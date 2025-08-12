ETV Bharat / bharat

పాక్ వక్రబుద్ధి- భారత్​ దౌత్యవేత్తలకు గ్యాస్, వాటర్ కట్ - PAKISTAN ON INDIAN DIPLOMAT

భారత దౌత్యవేత్తల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తోన్న పాక్ ప్రభుత్వం

Pakistan On Indian Diplomat
File Photo Pakistan Flag (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 10:08 AM IST

1 Min Read

Pakistan On Indian Diplomat : పాకిస్థాన్ మరోసారి భారత్​​ విషయంలో తన వక్రబుద్ధిని చూపించింది. ఇస్లామాబాద్​లోని భారత దౌత్యవేత్తల పట్ల పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. దౌత్యవేత్తల నివాసాలకు నీరు, గ్యాస్ వార్త పత్రికలు వంటి నిత్యావసర వస్తువల సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది.

