ఫేక్ వార్తలతో టైమ్ పాస్- 16 ఆధారాలతో బట్టబయలు చేసిన భారత్ - PAKISTAN FAKE NEWS

Pakistan Fake News PIB ( PIB 'X' Account )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 9, 2025 at 1:59 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 2:40 PM IST 2 Min Read

Pakistan Fake News PIB Fact Check : ఉగ్రవాద స్థావరాలను నేలమట్టం చేయడం, పాక్ ప్రయోగించిన డ్రోన్లను ఇండియన్ ఆర్మీ కూల్చివేయడంతో పాకిస్థాన్ ఫేక్ న్యూస్ ప్రసారానికి తెరలేపింది. భారత పౌరుల్లో ఆందోళన పెంచేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో నకిలీ వార్తల ప్రచార యుద్ధం ప్రారంభించింది. నకిలీ, పాత వీడియోలతో దుష్ప్రచారం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో శత్రు దేశం పాక్ చేసిన దుష్ప్రచారాన్ని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్‌ చెక్ ఎండగట్టింది. 16 ఆధారాలతో పాక్ చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టింది. అవన్నీ అవాస్తవాలే!

గుజరాత్​లోని పోర్టు సహా, జలంధర్​లో డ్రోన్‌, క్షిపణి దాడుల దృశ్యాలంటూ సోషల్‌ మీడియాలో పాక్‌ అనుకూల వ్యక్తులు వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే వీటిని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌ తిప్పికొట్టింది. ఈ వీడియోలన్నీ అవాస్తవేమనని తేల్చింది. "గుజరాత్‌ లోని హజీరా పోర్ట్‌ పై దాడి జరిగిందంటూ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న వీడియో ఫేక్. ఆ వీడియో 2021 నాటి ఓ ఆయిల్‌ ట్యాంకర్‌ పేలుడుకు సంబంధించినది. ఇక, జలంధర్‌లో డ్రోన్‌ దాడి అంటూ వస్తోన్న దృశ్యాలు, ఓ అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పటివి" అని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వెల్లడించింది.

