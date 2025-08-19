ETV Bharat / bharat

సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికకు మద్దతు ఇవ్వండి- ప్రతిపక్షాలకు ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక- ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి

Vice President Election CP Radhakrishnan
Vice President Election CP Radhakrishnan (Narendra Modi X Account)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 11:46 AM IST

Vice President Election CP Radhakrishnan : దేశ ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి గాను ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థిగా ఎంపికైన బీజేపీ సీనియర్ నేత సీపీ రాధాకృష్ణన్​ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ప్రతిపక్షాలకు ఆయన అప్పీల్ చేశారు. పార్లమెంటులోని బాలయోగి ఆడిటోరియంలో మంగళవారం జరిగిన ఎన్టీఏ కూటమి ఎంపీల సమావేశంలో రాధాకృష్ణన్​ను మోదీ పరిచయం చేశారు. అనంతరం ఆయనను ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రులు సన్మానించారు.

ఈ మేరకు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు పలు విషయాలను మీడియాతో వెల్లడించారు. మోదీ తన ప్రసంగంలో వివిధ పార్టీలకు, ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాలకు, రాధాకృష్ణన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యేలా చూసుకోవడానికి మద్దతు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశసినట్లు తెలిపారు. ఆ తర్వాత రాధాకృష్ణన్​ను మోదీ ఎన్డీయే కూటమి ఎంపీలకు పరిచయం చేశారని చెప్పారు. ఆయన సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితాన్ని కొనియాడారని పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర గవర్నర్​గా ఉన్న సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఎలాంటి వివాదాలకు లేదా కళంకాలకు దూరంగా సరళమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని, ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన ఎన్నిక మొత్తం దేశానికి ఆనందదాయకమైన విషయమని రిజిజు అన్నారు. లోక్‌సభ, రాజ్యసభ ఎంపీలతో కూడిన ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏకు సౌకర్యవంతమైన మెజారిటీ ఉన్నందున, రాధాకృష్ణన్ ఉపరాష్ట్రపతి అవ్వడం ఖాయం.

జగదీప్​ ధన్​ఖడ్​ అకస్మాత్తుగా రాజీనామా చేసిన తరుణంలో ఎన్డీఏ తదుపరి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్​ను ప్రకటించారు. ఈమేరకు​ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఆదివారం వెల్లడించారు. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి మోదీ, కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్​షాతో సహా సీనియర్ నాయకులు పాల్గొని ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

కాగా, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు సెప్టెంబర్​ 9న జరగనున్నాయి. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉప రాష్ట్రపతి పదవీకాలం ఐదు సంవత్సరాలు. పార్లమెంటు ఉభయ సభల ఎంపీలతో కూడిన ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ద్వారా ఉపాధ్యక్షుడిని ఎన్నుకుంటారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 64, 68 నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. రాధాకృష్ణన్ బుధవారం నామినేషన్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది.

