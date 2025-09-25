ఖైదీ ప్రైవేట్ పార్ట్లో ఇరుక్కుపోయిన పెన్సిల్- జైలులో ఎలా!
ఖైదీ మూత్రనాళంలో ఇరుక్కున్న పెన్సిల్- జైలులో ఖైదీ వద్ద పెన్సిల్ ఉండడంపై అనుమానాలు
Published : September 25, 2025 at 5:04 PM IST
Pencil Stuck in Prisoner Private Part : ఛత్తీస్గఢ్లోని అంబికాపుర్ సెంట్రల్ జైలులో విచిత్ర ఘటన జరిగింది. ఖైదీ ప్రైవేట్ పార్ట్ (మూత్ర నాళంలో) ఇరుక్కుపోయిన పెన్సిల్ను శస్త్రచికిత్స చేసి వైద్యులు తొలగించారు. దాదాపు మూడు-నాలుగు గంటలపాటు శ్రమించి మూత్రనాళం నుంచి 9 సెంటీ మీటర్ల పెన్సిల్ను బయటకు తీశారు వైద్యులు. దీంతో ఖైదీ ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి బయటపడ్డాడు.
సర్జరీ చేసిన వైద్య బృందం
ఖైదీ మూత్రనాళంలో పెన్సిల్ ఇరుక్కుందని గుర్తించిన జైలు అధికారులు అతడ్ని హుటాహుటిన అంబికాపుర్లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎక్స్ రే, ఇతర పరీక్షలు చేసిన తర్వాత ఖైదీ మూత్ర నాళంలో దాదాపు 9 సెంటీ మీటర్ల పొడవున్న పెన్సిల్ ఇరుక్కుపోయిందని వైద్యులు గుర్తించారు. ఈ పెన్సిల్ వల్లే రోగి మూత్ర విసర్జనకు ఆటంకం ఏర్పడిందని, తీవ్ర రక్తస్రావం జరుగుతున్నట్లు వైద్య పరీక్షల్లో తేలింది. రోగికి అత్యవసరంగా ఆపరేషన్ చేయాలని వైద్యులు నిర్ణయించారు.
3-4గంటలపాటు శ్రమించి
ఈ క్రమంలో సర్జరీ విభాగ అధిపతి డాక్టర్ ఎస్పీ కుజుర్, అనస్తీషియా విభాగపు డాక్టర్ శివమ్తో పాటు డాక్టర్ ప్రవీణ్ సింగ్, డాక్టర్ కాంతా, డాక్టర్ ఇంద్రానీల్తో కూడిన బృందం దాదాపు 3-4 గంటలపాటు శ్రమించి ఖైదీకి శస్త్రచికిత్స చేసింది. ఖైదీ మూత్ర నాళంలో ఇరుక్కుపోయిన 9 సెంటీ మీటర్ల పెన్సిల్ను వైద్యులు తొలగించారు. తమ కెరీర్లో ఇలాంటి కేసు చూడడం ఇదే మొదటిసారని వైద్యులు చెబుతున్నారు. రోగిని సకాలంలో ఆసుపత్రికి తీసుకురాకపోతే మూత్ర నాళం పగిలిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగేదని, దీంతో ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉండేదన్నారు. ప్రస్తుతం, రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగానే ఉందన్నారు. వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో ఖైదీ ఉన్నాడని పేర్కొన్నారు.
అంబికాపుర్ మెడికల్ కాలేజ్లోని సర్జరీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ ఎస్పీ కుజుర్ నేతృత్వంలో ఈ సర్జరీ జరిగింది. ఆయన ఈ సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలో కీలకపాత్ర పోషించారు. కుజుర్ నేతృత్వంలో డాక్టర్ ప్రవీణ్ సింగ్, డాక్టర్ కాంత, డాక్టర్ ఇంద్రనీల్ బృందం ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. అనస్తీసియా విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ శివమ్ కూడా ఈ సర్జరీలో భాగమయ్యారు.
"తన మూత్ర నాళంలో మంట, దురదగా ఉందని ఖైదీ చెప్పాడు. అందుకే పెన్సిల్ను మూత్రనాళంలో పెట్టానని వెల్లడించాడు. అప్పుడు పెన్సిల్ తన ప్రైవేట్ పార్ట్లో ఇరుక్కుపోయి తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగిందన్నాడు. మేము సర్జరీ చేసి ఖైదీ మూత్రనాళం నుంచి 9 సెంటిమీటర్ల పెన్సిల్ను తొలగించాం. దీంతో రోగి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. మేము ఇలాంటి కేసును చూడడం ఇదే మొదటిసారి."
--ప్రవీణ్ సింగ్, అంబికాపుర్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రి వైద్యుడు
ఖైదీ వద్ద పెన్సిల్ ఉండడంపై అనుమానాలు
మరోవైపు, అంబికాపుర్ సెంట్రల్ జైలులో జరిగిన ఈ ఘటన కారాగారం భద్రతా వ్యవస్థ గురించి పలు ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. ఖైదీల వద్ద అలాంటి వస్తువు ఉండకూడదు. కానీ అతడి వద్ద పెన్సిల్ ఎందుకు ఉంది? ఖైదీకి పెన్సిల్ ఎలా లభించిందనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఈ పెన్సిల్ను ఏదైనా నేరం చేయడానికి ఉపయోగించి ఉంటే పరిస్థితి ఏంటన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. జైలులోని ఖైదీల వద్ద వస్తువులు దొరకడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో ఖైదీలు కుల్దీప్ సాహు, దీపక్ నేపాలీ నుంచి పోలీసులు మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనితో పాటు, బ్యారక్ల నుంచి గంజాయిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.