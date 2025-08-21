ETV Bharat / bharat

లోక్‌సభ నిరవధిక వాయిదా- ప్రతిపక్ష ఎంపీల తీరుపై స్పీకర్ అసహనం - LOK SABHA ADJOURNED SINE DIE

జూలై 21 నుంచి నేటి వరకు జరిగిన కార్యకలాపాలు- ఈ సమావేశాల్లో 14 బిల్లులను ప్రవేశపెట్టిన కేంద్రం- ఆపరేషన్ సిందూర్‌పై జూలై 28, 29 తేదీల్లో జరిగిన ప్రత్యేక చర్చ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 1:10 PM IST

Lok Sabha Adjourned Sine Die : లోక్‌సభ వర్షాకాల సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. ఈ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్ష ఎంపీల ప్రవర్తనపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా, ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జులై 21 నుంచి ప్రారంభమైన వర్షాకాల సమావేశాలు గురువారంతో ముగిశాయి. ఈ సమావేశాల్లో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన 14 బిల్లుల్లో 12 బిల్లులకు లోకసభ ఆమోదం తెలిపింది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై అత్యధికంగా 37 గంటలపాటు జూలై 28, 29 తేదీల్లో ప్రత్యేక చర్చ నడిచింది. ఆగస్టు 18న భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమ విజయాలపై కూడా ప్రత్యేక చర్చ మొదలైనా ప్రతిపక్ష ఎంపీల నిరసనల కారణంగా చర్చ పూర్తికాలేదు.

ఈ సమావేశాల్లో చర్చించాల్సిన జాబితాలో 419 ప్రశ్నలు ఉన్నా, కేవలం 55 ప్రశ్నలపై మాత్రమే చర్చ జరిగింది. లోక్‌సభ వర్షాకాల సమావేశాల ముగింపు సందర్భంగా నినాదాలు, తగువులు, ప్లకార్డులు ప్రదర్శించడం వంటివి పార్లమెంట్ గౌరవానికి విఘాతం కలిగిస్తున్నాయని స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా విచారం వ్యక్తం చేశారు. సభ్యులంతా మర్యాద, శాంతి, గౌరవం పాటించాలని స్పీకర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు ప్రతిపక్ష ఎంపీల ప్రవర్తన పట్ల ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

