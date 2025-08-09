Essay Contest 2025

'బిడ్డను చంపారు- న్యాయం అడిగితే లాఠీలతో కొట్టారు'- ఆర్​జీకర్‌ మృతురాలి తల్లి ఆవేదన! - RG KAR DOCTOR PARENTS INJURED

ఆర్​జీకర్‌ మృతురాలి తల్లిదండ్రులపై లాఠీ ఛార్జ్​- ఆసుపత్రిపాలైన బాధితులు!

Parents of deceased RG Kar doctor injured
Parents of deceased RG Kar doctor injured (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 8:24 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 8:34 PM IST

RG Kar Doctor Parents Injured : కోల్‌కతాలో ఆర్​జీ కర్ హత్యాచార బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు నిర్వహించిన ర్యాలీ ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. శాంతియుతంగా నిరసన చేపట్టిన తమపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీ చేశారని, న్యాయం చేయాలని అడిగినందుకు వారు తమ రక్తాన్ని కళ్లజూశారని మృతురాలి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

ఆర్​జీ కర్​ వైద్యురాలి హత్యాచార ఘటన జరిగి ఏడాది కావడంతో 'నబన్నా అభియాన్‌' పేరుతో జూనియర్‌ వైద్యులు శనివారం పశ్చిమ బెంగాల్​లోని పలుచోట్ల ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఓ ర్యాలీలో ఆర్​జీ కర్​ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు కూడా పాల్గొన్నారు. వీరు సచివాలయానికి ర్యాలీగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు లాఠీఛార్జ్‌ చేశారు.

న్యాయం కోసం పోరాటం!
ఆర్​జీ కర్ బోధనాసుపత్రికి చెందిన వైద్యురాలిపై హత్యాచారం జరిగి ఏడాది పూర్తయ్యింది. అయినా ఈ కేసు ఓ కొలిక్కి రాలేదు. దీనితో ఆమె కుటుంబసభ్యులు పార్కు స్ట్రీట్ నుంచి సచివాలయానికి ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ ర్యాలీలో పశ్చిమ్ బెంగాల్ ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి కూడా పాల్గొన్నారు. పార్కు స్ట్రీట్‌ నుంచి నిరసనకారులు సచివాలయానికి ర్యాలీగా బయల్దేరగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్లను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించగా నిరసనకారులకు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. తన కూతురికి న్యాయం దక్కేందుకు ర్యాలీ చేస్తుంటే పోలీసులు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారని బాధితురాలి తల్లి ప్రశ్నించారు. నిరసనకారులను పోలీసులు వేధించారని బాధితురాలి తండ్రి ఆరోపించారు.

పోలీసుల చర్యను నిరసిస్తూ ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి పార్క్‌ స్ట్రీట్ వద్ద ధర్నాకు కూర్చున్నారు. రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ కల్పించడంలో విఫలమైన ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పదవి నుంచి దిగిపోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. శాంతియుత ర్యాలీ చేయడానికి కోర్టు అనుమతి తీసుకున్నప్పటికీ, పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు తమ ర్యాలీని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించారని మృతురాలి తల్లి ఆరోపించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పలువురు బీజేపీ నేతలు కూడా పాల్గొన్నారు.

గతేడాది ఆగస్టు 9వ తేదీ రాత్రి ఆర్​జీ కర్‌ ఆసుపత్రి ఆవరణలో జూనియర్‌ వైద్యురాలిపై జరిగిన హత్యాచార ఘటన దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టించింది. దీనితో ఆసుపత్రిలోని సీసీటీవీలో నమోదైన దృశ్యాల ఆధారంగా సంజయ్‌ రాయ్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం అతనికి జీవిత ఖైదును విధించింది. అయితే ఈ కేసులో రాజకీయ నేతల హస్తం ఉందని, ఈ కోణంలో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయడం లేదని మృతురాలి కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది.

