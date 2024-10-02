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మహాత్మునికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీ ఘన నివాళులు - PM Modi Pays Tribute To Gandhi

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By ETV Bharat Telugu Team

Published : 1 hours ago

PM Modi Pays Tribute To Gandhi : గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలోని రాజ్​ఘాట్​​లో మహాత్మునికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులు అర్పించారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మహాత్మా గాంధీకి, మాజీ ప్రధాని లాల్​ బహదూర్ శాస్త్రికి నివాళులర్పించారు.

PM Modi and Rahul Gandhi pays tribute to Gandhi
PM Modi and Rahul Gandhi pays tribute to Gandhi (Getty Images/ ANI)

PM Modi Pays Tribute To Gandhi : జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలోని రాజ్​ఘాట్​​లో మహాత్ముడికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులు అర్పించారు. సత్యం, సామరస్యం, సమానత్వంపై ఆధారపడిన ఆయన జీవితం, ఆదర్శాలు ఎల్లప్పుడూ దేశ ప్రజలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని మోదీ అన్నారు.

జై జవాన్​, జై కిసాన్​
తరువాత స్వతంత్ర భారత రెండో ప్రధాని లాల్​బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు విజయ్​ఘాట్​లో నివాళులు అర్పించారు ప్రధాని మోదీ. లాల్​ బహదూర్​ శాస్త్రి ఇచ్చిన జై జవాన్, జై కిసాన్ నినాదం భావి తరాలకు కూడా ప్రేరణగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. దేశ స్వాభిమానం కోసం ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని కొనియాడారు.

రాహుల్ గాంధీ నివాళులు
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా గాంధీ మహాత్మునికి, మాజీ ప్రధాని లాల్​ బహదూర్​ శాస్త్రికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.

ఉపరాష్ట్రపతి జగ్‌దీప్‌ ధన్‌ఖడ్‌, లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎల్‌జీ సక్సేనా, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఆతిశీ, సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా గాంధీజీకి, లాల్​ బహదూర్​ శాస్త్రికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించి, ఆయన సేవలను స్మరించుకున్నారు.

PM Modi Pays Tribute To Gandhi : జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలోని రాజ్​ఘాట్​​లో మహాత్ముడికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులు అర్పించారు. సత్యం, సామరస్యం, సమానత్వంపై ఆధారపడిన ఆయన జీవితం, ఆదర్శాలు ఎల్లప్పుడూ దేశ ప్రజలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని మోదీ అన్నారు.

జై జవాన్​, జై కిసాన్​
తరువాత స్వతంత్ర భారత రెండో ప్రధాని లాల్​బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు విజయ్​ఘాట్​లో నివాళులు అర్పించారు ప్రధాని మోదీ. లాల్​ బహదూర్​ శాస్త్రి ఇచ్చిన జై జవాన్, జై కిసాన్ నినాదం భావి తరాలకు కూడా ప్రేరణగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. దేశ స్వాభిమానం కోసం ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని కొనియాడారు.

రాహుల్ గాంధీ నివాళులు
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా గాంధీ మహాత్మునికి, మాజీ ప్రధాని లాల్​ బహదూర్​ శాస్త్రికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.

ఉపరాష్ట్రపతి జగ్‌దీప్‌ ధన్‌ఖడ్‌, లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎల్‌జీ సక్సేనా, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఆతిశీ, సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా గాంధీజీకి, లాల్​ బహదూర్​ శాస్త్రికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించి, ఆయన సేవలను స్మరించుకున్నారు.

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