భారత్‌పై విధించిన 25శాతం అదనపు సుంకాలను అమెరికా తొలగించే అవకాశం: సీఈఏ

అమెరికా విధించిన ప్రతీకార సుంకాలపై సీఈఏ అనంత నాగేశ్వరన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Anantha Nageswaran on US Tariffs
CEA V Anantha Nageswaran (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Anantha Nageswaran on US Tariffs : భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలపై చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ (సీఈఏ) వి.అనంత నాగేశ్వరన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్వరలోనే అమెరికా ప్రతీకార సుంకాలను ఉపసంహరించుకనే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అలాగే పరస్పర సుంకాలను కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉందని అన్నారు. దీంతో అధిక సుంకాల భారంతో ఇబ్బంది పడుతున్న భారతీయ ఎగుమతిదారులకు ఉపశమనం లభిస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కోల్​కతాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నాగేశ్వర్ మాట్లాడుతూ, ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'గత ఆగస్టులో అమెరికా విధించిన 25శాతం ప్రతీకార సుంకాన్ని నవంబర్ చివరి నాటికి ఉపసంహరించుకోవచ్చు. నవంబర్ 30 తరువాత ప్రతీకార సుంకాలు ఉండవని నేను నమ్ముతున్నా. ఇది ఏదైనా నిర్దిష్ట లేదా స్పష్టమైన ఆధారాల ప్రకారంగా చేసిన ప్రటకటన కాదు. కానీ, ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలను చూస్తే, రాబోయే రెండు నెలల్లో ప్రతీకార సుంకాల సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నా. అలాగే పరస్పర సుంకం విషయంలో కూడా సానుకూల పరిణామాలు ఎదురవుతాయని భావిస్తున్నా' అని అనంత నాగేశ్వర్ తెలిపారు.

పరస్పర సుంకం 10-15% వరకు తగ్గవచ్చు
ప్రస్తుతం 25శాతం పరస్పర సుంకాన్ని 10-15శాతానికి తగ్గించే అవకాశం ఉందని నాగేశ్వరన్ పేర్కొన్నారు. మొత్తం సుంకాల సమస్య 8 నుంచి 10 వారాల్లో పరిష్కారం అవుతుందని ఆయన అంచనా వేశారు. అయితే, ఇది పూర్తిగా తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమేనని, అధికారిక హామీపై ఆధారపడలేదని స్పష్టం చేశారు.

'జీడీపీ వృద్ధిపై జీఎస్​టీ సంస్కరణలు'
ఇటీవల జీఎస్​టీ విధానంలో తీసుకొచ్చిన మార్పులు దేశంలో వినియోగాన్ని పెంచుతుందని భావిస్తున్నట్లు నాగేశ్వరన్ అన్నారు. దీని ప్రభావం జీడీపీ వృద్ధిపై గణనీయంగా ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రజలు చేతుల్లో అధిక కొనుగోలు శక్తి ఉన్నప్పుడు, రేట్లు తగ్గే తగ్గుతాయని పేర్కొన్నారు. అది డిమాండ్, ఉత్పత్తి, సామర్థ్యం పెరుగుదలకు దారితీస్తుందని అన్నారు. ఇది ఆదాయ వృద్ధికి దోహదం చేస్తుందని అన్నారు.

భారత్‌ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై అమెరికా 50శాతం సుంకాన్ని విధించింది. ఆ తర్వాత ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పంద చర్చల్లో అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే సెప్టెంబర్ 16న దిలీల్లో అమెరికా ప్రతినిధి బ్రెండెన్‌ లించ్‌ నేతృత్వంలోని బృందంతో భారత వాణిజ్యశాఖ అధికారి రాజేశ్ అగర్వాల్ ఆధ్వర్యంలోని బృందంతో భేటీ అయ్యింది. ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలుసానుకూల వాతావరణంలో జరిగినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. తదుపరి ద్వైపాక్షిక చర్చల ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయాలని ఇరుదేశాలు అంగీకరించాయి. 50శాతం సుంకాలు విధించిన తర్వాత ఇరు దేశాలు భేటీ కావడం ఇదే తొలిసారి.

అమెరికా విధించిన 50శాతం సుంకాల వల్ల కొన్ని భారతీయ ఉత్పత్తులపై ప్రభావం పడింది. దీని వల్ల వస్త్రాలు, ఇంజనీరింగ్ ఉత్పత్తులు, కొన్ని ఆహార వస్తువుల వంటి రంగాల్లోని ఎగుమతిదారుల లాభాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. కనీసం కొంత మేరకు సుంకాల ఉపసంహరణ జరిగినా, ఖర్చుల ఒత్తిడి తగ్గి, ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యానికి స్థిరత్వం వస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే భారత ప్రభుత్వం చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, అమెరికా లోపలి రాజకీయ సమీకరణలు కూడా ఈ పరిణామంపై ప్రభావం చూపవచ్చని అంటున్నారు.

