Parents Affidavit For Children Security : ఎక్కడైనా తమ పిల్లల భద్రత గురించి తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతుంటారు. తమ పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్లేటప్పుడు, వచ్చేటప్పుడు వారిని భద్రతగా ఇంటికి చేర్చమని పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తారు. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని మందసౌర్ జిల్లాలో మాత్రం విచిత్ర పరిస్థితి నెలకొంది. విద్యార్థుల భద్రతపై తల్లిదండ్రులే పూర్తి బాధ్యత వహించమని పాఠశాలలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా స్టాంప్ పేపర్ అఫిడవిట్లపై సంతకం చేయమని కోరుతున్నాయి. అసలేందుకు పాఠశాలలు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి? దీని వెనుకున్న కథేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
స్కూల్కు వెళ్లాలంటే పెద్ద సాహసమే!
మందసౌర్ జిల్లాలోని అంతరికుర్ద్ గ్రామంలోని విద్యార్థులు ప్రతి రోజు స్కూల్కు వెళ్లాలంటే పెద్ద సాహసమే చేయాలి. పొంగిపొర్లుతూ ఉద్ధృతిగా ప్రవహిస్తున్న రేతం నదిని ప్రమాదకర రీతిలో దాటాల్సి ఉంటుంది. దీంతో వారి భద్రతపై అనునిత్యం తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వారు స్కూల్ నుంచి తిరిగివచ్చేవరకు భయపడతారు. అంతరికుర్ద్ విద్యార్థులు పొరుగున ఉన్న నీముచ్ జిల్లాలోని పాఠశాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. సమీపంలో మాధ్యమిక పాఠశాల లేకపోవడంతో వారికి ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. మోటారు పడవలో ప్రతిరోజు స్టూడెంట్స్ నదిని దాటుతారు.
చంబల్ ఆనకట్టలోని నీటితో వర్షాకాలంలో ఉప్పొంగి ప్రమాదకర స్థితిలో ప్రవహిస్తుంది రేతం నది. అయినప్పటికీ విద్యార్థులు దగ్గర మార్గం గుండా స్కూల్ కు వెళ్లాలంటే ఈ నది మీద నుంచి ప్రయాణించాల్సిందే. తల్లిదండ్రులు సైతం ఈ నది పై నుంచే తమ పిల్లలను పాఠశాలకు పంపిస్తారు. నదికి అవతల ఉన్న పాఠశాల రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. లేదంటే మంద్ సౌర్లోని వేరొక బడికి వెళ్లాలంటే 15-17 కి.మీలు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది.
అఫిడవిట్లపై స్టూడెంట్స్ పేరేంట్స్ సంతకాలు
అయితే ప్రమాదకర స్థితిలో ప్రవహిస్తున్న రేతం నదిపై నుంచి బోటులో ప్రయాణించి స్కూల్కు రావడంపై పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ యువరాజ్ చందేల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ దారి చాలా ప్రమాదకరమైనదని తెలిపారు. ఈ నది గుండా వచ్చేటప్పుడు పిల్లలకు ఏదైనా ప్రమాదం దానికి వారికి తల్లిదండ్రులే పూర్తి బాధ్యత వహించమని కోరుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు స్టాంప్ పేపర్ పై అఫిడవిట్ లపై సంతకం చేశారు. నది దాటుతున్నప్పుడు విద్యార్థులకు ఏదైనా జరిగితే, అందుకు పాఠశాల బాధ్యత వహించదని అఫిడవిట్ లో ఉంది. "నేను ఈ స్కూల్ కు ప్రిన్సిపల్గా రాకముందు నుంచే పిల్లలు పడవల ద్వారా నదిని దాటి స్కూల్ కు వచ్చేవారు. వారిని అలా పంపొద్దని తల్లిదండ్రులను కోరాం. దీంతో తమ పిల్లల బాధ్యత తమదేనని అఫిడవిట్లు సమర్పించారు" అని ప్రిన్సిపల్ యువరాజ్ చందేల్ అన్నారు.
వంతెన నిర్మించాలని డిమాండ్
మరోవైపు ఈ సమస్యకు వంతెన నిర్మాణమే సరైన పరిష్కారమని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. నదిపై వంతెన నిర్మించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. "మేము పడవలపై వెళ్లి స్కూల్లో చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు మా పిల్లలు కూడా కూడా అలాగే చేస్తారు. ఒక వంతెన నిర్మిస్తే అది మా పిల్లలకు సహాయపడటమే కాకుండా మందసౌర్, నీముచ్లను కూడా కలుపుతుంది" అని ఒక విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు అన్నారు.
స్థానిక ఎమ్మెల్యే స్పందన ఇదే!
ఇదే విషయంపై స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాధవ్ మారు స్పందించారు. రేతం నదిపై వంతెన నిర్మాణం గురించి మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్, ఉప ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడానన్నారు. వంతెన కోసం డిమాండ్ను లేవనెత్తారని చెప్పారు. మరోవైపు, వంతెన నిర్మాణం సాధ్యసాధ్యాలను అంచనా వేస్తుందని రాష్ట్ర మంత్రి విశ్వాస్ తెలిపారు. అవసరమైతే వంతెనను నిర్మిస్తామని పేర్కొన్నారు.
వంతెన లేక విద్యార్థుల అవస్థలు - ప్రమాదకరంగా పడవ ప్రయాణం