించారు. తమ కూటమికి 427 మంది ఎంపీలు ఉన్నారని, ప్రతిపక్షానికి 315 మంది ఎంపీలు ఉన్నారని ఎన్డీఏ వర్గాలు తెలిపాయి. రెండు ప్రధాన బ్లాక్లకు 39 మంది ఎంపీలు జతకట్టలేదని చెప్పారు. వారిలో, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ రాధాకృష్ణన్కు మద్దతు ప్రకటించగా, AIMIM ఏకైక సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ప్రతిపక్షానికి చెందిన బి. సుదర్శన్ రెడ్డికి మద్దతు తెలిపారు.
మొదటి ఓటు మోదీదే
39 మంది ఎంపీలలో ఎక్కువ మంది రాధాకృష్ణన్కు ఓటు వేస్తారని కిరణ్ రిజిజు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు, ఆయనను జాతీయవాది, చాలా మంచి వ్యక్తి అని ఆయన అభివర్ణించారు. మరోవైపు ఓటింగ్పై అవగాహన కోసం ఎంపీలకు మాక్ పోలింగ్ సెషన్ నిర్వహించారు. మంగళవారం ఎన్నిక నేపథ్యంలో తొలి ఓటు ప్రధాని మోదీ వేసే సూచనలు ఉన్నాయి. అనంతరం ఆయన వరద ప్రభావిత రాష్ట్రాలైన పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ల పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు.