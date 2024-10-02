మహాత్మునికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీ ఘన నివాళులు - PM Modi Pays Tribute To Gandhi

PM Modi Pays Tribute To Gandhi : జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలోని రాజ్ఘాట్లో మహాత్ముడికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులు అర్పించారు. సత్యం, సామరస్యం, సమానత్వంపై ఆధారపడిన ఆయన జీవితం, ఆదర్శాలు ఎల్లప్పుడూ దేశ ప్రజలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని మోదీ అన్నారు.
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi pays tributes to Mahatma Gandhi on the occasion of his birth anniversary, at Rajghat. pic.twitter.com/fKz6Pg3smt— ANI (@ANI) October 2, 2024
सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज बना रहेगा।— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2024
జై జవాన్, జై కిసాన్
తరువాత స్వతంత్ర భారత రెండో ప్రధాని లాల్బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు విజయ్ఘాట్లో నివాళులు అర్పించారు ప్రధాని మోదీ. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇచ్చిన జై జవాన్, జై కిసాన్ నినాదం భావి తరాలకు కూడా ప్రేరణగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. దేశ స్వాభిమానం కోసం ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని కొనియాడారు.
देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2024
రాహుల్ గాంధీ నివాళులు
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా గాంధీ మహాత్మునికి, మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.
#WATCH | Delhi: Congress leader and LoP Lok Sabha Rahul Gandhi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of #GandhiJayanti. pic.twitter.com/FnXSwq3BP8— ANI (@ANI) October 2, 2024
#WATCH | Delhi: Congress leader and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi pays tribute to former PM Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat on his birth anniversary pic.twitter.com/IBRHBy20ub— ANI (@ANI) October 2, 2024
ఉపరాష్ట్రపతి జగ్దీప్ ధన్ఖడ్, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎల్జీ సక్సేనా, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఆతిశీ, సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా గాంధీజీకి, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించి, ఆయన సేవలను స్మరించుకున్నారు.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla pays floral tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of #GandhiJayanti. pic.twitter.com/VmyHCqwsmz— ANI (@ANI) October 2, 2024