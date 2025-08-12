Pakistan On Indian Diplomat : పాకిస్థాన్ మరోసారి భారత్ విషయంలో తన వక్రబుద్ధిని చూపించింది. ఇస్లామాబాద్లోని భారత దౌత్యవేత్తల పట్ల పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. దౌత్యవేత్తల నివాసాలకు నీరు, గ్యాస్ వార్త పత్రికలు వంటి నిత్యావసర వస్తువల సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది.
పాక్ వక్రబుద్ధి- భారత్ దౌత్యవేత్తలకు గ్యాస్, వాటర్ కట్ - PAKISTAN ON INDIAN DIPLOMAT
భారత దౌత్యవేత్తల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తోన్న పాక్ ప్రభుత్వం
Published : August 12, 2025 at 10:08 AM IST
Pakistan On Indian Diplomat : పాకిస్థాన్ మరోసారి భారత్ విషయంలో తన వక్రబుద్ధిని చూపించింది. ఇస్లామాబాద్లోని భారత దౌత్యవేత్తల పట్ల పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. దౌత్యవేత్తల నివాసాలకు నీరు, గ్యాస్ వార్త పత్రికలు వంటి నిత్యావసర వస్తువల సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది.