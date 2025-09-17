ETV Bharat / bharat

పితృపక్షంలో రావణుడికి శ్రాద్ధ కర్మ, పిండప్రదానం- లంకలో కాదు మన దేశంలోనే!

దశమినాడు రావణుడు మరణం- భారత్​లో పిండప్రదానం

Shradh and Tarpan for Ravana
Shradh and Tarpan for Ravana (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 7:33 AM IST

2 Min Read
Shradh and Tarpan for Ravana : భాద్రపదమాసం కృష్ణపక్ష పాడ్యమి నుంచి కృష్ణ పక్ష అమావాస్య వరకు ఉన్న కాలాన్ని మహాలయ పక్షం లేదా పితృపక్షం అంటారన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 8 నుంచి 21 వరకు పితృపక్షం కాగా, పితృ దేవతలకు అత్యంత ఇష్టమైన కాలం ఇదే. అందుకే వారికి పితృ పక్షంలో పెట్టే శ్రాద్ధ కర్మలు, తర్పణాలు వదలడం వల్ల పుణ్యఫలం దక్కుతుందని, వంశాభివృద్ధి కచ్చితంగా కలుగుతుందని శాస్త్రవచనం.

అయితే లంకాధిపుతి రావణాసురుడికి రాజస్థాన్​లోని జోధ్​పుర్ ప్రజలు తర్పణం వదలారు. పిండప్రదానం కూడా చేశారు. రావణుడు శ్రీరాముడితో జరిగిన యుద్ధంలో దశమి నాడు మరణించాడు. దీంతో దశమి అంటే మంగళవారం నాడు, జోధ్‌పుర్‌లో నివసిస్తున్న గోదా, దవే గోత్రాల ప్రజలు స్థానిక బ్రాహ్మణుల ఆధ్వరంలో తర్పణం, పిండప్రదానం చేశారు. గోదా గోత్ర ప్రజలు తమను తాము రావణుడి వారసులుగా భావిస్తారు. అందుకే కిలా రోడ్‌లోని రావణుడి ఆలయంలో శ్రాద్ధ కర్మ చేశారు.

Shradh and Tarpan for Ravana
రావణుడికి శ్రాద్ధ కర్మ (ETV Bharat)

ఏటా ఈ రోజున రావణుడికి గోదా- దవే గోత్ర వారసులు తర్పణం చేస్తారని పండిట్ కమలేశ్ దవే తెలిపారు. రావణుడు గొప్ప వీరుడు కాబట్టి వారికి బలం, జ్ఞానం లభిస్తుందని తెలిపారు. పండిట్ అజయ్ దవే మంగళవారం రావణుడి ఆలయంలో పండితుల సమక్షంలో తర్పణం, పిండప్రదానం చేశారు. తర్పణం సమయంలో, రావణుడి తండ్రి విశ్రవుడు, తాత మహర్షి పులస్త్య పేర్లను కూడా ప్రస్తావించారు. ఆ తర్వాత రావణుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

మండోదరి మండోర్ యువరాణి!
అయితే జోధ్‌పుర్‌లోని మండోర్ ప్రాంతంలోని చాలా మంది మండోర్‌ను రావణుడి అత్తమామల స్థలంగా భావిస్తారు. మండోదరి మండోర్ యువరాణి అని నమ్ముతారు. మండోర్‌లోని పురాతన చాన్వారీ రావణుడు, మండోదరి వివాహ స్థలం అని చెబుతారు. వివాహ సమయంలో రావణుడు తన కుటుంబంతో వచ్చాడని పండిట్ కమలేశ్ దవే చెప్పారు. తమ పూర్వీకులు ఇక్కడే ఉన్నారని తెలిపారు.

Shradh and Tarpan for Ravana
రావణ మందిర్​ (ETV Bharat)

తాము ద్రవిడ శైలికి చెందినవాళ్లమని, అందుకే ఎవరైనా మరణించినప్పుడు త్రిజట శైలిని అనుసరించడం దీనికి రుజువుగా చెప్పారు. గతంలో మా పూర్వీకులు రావణుడి తర్పణం, శ్రాద్ధ కర్మలు చేశారని తెలిపారు. ఇప్పుడు తాము కూడా చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. రావణుడి గోదా గోత్రానికి చెందిన 100 కుటుంబాలు ప్రస్తుతం జోధ్‌పుర్‌లో నివసిస్తున్నాయని తెలిపారు.

రావణదహనాన్ని చూడం!
దాదాపు 60 కుటుంబాలు ఫలోడీలో నివసిస్తున్నాయని పండిట్ కమలేశ్ దవే చెప్పారు. విజయదశమి నాడు తాము రావణ దహనాన్ని చూడమని, ఆ రోజున అన్ని కుటుంబాలు తమ ఇళ్లలో సూతకను ఉంచుకుని తర్పణం చేస్తారని తెలిపారు. గోదా గోత్ర కుటుంబాలు అత్యధికంగా గుజరాత్‌లో నివసిస్తున్నారని అన్నారు. పూర్వీకులు దశమి నాడు తర్పణం చేసేవారని తెలిపారు.

అయితే వాటిని చూస్తూ తాము పెరిగామని తెలిపారు. గతంలో, సరస్సు వద్ద తర్పణం చేసేవారని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత చిత్రం ఎదుట ఇళ్లలో చేసేవారని వెల్లడించారు. 2007లో రావణుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారని పేర్కొన్నారు. అప్పటి నుంచి విగ్రహం ముందు తర్పణం చేస్తున్నామని, కొందరు వ్యక్తులు ఇంట్లో తర్పణం చేస్తున్నారని తెలిపారు.

