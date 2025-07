ETV Bharat / bharat

భూమికి ‘మూడో ధ్రువం’గా మన హిమాలయాలు- తెరపైకి ‘థర్డ్ పోల్’థియరీ- ఎందుకు? ఎలా? - HIMALAYAS THIRD POLE OF EARTH

HIMALAYAS THIRD POLE OF EARTH ( AP News )

Published : July 31, 2025 at 6:11 PM IST

By ETV Bharat Telugu Team

HIMALAYAS THIRD POLE OF EARTH : భూమికి రెండే ధ్రువాలు ఉన్నాయని మనం పాఠ్య పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం. అయితే ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలతో పాటు మూడో ధ్రువం కూడా ఉందని సీనియర్ గ్లేసియర్ శాస్త్రవేత్త డీపీ దోభాల్ అంటున్నారు. భారత్, నేపాల్, భూటాన్, చైనా, టిబెట్, పాకిస్థాన్, ఆఫ్గానిస్థాన్, మయన్మార్ దేశాల్లో విస్తరించి ఉన్న హిమాలయ పర్వత శ్రేణులే మూడో ధ్రువమని ఆయన చెబుతున్నారు. హిమాలయాల్లోని మంచు కొండలు (గ్లేసియర్లు) భూతాపం (గ్లోబల్ వార్మింగ్), వాతావరణ మార్పులు, వాతావరణ కాలుష్యాలకు సూచికలుగా నిలుస్తున్నాయని తెలిపారు. ‘థర్డ్ పోల్’ (Third Pole) అనే వర్చువల్ వేదిక ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు వివిధ దేశాల్లో విస్తరించి ఉన్న హిమాలయాలపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారని డీపీ దోభాల్ చెప్పారు. ఈ వివరాలను ఆయన ప్రత్యేకంగా ‘ఈటీవీ భారత్’కు తెలిపారు.

హిమానీ నదాల వల్లే అంత ప్రాముఖ్యత

హిమాలయ పర్వతాలు ఆసియా ఖండానికి ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ లాంటివని చెబుతుంటారు. దీన్నిబట్టే వాటి ప్రాముఖ్యం ఎంతటిదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. హిమాలయాలు ప్రపంచానికి మూడో ధ్రువం అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుండటానికి ప్రధాన కారణం అందులోని మంచుకొండలు (గ్లేసియర్లు). ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మంచుకొండల లెక్కలోకి వెళితే, 84 శాతం (125 లక్షల చ.కి.మీ) దక్షిణ ధ్రువంలోని అంటార్కిటికాలో ఉన్నాయి. 11 శాతం (17 లక్షల చ.కి.మీ) మంచు కొండలు ఉత్తర ధ్రువంలోని గ్రీన్‌లాండ్‌లో ఉన్నాయి. 0.8 శాతం మంచు కొండలు ఆసియా ఖండంలోని హిమాలయాల్లో ఉన్నాయి. ఇవి హిందూకుష్, హిమాలయాలు, కారాకోరం, టిబెట్ పర్వతశ్రేణుల పరిధిలో దాదాపు 1.2 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్నాయి.

భూమికి ‘మూడో ధ్రువం’గా మన హిమాలయాలు (ETV Bharat)

భారత్‌లో గ్లేసియర్ల లెక్క ఇదీ

భారత్‌లోని మంచు కొండల్లో ఎక్కువ భాగం (61 శాతం) జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఉన్నాయి. అక్కడ 5,262 గ్లేసియర్లు దాదాపు 29,163 చదరపు కి.మీలలో విస్తరించి ఉన్నాయి.

దేశంలోని 18.1 శాతం మంచు కొండలు ఉత్తరాఖండ్‌లో ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో 968 గ్లేసియర్లు 2,857 చదరపు కిలోమీటర్లలో ఉన్నాయి.

ఇంకో 8.7 శాతం మంచు కొండలు సిక్కింలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ 449 గ్లేసియర్లు 706 చదరపు కి.మీలలో ఉన్నాయి.