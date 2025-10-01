ETV Bharat / bharat

పెళ్లిలో డీజే- ఓ కుటుంబానికి సామాజిక బహిష్కరణ- నీరు, నిత్యావసరాలు దొరకక మూడేళ్లు నరకయాతన!

బంధువు పెళ్లిలో డీజే- ఓ కుటుంబం సామాజిక బహిష్కరణ- గ్రామంలో నీరు, నిత్యావసరాలు దొరకక మూడేళ్లుగా నరకయాతన - చివరికి పోలీసు కంప్లైంట్​!

FAMILY SOCIAL BOYCOTT FOR PLAYING DJ AT WEDDING
FAMILY SOCIAL BOYCOTT FOR PLAYING DJ AT WEDDING (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

October 1, 2025

Social Boycott For Playing DJ : ఓ వైపు 'డిజిటల్ ఇండియా' సాకారం దిశగా అడుగులు పడుతుంటే, మరోవైపు పలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సామాజిక దురాచారాలు యధాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి. చిన్నచిన్న కారణాలకే కొన్ని కుటుంబాలను సామాజిక బహిష్కరణ చేస్తున్నారు. తోటి మనుషులను సభ్య సమాజం నుంచి వెలివేసి, కొంతమంది రాక్షస ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ తరహా ఘటన ఒకటి ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రం కబీర్‌ధామ్ జిల్లా అఖ్రా గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.

ఆ కారణంతో సామాజిక బహిష్కరణ
కొన్నేళ్ల క్రితం అఖ్రా గ్రామ పెద్దలు ఒక తీర్మానం చేశారు. గ్రామస్థులు నిర్వహించే ఫంక్షన్లలో డీజే మ్యూజిక్‌ను వాడొద్దని నిర్ణయించారు. ఒకవేళ ఏ కుటుంబమైనా ఫంక్షన్లలో డీజే మ్యూజిక్‌ను వినియోగించినా, అలాంటి ఫంక్షన్లకు ఎవరైనా హాజరైనా సామాజిక బహిష్కరణ చేయాలని తీర్మానించారు. ఈ నేపథ్యంలో అఖ్రా గ్రామానికి చెందిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రవంశి మూడేళ్ల క్రితం తన ఫ్యామిలీతో కలిసి మేనల్లుడి పెళ్లికి వెళ్లారు. ఆ పెళ్లిలో డీజే మ్యూజిక్‌ను వినియోగించారు. ఈ విషయం గ్రామపెద్దలకు తెలిసింది. దీంతో వారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రవంశి కుటుంబాన్ని సమాజం నుంచి బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వారి ఇంటికి తాగునీటి సప్లైను కట్ చేయించారు. తాగునీటి నల్లాల వద్దకు ఆ కుటుంబీకులను రానివ్వొద్దని ప్రజలకు సూచించారు. ఆ ఫ్యామిలీకి ఏ సరుకులనూ విక్రయించొద్దని స్థానిక దుకాణదారులు, వ్యాపారులకు గ్రామపెద్దలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఒకవేళ ఈ తీర్మానాన్ని ఎవరైనా గ్రామస్థులు ధిక్కరించినా, రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రవంశి ఫ్యామిలీని ఫంక్షన్లకు ఆహ్వానించినా వారిపై రూ.51వేలు, రూ.21వేల జరిమానాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు.

నిత్యావసరాలు, తాగునీటి కోసం నానా అవస్థలు
గత మూడేళ్లుగా ఈ విధమైన అవమానకర పరిస్థితుల నడుమ రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రవంశి కుటుంబం అఖ్రా గ్రామంలో జీవితాన్ని వెళ్లదీసింది. స్థానిక దుకాణాల్లో నిత్యావసరాలను కొనే పరిస్థితి లేకపోవడంతో, పొరుగు గ్రామాలకు వెళ్లి ఇంటి సరుకులను తెచ్చుకునేవారు. చివరకు దాహం తీర్చుకునే తాగునీటి కోసం కూడా ఆ కుటుంబం నానా అవస్థలు పడాల్సి వచ్చింది.

గోడు వెళ్లబోసుకున్న బాధిత ఫ్యామిలీ
ఎట్టకేలకు మూడేళ్ల తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రవంశి సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన ఫ్యామిలీపై అఖ్రా గ్రామపెద్దలు విధించిన సామాజిక బహిష్కరణ గురించి ఆయన తన కుమారుడితో కలిసి కవార్ధ జిల్లా ఎస్పీ ధర్మేంద్ర సింగ్ ఛవాయ్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. గత మూడేళ్లుగా గ్రామంలో తాము ఎలాంటి దుర్భర జీవితాన్ని గడిపాము అనేది ఎస్పీకి వివరించారు. గ్రామపెద్దలు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకొని తమకు సమాజ బహిష్కరణ శిక్ష విధించడాన్ని తప్పుపట్టారు. మేనల్లుడి ఫ్యామిలీ, తన ఫ్యామిలీ వేరు అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రవంశి తెలిపారు. గత 20 ఏళ్లుగా ఆ కుటుంబంతో తమకు పెద్దగా సంబంధాలు కూడా లేవన్నారు. ఇతర బంధువుల్లాగే తాము కూడా మేనల్లుడి పెళ్లి వేడుకలో పాల్గొన్నామని స్పష్టం చేశారు. ఆ ఫ్యామిలీ పెళ్లిలో డీజేను వినియోగిస్తే, తమకు సమాజ బహిష్కరణ శిక్ష విధించడం కరెక్ట్ కాదని ఆయన వాదించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేసి, తప్పకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రవంశికి అదనపు ఎస్పీ పుష్పేంద్ర సింగ్ బఘేల్ ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు.

