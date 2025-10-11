ETV Bharat / bharat

నా తలరాత ఏంటో నాకు తెలుసు: సీఎం పదవిపై డీకే శివకుమార్​

ముఖ్యమంత్రి పదవికి పోటీపడుతున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను ఖండించిన కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి- ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించడానికి కొంతమంది ప్రయత్నిస్తున్నారని వ్యాఖ్య!

DK Shivakumar Speak About CM Post
DK Shivakumar Speak About CM Post (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
DK Shivakumar Speak About CM Post: ముఖ్యమంత్రి పదవికి పోటీ పడుతున్నట్లు తనపై వస్తున్న వార్తలను కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్​ తోసిపుచ్చారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీకి తాను కట్టుబడి ఉన్నానని, ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించడానికి కొన్ని మీడియా సంస్థలు వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నాయని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తనకేం తొందరలేదని, తన తలరాత ఏంటో తనకు తెలుసునని చెప్పుకొచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి పదవికి సంబంధించి తాను ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.

2028లో కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వాన్ని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమని, దానికే ప్రాధాన్యతను ఇస్తానని శివకుమార్​ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా లాల్​బాగ్​లో జరిగిన ప్రజా చైతన్య కార్యక్రమం అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రి పదవి మార్పుపై మాట్లాడారో వారికి నోటీసులు ఇవ్వాలని కర్ణాటక ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (కెపీసీసీ) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జీసీ చంద్రశేఖర్‌కు సూచించినట్లు ఆయన తెలిపారు. తాను, ముఖ్యమంత్రి కలిసి పనిచేస్తున్నామని, కాంగ్రెస్​ అదిష్ఠానం మార్గదర్శకాలను శిరసావహిస్తామని ఈ సందర్భంగా ఉపముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.

కర్ణాటక సీఎం పీఠం గురించి చర్చ!
మరోవైపు కర్ణాటక ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి పీఠం మార్పు గురించి మరోసారి ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. కాంగ్రెస్ అధికారంలో వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ విషయం గురించి చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీనిపై డీకే శివకుమార్ గతంలోనూ స్పందిస్తూ "అన్నిటికీ కాలమే సమాధానం చెబుతుందిె" అని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టాలనే ఆశ తనకు ఉందనేలా పరోక్షంగా బదులిచ్చారు. కర్ణాటకలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలిచిన తర్వాత, శివకుమార్, సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం పోటీ పడ్డారు. అదిష్ఠానం సుదీర్ఘంగా జరిపిన అనంతరం, సిద్ధరామయ్యను ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఎంపిక చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య అక్టోబర్ 13న మంత్రులకు డిన్నర్​ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సమావేశం మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ గురించేనని ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. ఈ విషయంపై సీఎం సిద్ధరామయ్య స్పందించారు. ఇది ఒక సాధారణ సమావేశమని స్పష్టం చేశారు. తాను మంత్రులను భోజనానికి ఆహ్వానించి చాలా కాలం అయ్యిందని, అందుకే పిలిచానని బదులిచ్చారు. దీనికి మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు కర్ణాటక ప్రభుత్వంలో ప్రస్తుతం రెండున్నరేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న 50 శాతం మంది మంత్రులను తొలగించి, కొత్తవారికి అవకాశం ఇస్తారన్న కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి. కొత్తవారిని క్యాబినెట్‌లోకి తీసుకుంటే ఆ వెంటనే సీఎం మార్పుపై హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. తద్వారా పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకునేందుకు వీలు కలగనుందని చెబుతున్నాయి. ఇందుకోసం నవంబర్​లో మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టాలని సీఎం సిద్ధరామయ్య యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. పునర్వ్యవస్థీకరణ వార్తల నేపథ్యంలో కర్ణాటకలో సీఎం పదవి మార్పు గురించి మరోసారి వార్తలు కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మాత్రం ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.

గాంధీ కుటుంబానికి నేను భక్తుడిని: డీకే శివకుమార్

'ఆ నిర్ణయాన్ని హైకమాండ్​కే వదిలేయండి'- కర్ణాటక సీఎం మార్పుపై కేసీ వేణుగోపాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు

