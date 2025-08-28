ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 10:59 AM IST

Rahul Gandhi On Vote Chori : బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం ఓట్లను దొంగిలిస్తే బిహార్​ ప్రజలు ఊరుకోరని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. బిహార్ ఓటర్ల జాబితా నుంచి 65 లక్షల మంది పేదల పేర్లు తొలగించారని పేర్కొన్నారు. ఓట్ల చోరీ జరిగిందని నిరూపించేందుకు భవిష్యత్​లో మరిన్ని ఆధారాలు చూపిస్తానని చెప్పారు. గురువారం బిహార్‌లోని సీతామఢీలో నిర్వహించిన ఓటర్‌ అధికార్‌ యాత్రలో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'బిహార్​లో ఓట్ల దొంగిలించడాని ప్రయత్నిస్తున్నారని మాకు తెలుసు. బిహార్ ప్రజలు తెలివైనవారు. అలాగే జాగ్రత్తగా కూడా ఉన్నారు. బీజేపీ, ఎన్నికల కమిషన్ బిహార్​లో ఒక్క ఓటును కూడా దొంగిలించనివ్వరని తెలుసుకోవాలి. మేం ఇక్కడ ఓటర్‌ అధికార్‌ యాత్రలో ప్రారంభించాం. బీజేపీ, ఈసీ కలిసి మీ గొంతును అణచివేయాలని అనుకుంటున్నారు. అందుకే పేదల ఓట్లను దొంగిలిస్తున్నారు. మీకు తోడుగా నేను నిలబడతా. వారు మీ హక్కులను ఎప్పటికీ అణచివేయలేరు' అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.

