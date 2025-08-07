Essay Contest 2025

'రైతుల సంక్షేమమే మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యం'- ట్రంప్​కు మోదీ కౌంటర్ - MODI ON TRUMP TARIFFS

ట్రంప్ టారిఫ్స్​పై మోదీ పరోక్ష స్పందన

Modi On Trump Tariffs
Modi On Trump Tariffs (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 10:56 AM IST

Modi On Trump Tariffs : భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల బాదుడుపై ప్రధాని మోదీ పరోక్షంగా స్పందించారు. రైతుల ప్రయోజనాలపై ఎన్నటికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదంటూ తేల్చిచెప్పారు. తద్వారా అమెరికాను ఉద్దేశిస్తూ గట్టిగా బదులిచ్చారు. రైతుల సంక్షేమమే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని చెప్పారు. రైతులు, మత్స్యకారులు, పాడిరైతుల ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఎన్నటికీ రాజీపడబోమని తెలిపారు.

రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు వ్యక్తిగతంగా ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు తాను సిద్ధమేనని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు దివంగత వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త ఎం.ఎస్‌ స్వామినాథన్‌ జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించిన దిల్లీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మోదీ పాల్గొన్నారు. ఆ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ట్రంప్​కు కౌంటర్ ఇచ్చారు.

