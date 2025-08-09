RG Kar Doctor Parents Injured : కోల్కతాలో ఆర్జీ కర్ హత్యాచార బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు నిర్వహించిన ర్యాలీ ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. శాంతియుతంగా నిరసన చేపట్టిన తమపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీ చేశారని, న్యాయం చేయాలని అడిగినందుకు వారు తమ రక్తాన్ని కళ్లజూశారని మృతురాలి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
Mother of RG Kar rape-murder victim says, "...The police broke my wrist in Dharmatala. They hit me on the head. I want to go to Nabanna. Why was my daughter killed? When my daughter was killed, why didn't the Police become active? Our movement will continue. We will not back down… https://t.co/2hHnDV4mXk pic.twitter.com/itWsrewab1— ANI (@ANI) August 9, 2025
ఆర్జీ కర్ వైద్యురాలి హత్యాచార ఘటన జరిగి ఏడాది కావడంతో 'నబన్నా అభియాన్' పేరుతో జూనియర్ వైద్యులు శనివారం పశ్చిమ బెంగాల్లోని పలుచోట్ల ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఓ ర్యాలీలో ఆర్జీ కర్ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు కూడా పాల్గొన్నారు. వీరు సచివాలయానికి ర్యాలీగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు.
Hating this: the police charging and hitting all those who are trying to raise their voices against the state govt. (she's been quiet on the rape at the R G KAR HOSPITAL) pic.twitter.com/ZJGfn8RdFs— SunJai 🇮🇳🏳️🌈 (He/Him) (@ViBe0781) August 9, 2025
న్యాయం కోసం పోరాటం!
ఆర్జీ కర్ బోధనాసుపత్రికి చెందిన వైద్యురాలిపై హత్యాచారం జరిగి ఏడాది పూర్తయ్యింది. అయినా ఈ కేసు ఓ కొలిక్కి రాలేదు. దీనితో ఆమె కుటుంబసభ్యులు పార్కు స్ట్రీట్ నుంచి సచివాలయానికి ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ ర్యాలీలో పశ్చిమ్ బెంగాల్ ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి కూడా పాల్గొన్నారు. పార్కు స్ట్రీట్ నుంచి నిరసనకారులు సచివాలయానికి ర్యాలీగా బయల్దేరగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్లను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించగా నిరసనకారులకు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. తన కూతురికి న్యాయం దక్కేందుకు ర్యాలీ చేస్తుంటే పోలీసులు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారని బాధితురాలి తల్లి ప్రశ్నించారు. నిరసనకారులను పోలీసులు వేధించారని బాధితురాలి తండ్రి ఆరోపించారు.
పోలీసుల చర్యను నిరసిస్తూ ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి పార్క్ స్ట్రీట్ వద్ద ధర్నాకు కూర్చున్నారు. రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ కల్పించడంలో విఫలమైన ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పదవి నుంచి దిగిపోవాలని డిమాండ్ చేశారు. శాంతియుత ర్యాలీ చేయడానికి కోర్టు అనుమతి తీసుకున్నప్పటికీ, పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు తమ ర్యాలీని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించారని మృతురాలి తల్లి ఆరోపించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పలువురు బీజేపీ నేతలు కూడా పాల్గొన్నారు.
గతేడాది ఆగస్టు 9వ తేదీ రాత్రి ఆర్జీ కర్ ఆసుపత్రి ఆవరణలో జూనియర్ వైద్యురాలిపై జరిగిన హత్యాచార ఘటన దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టించింది. దీనితో ఆసుపత్రిలోని సీసీటీవీలో నమోదైన దృశ్యాల ఆధారంగా సంజయ్ రాయ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం అతనికి జీవిత ఖైదును విధించింది. అయితే ఈ కేసులో రాజకీయ నేతల హస్తం ఉందని, ఈ కోణంలో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయడం లేదని మృతురాలి కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది.
మధ్యప్రదేశ్లో 'టైగర్ రక్షాబంధన్'- పులి మాస్కులతో ప్రజలకు రాఖీలు- ఎందుకో తెలుసా?
ఎన్నికల సంఘంపై నమ్మకం లేకపోతే రాజీనామా చేయండి : రాహుల్కు బీజేపీ సవాల్