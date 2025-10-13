ETV Bharat / bharat

ఎన్నికల టైమ్​లో అక్కడి షాపులకు ఫుల్ డిమాండ్- అన్ని రాజకీయ పార్టీల నేతల షాపింగ్ అక్కడే!

త్వరలో జరగనున్న బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికలు- ఈ క్రమంలో పట్నాలో బట్టల షాపింగ్​కు పోటెత్తుతున్న నేతలు

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 11:24 AM IST

Bihar Election 2025 : బిహార్​లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేడి రాజుకుంది. ఈ క్రమంలో పట్నాలోని ఎమ్మెల్యే ఫ్లాట్‌లకు ఆనుకుని ఉన్న సవిలే రో, జెర్మిన్ స్ట్రీట్ అండ్ మాడిసన్ అవెన్యూ అనే రెండు వీధుల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ వీధులు ఖాదీ వస్త్రాలు, దర్జీ (టైలర్) దుకాణాలకు ప్రసిద్ధి. అందుకే ఈ షాపులకు రాజకీయ నేతలు ఎన్నికల సమయంలో పోటెత్తుతున్నారు. ఈ వీధుల్లో ఉన్న షాపుల్లో దొరికే ఖాదీ వస్త్రాలు ఎందుకు అంత పాపులర్? పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నేతలు ఇక్కడే ఎందుకు తమ బట్టలను కుట్టించుకుంటున్నారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

క్వాలిటీలో తగ్గేది లేదు
పట్నా నగరంలోని వీధుల్లో ఖాదీ వస్త్రాలు కుట్టించుకునేందుకు రాజకీయ నాయకులు ఆసక్తి చూపడానికి ఓ కారణం ఉంది. ఇక్కడ టైలర్లు వేగంగా, అందంగా బట్టలను కుడతారు. అలాగే దుస్తులు క్వాలిటీగా కూడా ఉంటాయి. అందుకే తమ హుందాను చూపించేందుకు పలు పార్టీలకు చెందిన అగ్రనేతలు ఇక్కడే పైజామా, కుర్తాలను కుట్టించుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఎన్నికల సమయంలో ఈ షాపుల్లో సందడి వాతావరణం ఉంది. చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా నేతలందరూ ఈ వీధులకు వస్తారు. కొందరు తమ శరీర కొలతలను మెసేజింగ్ యాప్స్ ద్వారా టైలర్లు పంపేస్తారు. ఆ కొలతలు ఆధారంగా టైలర్లు బట్టలను కుట్టేస్తారు.

Bihar Election 2025
బట్టల దుకాణాలకు గిరాకీ (ETV Bharat)

'ఈ సారి కస్టమర్లు తగ్గారు'
ఈ వీధుల్లో గత 20 ఏళ్లుగా మహ్మద్ ఇస్తేఖర్ ఆలం ఖాదీ బండార్​ను నడుపుతున్నాడు. ఈసారి తక్కువ మంది కస్టమర్లు తమ దుకాణాలకు వస్తున్నారని విచారం వ్యక్తం చేశాడు. అందుకు ఈసీ తక్కువ వ్యవధిలో కేవలం రెండు దశల్లో ఎన్నికలను నిర్వహించడమే కారణమన్నాడు. "ఫిట్టింగ్ లేదా నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా మేము రెండు గంటల్లోనే కుర్తా,పైజామా సెట్‌ను కుట్టగలం. ఇంత వేగంగా, చౌకగా ఇంకెక్కడైనా బట్టలు కుట్టలగరా? అవసరమైతే, ఇతర దుకాణాలకు పనిచేసే దర్జీలను తీసుకొచ్చి మేము 2-3 గంటల్లో 50 సెట్‌ లను అందించగలం. గతంలో బిహార్ ఎన్నికలు అనేక దశల్లో జరిగాయి. పోటీదారులు, వారి అనుచరులు, ఇతర నాయకులకు కొత్త కుర్తా-పైజామాలు కుట్టడానికి తగినంత సమయం లభించింది. టికెట్ ఆశించేవారు కూడా మా దుకాణానికి వచ్చి ఖాదీ వస్త్రాలు కుట్టించుకునేవారు. ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు తక్కువ దశల్లో హడావిడిగా జరుగుతున్నాయి. రాజకీయ నాయకులకు తక్కువ సమయమే మిగిలి ఉంది.”అని జై హింద్ ఖాదీ భండార్‌కు చెందిన మహ్మద్ ఇస్తేఖర్ ఆలం ఈటీవీ భారత్‌తో అన్నారు.

