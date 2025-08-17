EC on Vote chori allegations : బిహార్ ఓటర్ల జాబితాలోని లోపాలను తొలగించడమే లక్ష్యంగా 'ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ' (ఎస్ఐఆర్) చేపట్టామని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ అన్నారు. అయితే కొన్ని పార్టీలు దాని గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని, ఇది తీవ్ర ఆందోళనకరమైన విషయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి బిహార్లో ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా 'ఓటర్ ఆధికార్ యాత్ర' చేపట్టిన నేపథ్యంలో సీఈసీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
ఆ ఆరోపణలు నిరాధారం
విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్, డబుల్ ఓటింగ్, ఓటు చోరీ ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి అన్నారు. ఎస్ఐఆర్ను అత్యంత పారదర్శకంగా చేయడానికి తమ అధికారులు చాలా కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ సహా ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలపై ఆయన పరోక్షంగా విమర్శలు సంధించారు.
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " some people are misleading that why the sir exercise is being carried out in such a hurry? should the voter list be rectified before or after the elections? the election commission is not saying this; the… pic.twitter.com/uLbsJXZT7o— ANI (@ANI) August 17, 2025
"కొన్ని పార్టీలు, వాటి నాయకుడులు బిహార్ ఎస్ఐఆర్ గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. ఇది తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశం. బిహార్ ముసాయిదా ఓటరు జాబితాపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ వాదనలు, అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేయాలని ఈసీ కోరుతోంది. దీనికి ఇంకా 15 రోజుల సమయం ఉంది. ఎన్నికల కమిషన్ తలుపులు అందరికీ తెరిచే ఉన్నాయి. బూత్ స్థాయి అధికారులు, ఏజెంట్లు అందరూ అత్యంత పారదర్శకంగా కలిసి పనిచేస్తున్నారు. వాస్తవానికి రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఈసీ ఎలాంటి వివక్ష చూపదు. పాలక, ప్రతిపక్ష పార్టీలు రెండింటినీ ఎన్నికల కమిషన్ సమానంగా చూస్తుంది. 45 రోజుల్లో ఎలాంటి ఎన్నికల పిటిషన్లు వేయకుండా, కేవలం ఓటు చోరీ జరిగిందంటూ ఆరోపణలు చేస్తుండడం రాజ్యాంగాన్ని అవమానించడమే."
- జ్ఞానేశ్ కుమార్, ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి
VIDEO | In a press conference, the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " the election commission wants to give a message to the voters. according to the indian constitution, persons completing 18 years should be a voter. you know that according to law, every political… pic.twitter.com/HeMJu4mBtV— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2025
ఈసీ భయపడదు!
డబుల్ ఓటింగ్, ఓటు చోరీ అనే నిరాధార ఆరోపణలకు ఈసీ కానీ, ఓటర్లు కానీ భయపడరు అని సీఈసీ అన్నారు. కొందరు ఆడుతున్న రాజకీయాల గురించి ఈసీ పట్టించుకోదని స్పష్టం చేశారు. బిహార్లో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్కు వ్యతిరేకంగా, ఓటు చోరీ జరిగిందంటూ కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాలు 'ఓటర్ ఆధికార్ యాత్ర' చేపట్టిన నేపథ్యంలో సీఈసీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆదివారం మాట్లాడుతూ ఈసీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ అధికార బీజేపీతో కుమ్మక్కై ఓట్లను, ఎన్నికలను చోరీ చేస్తోందని అన్నారు. బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ చేపట్టి ఓటర్ల చేర్పులు, తొలగింపులు చేసి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడానికి బీజేపీ, ఈసీ కుట్ర పన్నాయని అన్నారు. అయితే ఆ కుట్రను ఇండియా కూటమి కచ్చితంగా అడ్డుకుంటుందని చెప్పారు.
