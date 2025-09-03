ETV Bharat / bharat

బతికుండగా మన 'పిండ ప్రదానం' మనమే చేసుకోవచ్చు- ఎక్కడ తెలుసా? - SELF PIND DAAN AT GAYA

‘మోక్ష నగరి’ గయలోని మహిమాన్విత జనార్ధన ఆలయం విశిష్టత- సెప్టెంబరు 7 నుంచి 21 వరకు ‘పితృపక్షం’ వేళ పోటెత్తనున్న భక్తులు

Self Pind Daan at Gaya
Self Pind Daan at Gaya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 1:11 PM IST

Self Pind Daan at Gaya : 'పిండ ప్రదానం' అనగానే మనకు పూర్వీకులు గుర్తుకొస్తారు. ఎందుకంటే ఏటా 'పితృపక్షం' సమయంలో మనం పూర్వీకుల కోసమే పిండ ప్రదానం చేస్తుంటాం. అయితే మనిషి జీవించి ఉండగానే, తన కోసం తాను కూడా 'పిండదానం' చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని మనకు కల్పించే పవిత్ర స్థలం 'మోక్ష నగరి' గయలో ఉంది. ఏటా 'పితృపక్ష మేళా' సందర్భంగా అక్కడికి దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది తరలి వస్తుంటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 7 నుంచి 21 వరకు 'పితృపక్షం' జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా స్వయం పిండ ప్రదానం చేసే అవకాశాన్ని కల్పించే మహిమాన్విత జనార్ధన ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం.

'స్వయం పిండదానం' చేస్తున్నది ఎవరు?
బిహార్‌లోని చారిత్రక నగరం గయలో ఉన్న ఫాల్గు నదీతీరంలో సెప్టెంబరు 6 నుంచి 'పితృపక్ష మేళా' ప్రారంభం కానుంది. దీనిలో లక్షలాది మంది పాల్గొని తమ పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానం చేయనున్నారు. వీరిలో చాలామంది గయలో మంగళ గౌరీ ఆలయానికి సమీపంలోని కొండపై కొలువుతీరిన జనార్ధన ఆలయానికీ వెళ్తారు. అయితే అక్కడ తమ కోసం తాము పిండ ప్రదానం చేస్తారు. మన దేశంలోనే తొలిసారిగా కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం 'స్వయం పిండదానం' చేసే సంప్రదాయం జనార్ధన ఆలయంలో మొదలైంది. సాధువులు, సన్యాసులు, వైరాగ్య భావం కలిగినవారు, సంతానం లేని వారు, సంతానంపై అంతగా నమ్మకం లేనివారు, పిల్లలు చనిపోయిన వారు ఈ ఆలయానికి వచ్చి తమ కోసం తాము పిండ ప్రదానం చేస్తారు. దీనివల్ల జీవితంలో శాంతి, మరణం తర్వాత మోక్షం ప్రాప్తిస్తాయని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు.

Self Pind Daan at Gaya :
జనార్ధన ఆలయం (ETV Bharat)

పిండాన్ని స్వీకరించే భంగిమలో జనార్ధనుడి చేతులు
గయలోని జనార్ధన ఆలయంలో కొలువైన జనార్ధనుడిని భక్తులు విష్ణుమూర్తి అవతారంగా భావిస్తారు. నాలుగు చేతులతో కూర్చున్న భంగిమలో జనార్ధనుడి దేవతామూర్తి ఉంటుంది. అయితే జనార్ధనుడి చేతులు పిండాన్ని స్వీకరించే భంగిమలో ఉండటం విశేషం. అందుకే ఈ ఆలయం 'స్వీయ పిండదానం' చేసే సంప్రదాయానికి నెలవుగా మారింది. ఏటా పితృపక్ష మేళా, శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, ఇతర పండుగల సందర్భంగా పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు జనార్ధన ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటున్నారు. ఈ ఆలయంలోని జనార్ధనుడు తమ కోరికలను నెరవేరుస్తాడని భక్తులు బలంగా నమ్ముతారు.

Self Pind Daan at Gaya :
జనార్ధన ఆలయం (ETV Bharat)

రాజా మాన్‌సింగ్ పునర్నిర్మించిన ఆలయమిది
జనార్ధన ఆలయాన్ని ఎప్పుడు నిర్మించారనే దానిపై కచ్చితమైన సమాచారమేదీ అందుబాటులో లేదు. అయితే 15వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని రాజస్థాన్‌‌కు చెందిన పాలకుడు రాజా మాన్‌సింగ్ పునర్నిర్మించారు. అంటే అంతకంటే ముందు నుంచే ఈ ఆలయం ఉంది. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో బిహార్‌‌ను పాలించిన ప్రభుత్వాలు ఈ ఆలయానికి కనీస మరమ్మతులు చేయించడంపై ఫోకస్ పెట్టలేదు. సంప్రదాయాల్లో ఎంతో ప్రత్యేకతను కలిగిన ఈ ప్రాచీన మహిమాన్విత ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. జనార్ధన ఆలయం పైభాగంలో ఒక బంగారు కలశం ఉంది. అది దొంగల బారిన పడకూడదనే ఉద్దేశంతో, ఆలయ శిఖరానికి దారితీసే మార్గాన్ని మూసివేశారు.

Self Pind Daan at Gaya :
జనార్ధన ఆలయం (ETV Bharat)

ప్రజలు తమకు తాము పిండ ప్రదానం చేసుకోవచ్చు : ప్రభాకర్ కుమార్, జనార్ధన ఆలయం పూజారి
"ప్రజలు తమకు తాము పిండ ప్రదానం చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించే మొదటి ఆలయం ఇది. ఈ సంప్రదాయం గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, ఇతర పండుగల సమయంలోనూ ఆలయానికి భక్తులు భారీగా వస్తుంటారు. జనార్ధన ఆలయంపై బంగారు కలశం ఉంది. దాన్ని దొంగిలించే వారు చనిపోతారు. లేదంటే వారికి ఏదైనా పెద్ద ఆపద కలుగుతుంది. బంగారు కలశాన్ని కాపాడేందుకు, ఆలయ శిఖరానికి వెళ్లే మార్గాన్ని మూసివేశాం. ఈ ఆలయంలో భక్తులు కోరుకునే కోరికలు నెరవేరుతాయి" అని గయలోని జనార్ధన ఆలయం పూజారి ప్రభాకర్ కుమార్ తెలిపారు.

Self Pind Daan at Gaya :
జనార్ధన ఆలయం (ETV Bharat)
Self Pind Daan at Gaya :
జనార్ధన ఆలయం (ETV Bharat)

నా మోక్షం కోసం నా ప్రయత్నం : రాజీవ్ కుమార్, జబల్‌పూర్
"నేను మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్‌ వాసిని. నాకు పెళ్లి కాలేదు. కుటుంబం లేదు. బంధువులు లేరు. నేను చనిపోయిన తర్వాత, నా కోసం ఎవరైనా పిండదానాన్ని చేస్తారో, చేయరో తెలియదు. అందుకే సెప్టెంబరు 4న బిహార్‌లోని గయకు బయలుదేరేందుకు ట్రైన్ టికెట్‌ను బుక్ చేసుకున్నాను. సెప్టెంబరు 7న గయలోని జనార్ధన ఆలయం వద్ద నాకు నేనే పిండప్రదానం చేసుకుంటాను. ఇది బాధ కలిగించే విషయమేం కాదు. నా మోక్షం కోసం నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం" అని రాజీవ్ కుమార్ చెప్పుకొచ్చారు.