Bihar Election 2025
బట్టల దుకాణాలకు గిరాకీ (ETV Bharat)

ఆర్జేడీ, ఆర్ఎల్ఎం నేతలు సైతం
ఆర్డేడీ నేత, చైన్ పుర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రజ్ కిషోర్ బింద్ ఈ వీధుల్లోని ఒక తోపుడు బండి వద్ద తనకు, తన మద్దతుదారులకు షాపింగ్ చేశారు. "నేను చాలా కాలంగా నా దుస్తులు తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నాను. 2009లో చైన్ పుర్ ఉప ఎన్నికలో గెలిచి నేను మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యాను. అప్పుడు ఈ వీధుల సమయంలో ఒక ఫ్లాట్​ను నాకు కేటాయించారు. అప్పటి నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాను. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి నాకు పార్టీ టికెట్ హామీ ఇచ్చింది. అందుకే త్వరలో ప్రారంభమయ్యే ఎన్నికల ప్రచారం కోసం కొత్త బట్టలు కుట్టించుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చాను." అని బింద్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్ఎల్ఎం) నాయకుడు దినేశ్ పాసవాన్ సైతం వైశాలి నుంచి కొత్త బట్టలు కొనడానికి ఈ వీధులకు వచ్చారు. ఇక్కడ మంచి నాణ్యమైన దుస్తులు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయని దినేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

Bihar Election 2025
బట్టల దుకాణం వద్ద నాయకులు (ETV Bharat)

అన్ని పార్టీల నాయకులు బట్టల కోసం వస్తారు!
అయితే ఈ ఖాదీ దుకాణాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, వీటన్నింటినీ ముస్లింలే నడుపుతున్నారు. కానీ సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు, రాజకీయ పార్టీల నేతలు ఇక్కడకి వచ్చి షాపింగ్ చేస్తారు. “మేము ఎటువంటి భేదం, వివక్షతను చూపించం. అంతేకాకుండా, ఇది మా జీవనోపాధి. మేము కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ, బీజేపీ, కమ్యూనిస్ట్, ఇతర పార్టీల నాయకులు, మద్దతుదారులకు సమాన గౌరవంతో సేవలు అందిస్తాం, అయితే, కొన్ని అరుదైన సందర్భాలలో వేర్వేరు పార్టీల నాయకులు, మద్దతుదారులు ఒకే సమయంలో బట్టలు ఆర్డర్ చేయడానికి వస్తే చిన్నచిన్న ఘర్షణలు జరుగుతాయి. ఈ దుకాణాల్లో తెలుపు లేదా రంగురంగుల వస్త్రం ధర మీటరుకు రూ.160-రూ.1,800 వరకు ఉంటుంది. అయితే మీటరు రూ.200- రూ.300 వరకు ఉన్నవి ఖరీదైన వాటి కంటే ఎక్కువగా అమ్ముడవుతాయి. ”అని బట్టల బండి యజమాని మొహమ్మద్ తెలిపారు.

Bihar Election 2025
బట్టల దుకాణం వద్ద నాయకులు (ETV Bharat)

దశాబ్దాల క్రితం, బిహార్ రాజకీయ నాయకులు కుర్తా, పైజామా, అలాగే కాంగ్రెస్ నాయకులు తెల్ల ఖాదీ దుస్తులను ధరించేవారు, అయితే ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ డ్రెస్సింగ్ లో కొత్త స్టైల్ ను తీసుకొచ్చారు. ఇది ఒక సాధారణ వ్యక్తి ధరించే బట్టలులా ఉంటాయి. "లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ధరించే కుర్తాల పొడవు మోకాళ్ల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, చేతులు చాలా పొడవుగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని మడవాల్సి ఉంటుంది, మొత్తం కుర్తా ఇద్దరు వ్యక్తులు సరిపోయేంత వదులుగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో, ప్రధాని మోదీ ధరించే హాఫ్ అండ్ ఫుల్ కుర్తాల శైలి చాలా ప్రజాదరణ పొందింది. మంచి ఫిట్టింగ్ కుర్తాల సాధారణ శైలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ప్రజాదరణ పొందింది," అని బట్టల బండి యజమాని మొహమ్మద్ ఇమ్రాన్ అన్నారు.

Bihar Election 2025
వస్త్రాలు కొనుగోలు చేస్తున్న నాయకులు (ETV Bharat)

