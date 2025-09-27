అరచేయిని ఊపగానే పేమెంట్- 'పామ్ పే'తో ఒకే స్టెప్లో చెల్లింపు- విద్యార్థుల ఆవిష్కరణ
అరచేతిలోని నరాల ప్యాటర్న్ ఆధారంగా లావాదేవీ ప్రాసెసింగ్- 'పామ్ పే'ను ఆవిష్కరించిన భారత విద్యార్థులు
Published : September 27, 2025 at 8:31 PM IST
Palm Payment Technology in India : మనందరికీ తెలిసిన అత్యాధునిక చెల్లింపు వ్యవస్థ 'యూపీఐ' (UPI). దీన్ని మించిన పేమెంట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనదేశంలో రెడీ అవుతోంది. అదే 'పామ్ పే'. ప్రస్తుతం యూపీఐ టెక్నాలజీతో చెల్లింపును 3 సింపుల్ స్టెప్లలో పూర్తి చేస్తున్నాం. ఇదే చెల్లింపును 'పామ్ పే'తో ఒకే ఒక స్టెప్తో మనం పూర్తి చేయొచ్చు. ఇంతకీ ఎలా? డిజిటల్ పేమెంట్ వ్యవస్థలో పెను విప్లవాన్ని తీసుకురాగల ఈ సాంకేతికతను ఆవిష్కరించిన భారత విద్యార్థులు ఎవరు? 'పామ్ పే' ఎలా చేయాలి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అరచేయి ఊపగానే పేమెంట్
సెప్టెంబరు 25, 26 తేదీల్లో న్యూదిల్లీ వేదికగా 'ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ' (ఫిక్కీ - FICCI) ఆధ్వర్యంలో 'ఫిక్కీ భారత్ ఆర్అండ్డీ సదస్సు' జరిగింది. ''కలిసికట్టుగా ఆవిష్కరణలు : పరిశ్రమ - విద్యాసంస్థల జట్టు'' అనే థీమ్తో జరిగిన ఈ సదస్సులో గ్రేటర్ నోయిడాకు చెందిన శారదా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల టీమ్ ప్రదర్శించిన టెక్నాలజీ అదుర్స్ అనిపించింది. దాన్ని చూసి అందరూ అవాక్కయ్యారు. సందర్శకుల మనసులను ఇట్టే గెల్చుకున్న ఆ సాంకేతిక వ్యవస్థే 'పామ్ పే'. 'పామ్' అంటే అరచేయి. కేవలం మన అరచేయితో పేమెంట్ చేసే సౌలభ్యాన్ని కల్పించడమే 'పామ్ పే' ప్రత్యేకత. సెన్సర్తో కూడిన ఒక ప్రత్యేక స్క్రీన్ ఎదుట మనం అరచేయిని ఊపితే చాలు, పేమెంట్ అయిపోతుంది.
'పామ్ పే' ఎలా పనిచేస్తుంది?
శారదా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన విద్యార్థుల టీమ్ ఎన్నో పరిశోధనల తర్వాత 'పామ్ పే' టెక్నాలజీని ఆవిష్కరించింది. దీని తయారీ కోసం అధునాతన సెన్సర్లు, ఇన్ఫ్రా రెడ్(IR) కాంతిని రిలీజ్ చేసే సాంకేతికత, నీయర్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ (NIF) కెమెరాలను ఉపయోగించారు. 'పామ్ పే' చేయాలని భావించే వ్యక్తి తొలుత తన అరచేతిని నిర్దిష్ట యాప్ ద్వారా స్కాన్ చేసి, రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈక్రమంలో బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను, పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు సమాచారాన్ని సమర్పించాలి. ప్రస్తుతం ఈ టెక్నాలజీ ప్రయోగ దశలోనే ఉంది. అందరికీ వినియోగంలోకి రావడానికి ఇంకా చాలా టైం పట్టొచ్చు.
- 'పామ్ పే' చేయాలని భావించే వ్యక్తి తొలుత సెన్సర్ ఎదుట అరచేయిని ఊపాలి.
- ఆ వెంటనే అరచేతిపైకి 'ఇన్ఫ్రా రెడ్' కాంతిని సెన్సర్ ప్రసరింపజేస్తుంది.
- తదుపరిగా 'నీయర్ ఇన్ఫ్రా రెడ్' కెమెరాతో అరచేతిలోని నరాల ప్యాటర్న్ను సేకరిస్తుంది.
