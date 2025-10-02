ETV Bharat / bharat

'ఇజ్రాయెల్​లోని జియోనిస్టులు, ఆర్ఎస్ఎస్ కవల సోదరులు'- కేరళ సీఎం విజయన్ వ్యాఖ్యలు

ఆర్ఎస్ఎస్​పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్- ఇజ్రాయెల్‌ లోని జియోనిస్టులతో పోలిక

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 12:12 PM IST

Pinarayi Vijayan on RSS : రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్‌ఎస్ఎస్) శతాబ్ది ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్న తరుణంలో ఆ సంస్థ గురించి పినరయి విజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్​ను ఇజ్రాయెల్​లోని జియోనిస్టులతో పోల్చారు. జియోనిస్టులు, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్​లు కవల సోదరులని విమర్శించారు. అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రారంభించిన 100 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఆ సంస్థ సేవలను గుర్తుగా ప్రధాని మోదీ రూ.100 స్మారక నాణం, తపాళా బిళ్ల విడుదల చేయడంపైనా విజయన్ మండిపడ్డారు. దీనిని భారత రాజ్యాంగానికి జరిగిన తీవ్ర అవమానంగా అభివర్ణించారు.

'ట్రంప్​నకు మోదీ వినయపూర్వకమైన సేవకుడు'
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వినయపూర్వకమైన సేవకుడిగా పినరయి విజయన్ అభివర్ణించారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వంలోని అధికారులు భారత పౌరులను సంకెళ్లతో తీసుకువచ్చినప్పుడు, వీసా ఫీజులను పెంచినప్పుడు మోదీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని ఎద్దేవా చేశారు. కానీ ట్రంప్​నకు మోదీ వినయపూర్వకమైన సేవకుడిగా మారిపోయారని అరోపించారు. భారతీయ వస్తువులపై ట్రంప్ టారిఫ్​లను పెంచినప్పుడు కూడా మోదీ స్పందించలేదని విమర్శించారు.

'ఇలా చేయడం రాజ్యాంగానికే అవమానం'

"గాంధీ హత్య తర్వాతే ఆర్‌ఎస్‌ఎస్​ను నిషేధించారు. అయినప్పటికీ, గాంధీ జయంతి సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని పోస్టల్ స్టాంపు, నాణెం విడుదల చేసింది. ఇది రాజ్యాంగానికే అవమానం. సంఘ్ స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి దూరంగా ఉంది. వలసవాద వ్యూహంతో అనుసంధానించిన విభజన భావజాలాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఆర్ఎస్ఎస్​కు ఇచ్చిన ఈ జాతీయ గౌరవం మన నిజమైన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల జ్ఞాపకాలపై, వారు ఊహించిన లౌకిక, ఏకీకృత భారతదేశంపై ప్రత్యక్ష దాడి. గాంధీ హత్య కేసులో నిందితుడైన వీర్ సావర్కర్​ను స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి కేంద్ర బిందువుగా చూపించేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నించే వారికి (ఆర్ఎస్ఎస్ ను ఉద్దేశించి) కేంద్రం ఇప్పుడు మరో గుర్తింపును ఇచ్చింది. లౌకిక సమాజం అలాంటి ప్రయత్నాలను బహిర్గతం చేయాలి, ప్రతిఘటించాలి"
--పినరయి విజయన్, కేరళ సీఎం

గాంధీ జయంతి నాడు కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్ మతతత్వ శక్తులు, ఆర్ఎస్ఎస్​పై మండిపడ్డారు. లౌకికవాదం, ప్రజాస్వామ్యంపై రాజీ పడటానికి నిరాకరించినందున మహాత్మ గాంధీని హిందూత్వ తీవ్రవాది చంపాడని ఆరోపించారు. గాంధీ సిద్ధాంతాలు, ఆదర్శాలు విభజనవాదులకు, మతచాంధసవాదులకు అడ్డంకిగా మారాయని విమర్శించారు. భారతదేశం అనే భావన కోసం గాంధీ తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశారని ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

