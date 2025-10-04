ETV Bharat / bharat

నక్సల్స్ బెదిరింపులతో ఒకప్పుడు ఓటింగ్​కు దూరం- ఇప్పుడు పరిస్థితి మొత్తం ఛేంజ్- ఓటేసేందుకు బారాచట్టి ఓటర్లు ఉత్సాహం!

ఒకప్పుడు నక్సల్స్ బెదిరింపులతో బారాచట్టిలో ఓటింగ్​కు ప్రజలు దూరం- కానీ నేడు పూర్తిగా మారిన పరిస్థితి!

Assembly Election Barachatti
Assembly Election Barachatti (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 3:53 PM IST

4 Min Read
Assembly Election Barachatti : బిహార్‌ గయా జిల్లాలోని బారాచట్టి నియోజకవర్గం దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాలు నక్సలైట్ల గుప్పిట్లో ఉంది. ప్రతీసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బారాచట్టిలో పోలింగ్​ను బహిష్కరించాలని నక్సలైట్లు ఆదేశించేవారు. ఈ భయంతో ప్రజలు కూడా ఓటేయడానికి ముందుకొచ్చేవారు కాదు. అందుకు కారణం తమ ఆదేశాలను ధిక్కరించవారిని నక్సలైట్లు చంపేసేవారు. గత కొన్నేళ్లుగా భద్రతా దళాల ఆపరేషన్లు, నిఘాతో బారాచట్టిలో పరిస్థితులు మారాయి. ఇప్పుడు ప్రజలు ఓటేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో నక్సలైట్ల నుంచి విముక్తి పొందిన తర్వాత బారాచట్టి ప్రజలు ఏమంటున్నారు? ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా జరుగుతోంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతంగా బారాచట్టి
గయా జిల్లాలోని బారాచట్టి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పొరుగు రాష్ట్రమైన ఝార్ఖండ్ సరిహద్దులో ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో నక్సల్స్ ప్రాబల్యం ఎక్కువ. అందుకే ఎన్నికల పోలింగ్​ను బహిష్కరించమని ప్రజలను నక్సల్స్ ఆదేశించేవారు. లేదంటే తమకు ఇష్టమైన నాయకుడికే ఓటేయమని బెదిరించేవారు. రాజకీయ పార్టీల నాయకులను సైతం ప్రచారానికి రాకుండా అడ్డుకునేవారు. కానీ నేడు ఆ పరిస్థితి మారింది. అందుకు ముఖ్య కారణం భద్రతా బలగాలు. నక్సలైట్లను అడ్డుకోవడం భద్రతా బలగాలు సఫలీకృతం అవ్వడంతో బారాచట్టి ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. కాగా బారాచట్టి నియోజకవర్గ పరిధిలో పాట్లుకా, ఝంజ్, బీబీ పెసర, శివగంజ్ సహా మరికొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి.

ఓటేసేందుకు ఉత్సాహంగా ఓటర్లు
త్వరలో జరగబోయే బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ ఎమ్మెల్యేను ఎన్నుకునేందుకు బారాచట్టి ప్రాంతవాసులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అలాగే తమ ప్రాంత సమస్యలను ఎన్నికల ప్రచారానికి వచ్చే నాయకులకు చెప్పుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తమ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి ప్రధాన సమస్య అని ఝంజ్ గ్రామానికి చెందిన రామావతార్ మాంఝీ తెలిపాడు. అయితే 1990-2015 ఎన్నికల వరకు, ఈ ప్రాంతంలోని మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలు ఓటేయడానికి కూడా భయపడేవారని గుర్తు చేసుకున్నాడు.

"బారాచట్టి నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించడానికి కూడా ధైర్యం చేయలేదు. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి మారింది. ఈసారి ప్రజలు ఎటువంటి భయం లేకుండా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారు. ఇక్కడ పేదరికం కారణంగా, చాలా కుటుంబాలకు విద్య ప్రాధాన్యత కాదు. పిల్లలను పనిలో పెట్టడం ద్వారా రోజువారీ ఆదాయం సంపాదిస్తారు. ఇక్కడ మొత్తం ఎస్సీ జనాభాలో దాదాపు 55.60 శాతం మంది చమర్ (రవిదాస్) కులస్థులు, 30.35 శాతం మంది దుసాద్ (పాసవాన్), 5.8 శాతం మంది ముసాహర్ కులస్థులు ఉన్నారు" అని మాంఝీ వెల్లడించాడు.