- అనంతరం తన డేటాబేస్లో ఆ వ్యక్తి సమాచారం నిక్షిప్తమై ఉందోలేదో చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ అప్పటికే నమోదై లేకుంటే, కొత్తగా రిజిస్టర్ చేసుకోమని అతడికి సలహా ఇస్తుంది.
- 'పామ్ పే' డేటాబేస్లో ఉన్న యూజర్ సమాచారం, అరచేయిని ఊపిన వ్యక్తి సమాచారం సరిపోలితేనే లావాదేవీ ప్రక్రియ మొదలైపోతుంది.
- ఆ తర్వాత 'పామ్ పే' యూజర్ తాను చెల్లించాల్సిన నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని ఎంటర్ చేసి, పేమెంట్ను పూర్తి చేయొచ్చు.
పామ్ పే VS యూపీఐ VS ఆధార్ + వేలిముద్రలు
'పామ్ పే' టెక్నాలజీ ద్వారా మనం ఒకే ఒక్క స్టెప్తో డిజిటల్ పేమెంట్ను పూర్తి చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం ఫోన్లోని యూపీఐ యాప్ల ద్వారా పేమెంట్స్ కోసం మనం కనీసం 3 స్టెప్స్ను ఫాలో కావాల్సి వస్తోంది. 'పామ్ పే' వచ్చాక, జేబులో ఫోన్ లేకున్నా, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డు లేకున్నా సులభంగా చెల్లింపు చేయొచ్చు. యూజర్ ఉంటే చాలు పేమెంట్ పూర్తయిపోతుంది. డిజిటల్ లావాదేవీలు గణనీయంగా పెరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ప్రజలకు ఎంతో సౌకర్యాన్ని, ప్రైవసీపరమైన భద్రతను అందించే అంశమిది.
ఫోన్, డెబిట్ కార్డులతో నిమిత్తం లేకుండా కేవలం ఆధార్ కార్డు, వేలిముద్రల సమాచారంతో డిజిటల్ పేమెంట్ చేసే టెక్నాలజీ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ ఆప్షన్ను దుకాణాలు, పెద్దపెద్ద షాపింగ్ సెంటర్లు, వివిధ రకాల వస్తు, సేవలను విక్రయించే కంపెనీల్లో అందుబాటులో లేదు. ఫారిన్ కరెన్సీ బదిలీ సేవలను అందించే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ కంపెనీలే ఆధార్ కార్డు, వేలిముద్రలతో లావాదేవీలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా సర్వత్రా వినియోగ యోగ్యంగా 'పామ్ పే' టెక్నాలజీ ఉండనుంది.
ప్రాక్టికల్ వినియోగంపైనే మా తదుపరి ఫోకస్ : ఆశిష్, 'పామ్ పే ప్రాజెక్ట్' సభ్యుడు
''పామ్ పే చెల్లింపు టెక్నాలజీని ప్రాక్టికల్గా వినియోగించి చూడటంపై మా తదుపరి ఫోకస్ ఉంటుంది. తొలుత దీన్ని మేం చదువుతున్న శారదా విశ్వవిద్యాలయంలోనే వినియోగించి చూస్తాం. తదుపరిగా కొన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో పామ్ పే వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తాం. తద్వారా యూజర్ల సమాచారంతో కూడిన ప్రాథమిక డేటాబేస్ రెడీ అవుతుంది. యూజర్ల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ను సేకరిస్తాం. తద్వారా కొత్తకొత్త అప్డేట్స్ చేస్తాం. లావాదేవీలో వేగాన్ని పెంచుతాం. యూజర్ల భద్రత విషయంలో రాజీపడం. ఈ ఆవిష్కరణపై పేటెంట్ కోసం మేం అప్లై చేశాం. పేటెంట్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత, మా యూజర్ల డేటాబేస్ను పెంచుతాం. తొలి విడతలో పరిమిత సిబ్బంది ఉన్న ఆఫీసులు, కంపెనీలను సంప్రదిస్తాం. విడతలవారీగా యూజర్ల సంఖ్యను పెంచుకుంటాం'' అని గ్రేటర్ నోయిడాలోని శారదా విశ్వవిద్యాలయం ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ విభాగం బీటెక్ విద్యార్థి, 'పామ్ పే ప్రాజెక్ట్' సభ్యుడు ఆశిష్ వివరించారు.
