సర్వీస్‌పై అసంతృప్తి- షోరూం ముందే ఓలా స్కూటర్​కు నిప్పంటించిన కస్టమర్

షోరూం అధికారులపై కోపం- స్కూటర్​కు నిప్పంటించిన వ్యక్తి

Man Set To Scooter On Fire
Man Set To Scooter On Fire (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 1:02 PM IST

Man Set To Scooter On Fire : స్కూటీ రిపేర్​ విషయంలో కంపెనీ నుంచి సరిగా సమాధానం రాలేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు ఓ కస్టమర్. ఆగ్రహానికి గురైన ఆ వ్యక్తి ఏకంగా షోరూం ముందే తన సొంత వాహనానికి నిప్పుంటించాడు. ఈ ఘటన గుజరాత్​లో జరిగింది.

అహ్మదాబాద్​లోని పాలన్​పుర్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఓలా కంపెనీకి చెందిన స్కూటీని కొనుగోలు చేశాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి తన భార్య, కుమారుడితో కలిసి స్కూటీపై షాపింగ్​కు వెళ్లారు. ఇంటిరి తిరిగి వస్తుండగా అకస్మాత్తుగా స్టీరింగ్ రాడ్ విరిగిపోయింది. వెంటనే స్కూటీని అక్కడే ఆపి, కుటుంబ సభ్యులను ఇంటికి పంపించాడు. తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఆ స్కూటీని షోరూంకు తీసుకెళ్లి స్టీరింగ్ అకస్మాత్తుగా విరిగిపోయిందని కస్టమర్ కేర్​కు ఫిర్యాదు చేశాడు. అయితే దీనిపై కంపెనీ సరిగా స్పందించలేదు. దీంతో అసంతృప్తి చెందిన ఓ వ్యక్తి షోరూం ముందే స్కూటీకి నిప్పంటించారు. మంటల్లో స్కూటీ పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

స్టీరింగ్ రాడ్ విరిగిపోవడం వల్ల స్కూటీ​పై నుంచి తాము కింద పడినట్లు ఆ వ్యక్తి తెలిపారు. తక్కువ వేగంతో వెళ్లడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని చెప్పాడు. స్వల్పంగా గాయాలు అయ్యాయని చెప్పారు. 'దీనిని రిపేర్ చేయాలని లేదా డబ్బులు తిరిగి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశా. కానీ కంపెనీ స్పందించలేదు. దీంతో షోరూం ముందే స్కూటీకి నిప్పంటించా. ఎవరూ ఓలా టూ-వీలర్ కొనద్దు. ఎందుకంటే ఇవి ఎప్పుడు ప్రమాదానికి దారితీస్తాయో చెప్పలేం. కంపెనీ సర్వీస్ చెప్పలేం. కంపెనీ సర్వీస్‌, భరోసా అన్నీ మాటల్లో మాత్రమే ఉంటాయి' అని ఆ వ్యక్తి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

అయితే ఓలా ఎలక్ట్రిక్ వాహనం విషయంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. అంతుకుముందు తన టూవీలర్​ను సరిగా రిపేర్ చేయలేదని ఓ యువకుడు ఏకంగా ఓలా షోరూంకే నిప్పంటించాడు. ఈ ప్రమాదంలో పలు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. లక్షల్లోనే నష్టం వాటిల్లింది. గతేడాది సెప్టెంబర్​లో కర్ణాటకలోని కలబుర్గిలో ఇది జరిగింది.

నదీమ్ అనే వ్యక్తి గతేడాది ఆగస్టులో ఓలా షోరూంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​ను రూ. 1.4 లక్షల పెట్టి కొనుగోలు చేశాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత రిపేర్​కు వచ్చింది. స్కూటర్ బ్యాటరీ, సౌండ్ సిస్టమ్​లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. దీంతో నెలరోజుల్లోనే రిపేర్​ వచ్చిందని పదే పదే షోరూంకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పలుమార్లు షోరూంకు కూడా వెళ్లాడు. కానీ వాళ్లు సరిగా స్పందించలేదు. దీంతో విసుగిపోయిన నదీమ్ పెట్రోల్ పోసి కలుబుర్గిలోని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షోరూంకు నిప్పంటించాడు. షోరూం మొత్తం మంటలు వ్యాపించడం వల్ల ఆరు స్కూటర్లు, కంప్యూటర్లు ధ్వంసమయ్యాయి. దాదాపు రూ.8.5 లక్షల నష్టం వాటిల్లింది. తొలుత షార్ట్‌సర్క్యూట్‌ కారణంగా జరిగిన అగ్నిప్రమాదంగా భావించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో అసలు విషయం తెలియడంతో నదీమ్‌ను అరెస్టు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం సంభవించలేదు. షోరూమ్‌ మాత్రం పూర్తిగా కాలిబూడిదైంది. ఆరు స్కూటర్లు, కంప్యూటర్లు, ఇతర సామగ్రి ధ్వంసమయ్యాయి.

