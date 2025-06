ETV Bharat / bharat

పొద్దున్న పోలీసులు అలా- మధ్యాహ్నం RCB ఇలా- తొక్కిసలాటకు అసలు కారణాలు ఇవే! - BANGALORE STAMPEDE

Bangalore Stampede ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 5, 2025 at 8:50 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 9:00 AM IST 3 Min Read

18ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ట్రోఫీ సొంతం

బెంగళూరులో మిన్నంటిన సంబరాలు

రాత్రంతా నగరంలో వేడుకలే వేడుకలు

విజయోత్సవాలు గొప్పగా చేసుకోవాలని ప్లాన్

ఘనంగానే వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

కానీ తొక్కిసలాటతో తీవ్ర విషాదం

11 మంది మృతితో చిన్నబోయిన సంబరాలు ఇదీ బుధవారం బెంగళూరులో జరిగిన విషాదం! ఆ తర్వాత చిన్నస్వామి స్డేడియంలో విజయోత్సవ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు కానీ విషాదం కారణంగా కళ తప్పిందని చెప్పడంలో డౌట్ అక్కర్లేదు. అయితే తొక్కిసలాటకు జరగడానికి కారణాలేంటి? అసలేం జరిగింది? ప్రణాళిక లోపమా? ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ, పోలీసులు మధ్య సమన్వయం లోపించిందా? లాఠీచార్జీ ఎందుకు చేశారు? Bangalore Stampede : అహ్మదాబాద్‌లో మంగళవారం ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరగ్గా, పంజాబ్​పై గెలిచి ఈ సాల కప్‌ నమ్‌దే (ఈసారి కప్‌ మనదే) నినాదాన్ని సాకారం చేసుకుంది ఆర్సీబీ. ఆ తర్వాత టీమ్ బుధవారం మధ్యాహ్నం 2.45 గంటలకు హెచ్‌ఏఎల్‌ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంది. అక్కడ ఘన స్వాగతం అందుకుంది. అయితే కర్ణాటక ప్రభుత్వం విధానసౌధ ప్రాంగణంలో క్రికెటర్లను సన్మానించాలని నిర్ణయించడంతో ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు బస్సుల్లో సాయంత్రం 4.30 గంటలకు విధానసౌధలో అడుగుపెట్టారు. అక్కడ గవర్నర్‌ తావర్‌చంద్‌ గహ్లోత్, ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది. భారీగా తరలివచ్చిన అభిమానులు (PTI)