Assembly Election Barachatti
బారాచట్టిలో ఓటింగ్​కు సిద్ధమంటున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

'నిర్భయంగా ఎన్నికల ప్రచారం'
ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయి నాయకులు ఎన్నికల ప్రచారం కోసం తమ ప్రాంతానికి వస్తున్నారని ఝంజ్‌ గ్రామవాసి నంద్​లాల్ కుమార్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడి ఓటర్లు తమ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఓటేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నారన్నాడు. రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కూడా నిర్భయంగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పాడు. "ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతం రక్తపాతంతో నిండిపోయింది. ఇప్పుడు అభివృద్ధి గురించి చర్చ జరుగుతోంది. జనజీవన స్రవంతిలోకి తిరిగి వచ్చిన చాలా మంది నక్సలైట్లు కూడా ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడం ఒక పెద్ద సమస్య" అని లాల్ కుమార్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

Assembly Election Barachatti
బారాచట్టిలో ఓటింగ్​కు సిద్ధమంటున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ హవా
1957లో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంగా మారినప్పటి నుంచి బారాచట్టిలో ఇప్పటి వరకు 18 ఎన్నికలు జరిగాయి. కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ చెరో నాలుగుసార్లు గెలిచాయి. జనతాదళ్ ఒకసారి, జేడీయూ రెండుసార్లు, జనతా పార్టీ, ఇండియన్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్, హిందూస్థానీ అవామీ మోర్చా ఒక్కొక్కసారి జయకేతనం ఎగురవేసింది. ప్రస్తుతం, హిందూస్థానీ అవామీ మోర్చా పార్టీకి చెందిన కేంద్ర మంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ బంధువైన జ్యోతి మాంఝీ బారాచట్టి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు.

'ఆశించినంత అభివృద్ధి లేదు'
మరోవైపు తమ ప్రాంతం చాలా ఏళ్లు నక్సలైట్ల అధీనంలో ఉందని బారాచట్టిలోని శివగంజ్ గ్రామానికి చెందిన రాజ్​దేవ్ పాసవాన్ తెలిపాడు. దీని కారణంగా ఇక్కడ ఆశించనంతగా అభివృద్ధి జరగలేదన్నాడు. "నక్సలిజం కారణంగా ఇక్కడ అభివృద్ధి దెబ్బతింది. అనేక పార్టీల నాయకులు వచ్చి అవకాశం ఇస్తే ఈ ప్రాంతాన్ని విస్తృతంగా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. కానీ అవి వాగ్దానాలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి. పని జరగడం లేదు" అని రాజ్​దేవ్ పాసవాన్ పేర్కొన్నాడు.

Assembly Election Barachatti
బారాచట్టిలో ఓటింగ్​కు సిద్ధమంటున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

నక్సలిజాన్ని అడ్డుకున్న భద్రతా దళాలు
2010 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో, నక్సలైట్లు బారాచట్టి ప్రాంతంలోని అనేక పాఠశాలలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఎన్నికల బహిష్కరణకు పిలుపునిస్తూ పోస్టర్లు అంటించారు. పాఠశాలల్లో భద్రతా దళాలు మోహరించడం తమకు ఇష్టం లేదని పేర్కొన్నారు. ఝంజ్​తో సహా అనేక గ్రామాల్లోని ఐదు పాఠశాలలపై బాంబు దాడులకు పాల్పడ్డారు. అలాగే మందుపాతరలను అమర్చారు. దీంతో భద్రతా దళాలు ఎన్నికల నిర్వహణకు ఇబ్బంది పడ్డాయి. ఆ తర్వాతి కాలంలో నక్సలైట్లను భద్రతా బలగాలు తిప్పికొట్టడంలో విజయం సాధించాయి. ప్రస్తుతం సజావుగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

బారాచట్టి ప్రాంతంలో నక్సలైట్లు ఎన్నికలు బహిష్కరించాలని ఆదేశాలు జారీ చేయడం సర్వసాధారణమని స్థానిక జర్నలిస్ట్ అమిత్ కుమార్ తెలిపారు. కానీ నేడు అలాంటి పరిస్థితులు లేవన్నారు. అలాగే బారాచట్టి ప్రాంతంలోనే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు హెలికాప్టర్​ను నక్సలైట్లు తగలబెట్టారని గుర్తు చేశారు. నక్సలైట్ల భయంతో ఒకప్పుడు ప్రజలు ఓటు వేయలేదని, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయన్నారు.

బారాచట్టి ప్రాంతంలో పరిస్థితి ఇప్పుడూ మునుపటిలా లేదని గయాజీ సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆనంద్ కుమార్ తెలిపారు. నక్సలైట్లు బలహీనపడ్డారని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు పోలీసులు, పారామిలిటరీ దళాల చర్యలు ఈ ప్రాంతంలో నక్సలైట్ పాలనను ముగించాయని పేర్కొన్నారు.

