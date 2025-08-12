ETV Bharat / bharat

ఐటీ సహా మూడు కీలక బిల్లులకు పార్లమెంట్‌ ఆమోదం - INCOME TAX BILL 2025

ప్రతిపక్షాల నిరసనల మధ్యే బిల్లులకు ఆమోదం- ఇప్పటికే లోక్‌సభలో ఆమోదం పొందిన బిల్లులు

Income Tax Bill 2025
Income Tax Bill 2025 (Sansad.in)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 8:29 PM IST

Income Tax Bill 2025 : నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లు-2025 కొత్త వెర్షన్‌తో పాటు జాతీయ క్రీడా పాలన బిల్లు, నేషనల్ యాంటి డోపింగ్‌ బిల్లులకు పార్లమెంట్‌ ఆమోదం లభించింది. సోమవారం లోక్‌సభలో బిల్లులకు ఆమోదం లభించగా, మంగళవారం రాజ్యసభ కూడా వీటిని ఆమోదించింది. పార్లమెంట్‌ ఆమోదంతో వీటిని రాష్ట్రపతి వద్దకు పంపనున్నారు. రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందగానే ఈ బిల్లులు చట్టరూపం దాల్చనున్నాయి.

నిరసనల మధ్యే బిల్లుల ఆమోదం
బిహార్‌ ఓటరు జాబితా సవరణకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాల నిరసనల మధ్యే రాజ్యసభ కూడా ఈ బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపింది. లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపిన 24 గంటల్లోనే ఈ బిల్లులకు ఎగునసభలో ఆమోదం లభించింది. నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లు-2025ను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లు రూపకల్పనకు 75 వేల పని గంటలు పట్టిందని సీతారామన్‌ అన్నారు. ముఖ్యమైన బిల్లుపై చర్చలో విపక్షాలు పాల్గొనకపోవడాన్ని ఆమె తప్పుబట్టారు.

మరోవైపు జాతీయ క్రీడా పాలన బిల్లు సహా నేషనల్ యాంటి డోపింగ్‌ క్రీడా బిల్లులకు పార్లమెంట్​ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ రెండు బిల్లులను క్రీడల శాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్‌ మాండవీయ సభలో ప్రవేశపెట్టగానే SIRపై చర్చ జరపాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ప్రతిపక్షాలు నిరసనలు చేశాయి. ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే సహా విపక్ష సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్‌ చేశారు. అనంతరం ఈ బిల్లులను ఎగువ సభ ఆమోదించింది. క్రీడా బిల్లు క్రీడాకారుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని మన్‌సుఖ్‌ మాండవీయ అన్నారు. అంతకుముందు సోమవారం లోక్​సభలో మాట్లాడిన ఆయన, దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత జాతీయ క్రీడా బిల్లు అతిపెద్ద సంస్కరణ అని పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లులు క్రీడా రంగంలో జవాబుదారీతనాన్ని, పారదర్శకతను తెస్తాయని తెలిపారు.

దాదాపు 60ఏళ్లుగా అమల్లో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను చట్టం-1961 స్థానంలో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే కేంద్రం లోక్‌సభలో ఆదాయపు పన్ను బిల్లు 2025ను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే, విపక్షాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడం వల్ల దాన్ని సెలక్ట్‌ కమిటీకి పంపి అనంతరం వారి ప్రతిపాదనలు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. తర్వాత ఆదాయపు పన్ను (నం.2) బిల్లు-2025ను కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టగా, గత శుక్రవారం పాత బిల్లును వెనక్కి తీసుకున్నారు.

ఐటీ బిల్లులోని కీలక అంశాలు

  • పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టంలో అంతకుముందు ఏడాది, అసెస్‌మెంట్‌ ఇయర్‌ అనే పదాలు వాడుకలో ఉండగా, కొత్త బిల్లులో వీటి స్థానంలో పన్ను సంవత్సరం వినియోగంలోకి రానుంది.
  • కొత్తగా తీసుకువచ్చిన 2025 ఆదాయపు పన్ను బిల్లు కొత్త పన్నులేమీ విధించదు. ప్రస్తుతం ఉన్న పన్ను శ్లాబులు, రేట్లను మార్చదు. అలాగే ఐటీఆర్‌ ఫైలింగ్‌ గడువు తేదీలు, ఆదాయపు పన్ను శ్లాబులు, మూలధన లాభాల్లో ఎలాంటి మార్పులూ ఉండవు.
  • వేతనాల నుంచి డిడక్షన్ల విషయంలో స్టాండర్డ్‌ డిడక్షన్, గ్రాడ్యుటీ, లీవ్‌ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్‌ తదితరాలు వేర్వేరు సెక్షన్లు, నిబంధనల కింద ఉండగా, వీటిని ఒకే దగ్గరకు తీసుకొచ్చి పట్టిక రూపంలో పొందుపరిచారు.