కేంద్రంపై సీపీఎం ఫైర్
మరోవైపు, ఆర్ఎస్ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాలలో భాగంగా పోస్టల్ స్టాంపు, రూ.100 నాణేన్ని ప్రధాని మోదీ విడుదల చేయడంపై సీపీఎం మండిపడింది. ప్రధాని మోదీ చర్య భారత రాజ్యాంగానికి తీవ్ర అవమానకరమని పేర్కొంది. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదని తెలిపింది. ఆర్ఎస్ఎస్ స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి దూరంగా ఉండి, బ్రిటిష్ వారి 'విభజించి పాలించు' విధానాన్ని బలోపేతం చేసిందనే వాస్తవాన్ని దాచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది. నేటికీ, ఆర్ఎస్ఎస్ తన మనువాద భావజాలం ద్వారా మైనారిటీలు, అణగారిన వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని విమర్శించింది. ఆర్ఎస్ఎస్​ను కీర్తించడానికి, చరిత్రను వక్రీకరించడానికి తన కార్యక్రమాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా ప్రధాని మోదీ భారత రాజ్యాంగ గౌరవాన్ని దెబ్బతీశారని మండిపడింది.

మోదీకి ఆ విషయం తెలియదా?: కాంగ్రెస్
మరోవైపు, ఆర్ఎస్ఎస్​పై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకొంటున్న సంఘ్ పై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించడాన్ని తప్పుబట్టింది. ఆర్ఎస్ఎస్ ను మహాత్మాగాంధీ 'నిరంకుశ దృక్పథం కలిగిన మత సంస్థ'గా అభివర్ణించినట్లు ఆయన సన్నిహితుడు ప్యారేలాల్‌ ఓ పుస్తకంలో స్వయంగా రాశారని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ పోస్ట్ పెట్టారు.

"ప్రధాని మోదీ ఇంతలా కొనియాడుతున్న ఆర్ఎస్ఎస్ గురించి గతంలో మాజీ ఉప ప్రధాని సర్దార్ పటేల్ ఏమన్నారో ఆయనకు తెలియదా?. 1948 జులై 18న డాక్టర్ శ్యామ్‌ ప్రసాద్ ముఖర్జీకి సర్దార్ పటేల్ రాసిన లేఖలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకలాపాలు ప్రభుత్వ, రాష్ట్ర ఉనికికి ముప్పుగా మారాయని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. సర్దార్ పటేల్ 1948 డిసెంబర్ 19న జైపుర్​లో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు. అప్పుడు ఆర్‌ఎస్‌ఎస్​పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు" అని ఎక్స్ పోస్టులో జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

'పటేల్ నిషేధించిన సంస్థను నేడు భారత ప్రభుత్వం ఎలా గౌరవిస్తుంది?'
మరోవైపు, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ ను గౌరవించడానికి స్మారక నాణెం, స్టాంపును ప్రధాని మోదీ విడుదల చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకుడు కేసీ వేణుగోపాల్ తప్పుపట్టారు. ఇలా చేయడం భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి, రాజ్యాంగానికి తీవ్ర అవమానకరమన్నారు. సమాజంలో విషాన్ని వ్యాపింపజేస్తున్న సంస్థను గౌరవించిన ఈ రోజు చరిత్రలో బ్లాక్ డేగా మిగిలిపోతుందని విమర్శించారు. "సర్దార్ పటేల్ నిషేధించిన సంస్థను నేడు భారత ప్రభుత్వం ఎలా గౌరవిస్తుంది? మన రాజ్యాంగాన్ని తిరిగి రాయాలని, బీఆర్ అంబేడ్కర్ మనకు ఇచ్చిన సామాజిక న్యాయ ఎజెండాను నాశనం చేయాలని వాదించే వారిని నేషనల్ ఐకాన్స్​గా ఎలా చిత్రీకరిస్తారు?" అని కేంద్రాన్ని కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రశ్నించారు.

